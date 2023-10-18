Путин о переговорах, экстрадиция нациста Гунько, депутатов – на фронт. Итоги 18 октября - 18.10.2023 Украина.ру
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Путин о переговорах, экстрадиция нациста Гунько, депутатов – на фронт. Итоги 18 октября
Путин о переговорах, экстрадиция нациста Гунько, депутатов – на фронт. Итоги 18 октября - 18.10.2023 Украина.ру
Путин о переговорах, экстрадиция нациста Гунько, депутатов – на фронт. Итоги 18 октября
Путин в Пекине рассказал о переговорах с Украиной, отношениях с Китаем и Венгрией; МВД РФ может запросить экстрадицию бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки; украинцы просят Зеленского отправить на фронт депутатов
2023-10-18T18:00
2023-10-18T18:00
эксклюзив
хроники
владимир путин
украина
дивизия сс "галичина"
верховная рада
депутаты
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Заявления Путина: взаимодействие с Китаем, Украина, ПалестинаПоставка ракет ATACMS Украине – ошибка США, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине."ВСУ тоже не добьются с ATACMS результата, отметил Путин, и с таким оружием Украина лишь продлевает агонию", - сказал он.Другие заявления Путина по Украине и не только:Россия и Белоруссия могут запросить экстрадицию нациста ХункиМинистр обороны России Сергей Шойгу поручил правоохранительным органам проработать обращение на экстрадицию из Канады военного преступника Ярослава Хунка (Гунько) совместно с белорусскими коллегами, сообщает 18 октября пресс-служба МО.Обсуждение прошло в ходе совместной коллегии министерств обороны Российской Федерации и Белоруссии."С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина", поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процессаФакты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда – территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают нам все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.Подобные преступления против человечности не имеют никаких сроков давности, тем более что Канада в своё время ратифицировала соответствующую конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - приводит Минобороны слова главы ведомства."Нацистский преступник и изувер", по определению Шойгу, должен понести ответственность в полной мере за свои преступления – на его руках кровь сотен, если не тысяч советских граждан.Ранее, 27 сентября, спикер Палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что покидает свой пост "с тяжелым сердцем", раскаявшись в том, что пригласил в канадский парламент Ярослава Хунку (Гунько), 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина"."У нас в Палате сегодня украинский канадец, украино-канадский ветеран Второй мировой войны, кто воевал за украинскую независимость против русских и продолжает поддерживать правду сегодня, несмотря на 98-летний возраст. Он канадский герой, он украинский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо!", – сказал Рота на мероприятии в парламенте.Овации поддержали члены парламента, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, дипломатические миссии разных стран.Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек написал, что польское правительство будет добиваться от Канады выдачи Хунки, а издание Interia Wydarzenia публиковало комментарий пресс-секретаря польского Института национальной памяти Рафала Лешкевича. Он рассказал, что институт проверят причастность Хунки к геноциду поляков – речь идет о массовом убийстве в Гуте Пеняцкой (сейчас – Львовская область Украины) в феврале 1944 года.Украинцы просят Зеленского отправить на фронт народных депутатов и чиновниковСоответствующая петиция на сайте Президента Украины была опубликована депутатом Верховной Рады Александром Дубинским в начале сентября, в данный момент обращение набрало более 11 тысяч голосов – половину от необходимого количества для обязательного ответа президента."В статье 65 Конституции Украины сказано, что защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение к ее государственным символам является обязанностью граждан Украины.Однако существуют законодательные пробелы, которые приводят к неравным условиям мобилизации. В том числе, народные депутаты Украины, которые являются военнобязанными и забронированы на период мобилизации и военного положениями органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, не попадают под призыв на воинскую службу во время мобилизации.Такие обстоятельства нарушают принцип справедливости перед законом и негативно влияют на социальное напряжение. Это также нарушает равенство перед конституционными обязательствами всех граждан Украины", - сказано в тексте петиции.В украинских соцсетях и телеграм-каналах обращение активно обсуждают и поддерживают на фоне ежедневно ужесточаемых способов насильственной мобилизации обычных граждан страны.
https://ukraina.ru/20230927/1049737658.html
https://ukraina.ru/20231018/1050305055.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, украина, дивизия сс "галичина", верховная рада, депутаты
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Украина, Дивизия СС "Галичина", Верховная Рада, депутаты

Путин о переговорах, экстрадиция нациста Гунько, депутатов – на фронт. Итоги 18 октября

18:00 18.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Путин в Пекине рассказал о переговорах с Украиной, отношениях с Китаем и Венгрией; МВД РФ может запросить экстрадицию бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки; украинцы просят Зеленского отправить на фронт депутатов
Заявления Путина: взаимодействие с Китаем, Украина, Палестина
Поставка ракет ATACMS Украине – ошибка США, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.
