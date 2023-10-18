Трагедия в секторе Газа, бои за Авдеевку. О чём говорили эксперты 18 октября - 18.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231018/1050305055.html
Трагедия в секторе Газа, бои за Авдеевку. О чём говорили эксперты 18 октября
Трагедия в секторе Газа, бои за Авдеевку. О чём говорили эксперты 18 октября - 18.10.2023 Украина.ру
Трагедия в секторе Газа, бои за Авдеевку. О чём говорили эксперты 18 октября
Украина.ру, 18.10.2023
2023-10-18T17:59
2023-10-18T17:59
эксклюзив
сша
джо байден
кортунов
республиканцы
демократы
выборы
израиль
энтони блинкен
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050305481_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_018567cd4c23af52245527f69a79cc32.jpg
Ближний Восток: интересы России и СШАВечером во вторник, 17 октября, баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети.МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России).Президент России Владимир Путин 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай предложил решение по урегулированию палестино-израильского конфликта."У нас принципиальная позиция: мы всегда выступали за создание суверенного самостоятельного государства Палестина со столицей в восточном Иерусалиме", – сказал российский лидер.Он также заверил, что основные игроки не хотят углубления конфликта."Мое впечатление после разговора с пятью лидерами региона, это были важные своевременные разговоры, я вам сейчас скажу главное, без деталей. У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации", – сказал Путин.Россия – единственная страна, которая подчёркивает ответственность США и Великобритании за эту трагедию, поскольку Вашингтон и Лондон разрушает международное право, поддерживая насилие и произвол в самых разных формах – как преступления украинского режима, так и варварские бомбардировки Израиля. Об этом рассказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.По его словам, Израиль сам себя загнал в эту ловушку. В мире сначала была огромная поддержка Израиля после жесточайшего нападения ХАМАСа. Но, вместо того, чтобы провести ограниченную операцию против ХАМАСа, Израиль начал операцию против мирного населения, в результате мирных жителей Палестины погибло больше, чем израильтян.И теперь Израиль потерял большую часть сочувствия, которое ему выражал мир в первое время."Израиль действительно считает палестинцев полуживотными, которых надо бить палкой. Просто мы привыкли воспринимать израильтян как европейцев, но это не совсем так. Израиль разделен на "европейцев" и ближневосточников. А сейчас его правительство сформировано из ближневосточников. Именно с этим связана такая жестокость", – сообщил Марков.При этом Израилю не выгодна эта война, поясняет он: Израиль делал все, чтобы жить в мире с арабскими странами. Израиль еще недавно готовил договор с Саудовской Аравией, самым богатым и влиятельным арабским государством. А связка Саудовской Аравии и Египта является доминирующей в арабском мире.США хотели улучшения отношений между этой связкой и Израилем, то все это было сорвано этими боевыми действиями.Поэтому война на Ближнем Востоке очень сильно ударит по интересам США, заявил эксперт.Бои за Авдеевку: тактика и стратегияВ последние дни появляется мало новостей из района Авдеевки, где российские войска пошли в наступление. Военкоры объясняют это тем, что нашим бойцам нужно удержаться на занятых позициях, а это гораздо скучнее и тяжелее, чем наступать.Ядром украинской обороны в Авдеевке является Коксохим, говорит глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.Это советское предприятие с большим количеством заглубленных и забетонированных этажей, способных выдержать попадание 250 килограммовых авиабомб. Это мощнейший объект, который нельзя взять в лоб.Оттуда как раз и происходят обстрелы Донецка. Орудие выезжает из минус первого забетонированного этажа, стреляет и уезжает. Выкурить его оттуда будет сложно, признаёт Клинцевич.Поэтому мы проводим операцию по окружению Авдеевки."Населенные пункты Орловка и Ласточкино – это каскад деревень, через которые проходит дорога, снабжающая эту группировку ВСУ. Мы плавно сжимаем кольцо вокруг нее.На севере от Авдеевки находится высокий террикон. Эти искусственные горы, которые как муравейник изрыты ходами сообщения, блиндажами и огневыми точками. И когда мы выбиваем оттуда противника, нам действительно сложно закрепиться. Не понимая всей этой системы, выстроить оборону пока сложновато.