Путин о переговорах, экстрадиция нациста Гунько, депутатов – на фронт. Итоги 18 октября
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Путин в Пекине рассказал о переговорах с Украиной, отношениях с Китаем и Венгрией; МВД РФ может запросить экстрадицию бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки; украинцы просят Зеленского отправить на фронт депутатов
Заявления Путина: взаимодействие с Китаем, Украина, Палестина
Поставка ракет ATACMS Украине – ошибка США, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.
"ВСУ тоже не добьются с ATACMS результата, отметил Путин, и с таким оружием Украина лишь продлевает агонию", - сказал он.
Другие заявления Путина по Украине и не только:
- —США всё больше и больше втягиваются в этот конфликт. И пускай не говорят, что они не имеют к этому отношения. Мы считаем, что имеют;
- —Если "война проиграна Россией", зачем тогда поставлять АТАCMS?
- —Если украинская сторона хочет реального переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое что сделать – отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры;
- —Военная авиация России вооружена гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и с таким вооружением на постоянной основе несёт патрулирование над Чёрным морем;
- —Тот объем товарооборота между Россией и Китаем, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет. Я сказал, что Россия занимает шестое место в числе торговых партнеров Китая, на самом деле это, если чисто формально подходить, это не так, она занимает гораздо более высокое место;
- —"Что касается премьер-министра Орбана, его сейчас обвиняют в каких-то пророссийских настроениях, это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик", - сказал президент о переговорах с премьер-министром Венгри в Китае;
- —"Внутри палестинского сообщества есть противоречия, и западный берег, и Газа... Я бы не назвал их враждующими. Это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия... палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело. На наш взгляд... У нас принципиальная позиция: мы всегда выступали за создание суверенного самостоятельного государства Палестина со столицей в восточном Иерусалиме", - о конфликте на Ближнем Востоке.
Россия и Белоруссия могут запросить экстрадицию нациста Хунки
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил правоохранительным органам проработать обращение на экстрадицию из Канады военного преступника Ярослава Хунка (Гунько) совместно с белорусскими коллегами, сообщает 18 октября пресс-служба МО.
Обсуждение прошло в ходе совместной коллегии министерств обороны Российской Федерации и Белоруссии.
"С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина", поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса
Факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда – территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают нам все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.
Подобные преступления против человечности не имеют никаких сроков давности, тем более что Канада в своё время ратифицировала соответствующую конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - приводит Минобороны слова главы ведомства.
"Нацистский преступник и изувер", по определению Шойгу, должен понести ответственность в полной мере за свои преступления – на его руках кровь сотен, если не тысяч советских граждан.
Ранее, 27 сентября, спикер Палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что покидает свой пост "с тяжелым сердцем", раскаявшись в том, что пригласил в канадский парламент Ярослава Хунку (Гунько), 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина".
"У нас в Палате сегодня украинский канадец, украино-канадский ветеран Второй мировой войны, кто воевал за украинскую независимость против русских и продолжает поддерживать правду сегодня, несмотря на 98-летний возраст. Он канадский герой, он украинский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо!", – сказал Рота на мероприятии в парламенте.
Овации поддержали члены парламента, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, дипломатические миссии разных стран.
Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек написал, что польское правительство будет добиваться от Канады выдачи Хунки, а издание Interia Wydarzenia публиковало комментарий пресс-секретаря польского Института национальной памяти Рафала Лешкевича. Он рассказал, что институт проверят причастность Хунки к геноциду поляков – речь идет о массовом убийстве в Гуте Пеняцкой (сейчас – Львовская область Украины) в феврале 1944 года.
Украинцы просят Зеленского отправить на фронт народных депутатов и чиновников
Соответствующая петиция на сайте Президента Украины была опубликована депутатом Верховной Рады Александром Дубинским в начале сентября, в данный момент обращение набрало более 11 тысяч голосов – половину от необходимого количества для обязательного ответа президента.
"В статье 65 Конституции Украины сказано, что защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение к ее государственным символам является обязанностью граждан Украины.
Однако существуют законодательные пробелы, которые приводят к неравным условиям мобилизации. В том числе, народные депутаты Украины, которые являются военнобязанными и забронированы на период мобилизации и военного положениями органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, не попадают под призыв на воинскую службу во время мобилизации.
Такие обстоятельства нарушают принцип справедливости перед законом и негативно влияют на социальное напряжение. Это также нарушает равенство перед конституционными обязательствами всех граждан Украины", - сказано в тексте петиции.
В украинских соцсетях и телеграм-каналах обращение активно обсуждают и поддерживают на фоне ежедневно ужесточаемых способов насильственной мобилизации обычных граждан страны.