"ВСУ тоже не добьются с ATACMS результата, отметил Путин, и с таким оружием Украина лишь продлевает агонию", - сказал он.
Другие заявления Путина по Украине и не только:
  • США всё больше и больше втягиваются в этот конфликт. И пускай не говорят, что они не имеют к этому отношения. Мы считаем, что имеют;
  • Если "война проиграна Россией", зачем тогда поставлять АТАCMS?
  • Если украинская сторона хочет реального переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое что сделать – отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры;
  • Военная авиация России вооружена гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и с таким вооружением на постоянной основе несёт патрулирование над Чёрным морем;
  • Тот объем товарооборота между Россией и Китаем, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет. Я сказал, что Россия занимает шестое место в числе торговых партнеров Китая, на самом деле это, если чисто формально подходить, это не так, она занимает гораздо более высокое место;
  • "Что касается премьер-министра Орбана, его сейчас обвиняют в каких-то пророссийских настроениях, это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик", - сказал президент о переговорах с премьер-министром Венгри в Китае;
  • "Внутри палестинского сообщества есть противоречия, и западный берег, и Газа... Я бы не назвал их враждующими. Это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия... палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело. На наш взгляд... У нас принципиальная позиция: мы всегда выступали за создание суверенного самостоятельного государства Палестина со столицей в восточном Иерусалиме", - о конфликте на Ближнем Востоке.
Россия и Белоруссия могут запросить экстрадицию нациста Хунки
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил правоохранительным органам проработать обращение на экстрадицию из Канады военного преступника Ярослава Хунка (Гунько) совместно с белорусскими коллегами, сообщает 18 октября пресс-служба МО.
Обсуждение прошло в ходе совместной коллегии министерств обороны Российской Федерации и Белоруссии.
"С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина", поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса
Факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда – территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают нам все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.
Подобные преступления против человечности не имеют никаких сроков давности, тем более что Канада в своё время ратифицировала соответствующую конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - приводит Минобороны слова главы ведомства.
"Нацистский преступник и изувер", по определению Шойгу, должен понести ответственность в полной мере за свои преступления – на его руках кровь сотен, если не тысяч советских граждан.
27 сентября, 16:58
Ярослав Хунка-Гунько. Польский селянин, украинский коллаборант и нацист в канадском парламенте
Ранее, 27 сентября, спикер Палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что покидает свой пост "с тяжелым сердцем", раскаявшись в том, что пригласил в канадский парламент Ярослава Хунку (Гунько), 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина".
"У нас в Палате сегодня украинский канадец, украино-канадский ветеран Второй мировой войны, кто воевал за украинскую независимость против русских и продолжает поддерживать правду сегодня, несмотря на 98-летний возраст. Он канадский герой, он украинский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо!", – сказал Рота на мероприятии в парламенте.
Овации поддержали члены парламента, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, дипломатические миссии разных стран.
Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек написал, что польское правительство будет добиваться от Канады выдачи Хунки, а издание Interia Wydarzenia публиковало комментарий пресс-секретаря польского Института национальной памяти Рафала Лешкевича. Он рассказал, что институт проверят причастность Хунки к геноциду поляков – речь идет о массовом убийстве в Гуте Пеняцкой (сейчас – Львовская область Украины) в феврале 1944 года.
Украинцы просят Зеленского отправить на фронт народных депутатов и чиновников
Соответствующая петиция на сайте Президента Украины была опубликована депутатом Верховной Рады Александром Дубинским в начале сентября, в данный момент обращение набрало более 11 тысяч голосов – половину от необходимого количества для обязательного ответа президента.
"В статье 65 Конституции Украины сказано, что защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение к ее государственным символам является обязанностью граждан Украины.
Однако существуют законодательные пробелы, которые приводят к неравным условиям мобилизации. В том числе, народные депутаты Украины, которые являются военнобязанными и забронированы на период мобилизации и военного положениями органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, не попадают под призыв на воинскую службу во время мобилизации.
Такие обстоятельства нарушают принцип справедливости перед законом и негативно влияют на социальное напряжение. Это также нарушает равенство перед конституционными обязательствами всех граждан Украины", - сказано в тексте петиции.
В украинских соцсетях и телеграм-каналах обращение активно обсуждают и поддерживают на фоне ежедневно ужесточаемых способов насильственной мобилизации обычных граждан страны.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 17:59
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