Но, я думаю, в ближайшее время мы закончим эту операцию", – сообщил эксперт.Он также пояснил, каким образом мы используем в Авдеевке опыт боёв за Артемовск."Артемовск мы брали, нарезая город на куски и формируя зоны давления на противника. В случае с Авдеевкой мы пока в сам город не входим. Мы пока уничтожаем ВСУ на открытых пространствах.Но есть один важный момент. Если создается огневой мешок, куда противник постоянно втаскивает подразделения, мы их уничтожаем, но не успеваем продвинутся, потому что противник подтаскивает туда новые подразделения, то такая ситуация нам тоже выгодна. Нам выгодно создавать такие выступы на фронте и уничтожать подразделения противника.Так что не надо думать, что нашей задачей является быстрое взятие Авдеевки. Наша задача – снизить боевой потенциал ВСУ. Поэтому мы сидим и продолжаем подвозить снаряды", – заявил Клинцевич.Выборы в США: факторы Израиля и УкраиныВ США растет раскол между республиканцами и демократами, в том числе по вопросу финансирования Украины и Израиля.Сейчас Америка приближается к новому избирательному циклу — выборам 2024 года, до которых остается чуть больше года. Это значит, что все, что делается в политической сфере, так или иначе, делается с учетом предстоящих выборов, отмечает политолог, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Он признаёт, что идёт обострение внутриполитической борьбы, американское общество по-прежнему остается расколотым. Причем эти расколы наблюдаются не только между двумя основными фракциями, но и внутри них."Последний пример — это неспособность республиканцев найти спикера для Палаты представителей США, что в свою очередь тормозит принятие очень важных для страны бюджетных решений.Мы знаем, что администрация во главе Блинкеном сейчас пытается решить эту проблему за счет объединения в один пакет целого ряда различных программ: там и помощь Украине, и поддержка Израилю, и деньги на укрепление границы с Мексикой, и какие-то дополнительные расходы, касающиеся Тайваня.За счет создания такого большого пакета различных программ администрация пытается перетянуть на свою сторону всех республиканцев, которые заинтересованы в отдельных компонентах этих пакетов", – рассказал Кортунов.Для одних республиканцев, продолжил он, важно построить стену с Мексикой; другие являются ярыми сторонниками Израиля, полагая, что израильтянам нужно давать больше денег; третьи, наоборот, уверены, что нужно увеличивать финансирование Тайваня или Украины.Администрация Байдена же за счет формирования такого пакета стремится добиться прохождения бюджета как компромиссного. Насколько это получится — сказать трудно. Чем сложнее пакет, тем большего обсуждения он требует."Поэтому при нежелательном для Белого дома стечении обстоятельств администрация может сама себя перехитрить, и обсуждение бюджета затянется дольше, чем планировалось. Поживем — увидим. Для начала надо посмотреть, кто станет спикером Палаты представителей США", – сказал Кортунов.
https://ukraina.ru/20231018/1050293234.html
https://ukraina.ru/20231018/1050290519.html
https://ukraina.ru/20231018/1050275314.html
https://ukraina.ru/20231018/1050277551.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050305481_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_eea21803527973f0d8b7b5d2cfac7277.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, джо байден, кортунов, республиканцы, демократы, выборы, израиль, энтони блинкен, всу, авдеевка, артемовск, клинцевич, владимир путин, сергей марков, сектор газа
Эксклюзив, США, Джо Байден, Кортунов, республиканцы, демократы, выборы, Израиль, Энтони Блинкен, ВСУ, Авдеевка, Артемовск, Клинцевич, Владимир Путин, Сергей Марков, сектор Газа

Трагедия в секторе Газа, бои за Авдеевку. О чём говорили эксперты 18 октября

17:59 18.10.2023
 
© AFP2023 / MAHMUD HAMS
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP2023 / MAHMUD HAMS
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ближний Восток: интересы России и США
Вечером во вторник, 17 октября, баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети.
МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России).
Президент России Владимир Путин 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай предложил решение по урегулированию палестино-израильского конфликта.
