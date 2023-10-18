https://ukraina.ru/20231018/1050305951.html

Путин о переговорах, экстрадиция нациста Гунько, депутатов – на фронт. Итоги 18 октября

Путин о переговорах, экстрадиция нациста Гунько, депутатов – на фронт. Итоги 18 октября - 18.10.2023 Украина.ру

Путин о переговорах, экстрадиция нациста Гунько, депутатов – на фронт. Итоги 18 октября

Путин в Пекине рассказал о переговорах с Украиной, отношениях с Китаем и Венгрией; МВД РФ может запросить экстрадицию бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки; украинцы просят Зеленского отправить на фронт депутатов

2023-10-18T18:00

2023-10-18T18:00

2023-10-18T18:00

эксклюзив

хроники

владимир путин

украина

дивизия сс "галичина"

верховная рада

депутаты

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Заявления Путина: взаимодействие с Китаем, Украина, ПалестинаПоставка ракет ATACMS Украине – ошибка США, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине."ВСУ тоже не добьются с ATACMS результата, отметил Путин, и с таким оружием Украина лишь продлевает агонию", - сказал он.Другие заявления Путина по Украине и не только:Россия и Белоруссия могут запросить экстрадицию нациста ХункиМинистр обороны России Сергей Шойгу поручил правоохранительным органам проработать обращение на экстрадицию из Канады военного преступника Ярослава Хунка (Гунько) совместно с белорусскими коллегами, сообщает 18 октября пресс-служба МО.Обсуждение прошло в ходе совместной коллегии министерств обороны Российской Федерации и Белоруссии."С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина", поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процессаФакты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда – территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают нам все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.Подобные преступления против человечности не имеют никаких сроков давности, тем более что Канада в своё время ратифицировала соответствующую конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - приводит Минобороны слова главы ведомства."Нацистский преступник и изувер", по определению Шойгу, должен понести ответственность в полной мере за свои преступления – на его руках кровь сотен, если не тысяч советских граждан.Ранее, 27 сентября, спикер Палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что покидает свой пост "с тяжелым сердцем", раскаявшись в том, что пригласил в канадский парламент Ярослава Хунку (Гунько), 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина"."У нас в Палате сегодня украинский канадец, украино-канадский ветеран Второй мировой войны, кто воевал за украинскую независимость против русских и продолжает поддерживать правду сегодня, несмотря на 98-летний возраст. Он канадский герой, он украинский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо!", – сказал Рота на мероприятии в парламенте.Овации поддержали члены парламента, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, дипломатические миссии разных стран.Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек написал, что польское правительство будет добиваться от Канады выдачи Хунки, а издание Interia Wydarzenia публиковало комментарий пресс-секретаря польского Института национальной памяти Рафала Лешкевича. Он рассказал, что институт проверят причастность Хунки к геноциду поляков – речь идет о массовом убийстве в Гуте Пеняцкой (сейчас – Львовская область Украины) в феврале 1944 года.Украинцы просят Зеленского отправить на фронт народных депутатов и чиновниковСоответствующая петиция на сайте Президента Украины была опубликована депутатом Верховной Рады Александром Дубинским в начале сентября, в данный момент обращение набрало более 11 тысяч голосов – половину от необходимого количества для обязательного ответа президента."В статье 65 Конституции Украины сказано, что защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение к ее государственным символам является обязанностью граждан Украины.Однако существуют законодательные пробелы, которые приводят к неравным условиям мобилизации. В том числе, народные депутаты Украины, которые являются военнобязанными и забронированы на период мобилизации и военного положениями органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, не попадают под призыв на воинскую службу во время мобилизации.Такие обстоятельства нарушают принцип справедливости перед законом и негативно влияют на социальное напряжение. Это также нарушает равенство перед конституционными обязательствами всех граждан Украины", - сказано в тексте петиции.В украинских соцсетях и телеграм-каналах обращение активно обсуждают и поддерживают на фоне ежедневно ужесточаемых способов насильственной мобилизации обычных граждан страны.

https://ukraina.ru/20230927/1049737658.html

https://ukraina.ru/20231018/1050305055.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир путин, украина, дивизия сс "галичина", верховная рада, депутаты