"У нас принципиальная позиция: мы всегда выступали за создание суверенного самостоятельного государства Палестина со столицей в восточном Иерусалиме", – сказал российский лидер.
Он также заверил, что основные игроки не хотят углубления конфликта.
"Мое впечатление после разговора с пятью лидерами региона, это были важные своевременные разговоры, я вам сейчас скажу главное, без деталей. У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации", – сказал Путин.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 13:40
"Похвально, но недостаточно": Путин о позиции Украины по мирным переговорамПрезидент России Владимир Путин 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай высказался о позиции Украины по мирным переговорам
Россия – единственная страна, которая подчёркивает ответственность США и Великобритании за эту трагедию, поскольку Вашингтон и Лондон разрушает международное право, поддерживая насилие и произвол в самых разных формах – как преступления украинского режима, так и варварские бомбардировки Израиля. Об этом рассказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.
По его словам, Израиль сам себя загнал в эту ловушку. В мире сначала была огромная поддержка Израиля после жесточайшего нападения ХАМАСа. Но, вместо того, чтобы провести ограниченную операцию против ХАМАСа, Израиль начал операцию против мирного населения, в результате мирных жителей Палестины погибло больше, чем израильтян.
И теперь Израиль потерял большую часть сочувствия, которое ему выражал мир в первое время.
"Израиль действительно считает палестинцев полуживотными, которых надо бить палкой. Просто мы привыкли воспринимать израильтян как европейцев, но это не совсем так. Израиль разделен на "европейцев" и ближневосточников. А сейчас его правительство сформировано из ближневосточников. Именно с этим связана такая жестокость", – сообщил Марков.
При этом Израилю не выгодна эта война, поясняет он: Израиль делал все, чтобы жить в мире с арабскими странами. Израиль еще недавно готовил договор с Саудовской Аравией, самым богатым и влиятельным арабским государством. А связка Саудовской Аравии и Египта является доминирующей в арабском мире.
США хотели улучшения отношений между этой связкой и Израилем, то все это было сорвано этими боевыми действиями.
Поэтому война на Ближнем Востоке очень сильно ударит по интересам США, заявил эксперт.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 12:53
Сергей Марков: Израиль не успокоится, пока не убьет множество палестинцев, а виновны в этом СШАНа Ближнем Востоке американцы воспринимают себя в качестве надзирателя в сумасшедшем доме, где никогда не будет порядка. США сделают что-то, чтобы этот сумасшедший дом окончательно не взорвался, но они понимают, что этот конфликт на многие десятилетия
Бои за Авдеевку: тактика и стратегия
В последние дни появляется мало новостей из района Авдеевки, где российские войска пошли в наступление. Военкоры объясняют это тем, что нашим бойцам нужно удержаться на занятых позициях, а это гораздо скучнее и тяжелее, чем наступать.
Ядром украинской обороны в Авдеевке является Коксохим, говорит глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Это советское предприятие с большим количеством заглубленных и забетонированных этажей, способных выдержать попадание 250 килограммовых авиабомб. Это мощнейший объект, который нельзя взять в лоб.
Оттуда как раз и происходят обстрелы Донецка. Орудие выезжает из минус первого забетонированного этажа, стреляет и уезжает. Выкурить его оттуда будет сложно, признаёт Клинцевич.
Поэтому мы проводим операцию по окружению Авдеевки.
"Населенные пункты Орловка и Ласточкино – это каскад деревень, через которые проходит дорога, снабжающая эту группировку ВСУ. Мы плавно сжимаем кольцо вокруг нее.
На севере от Авдеевки находится высокий террикон. Эти искусственные горы, которые как муравейник изрыты ходами сообщения, блиндажами и огневыми точками. И когда мы выбиваем оттуда противника, нам действительно сложно закрепиться. Не понимая всей этой системы, выстроить оборону пока сложновато.
Но, я думаю, в ближайшее время мы закончим эту операцию", – сообщил эксперт.
Андрей Клинцевич интервью
Вчера, 07:13
Андрей Клинцевич: Россия выкуривает ВСУ из "нор", ловит их в огневой мешок и готовится снести им "крышу" Целей для поражения на Украине гораздо больше, чем наших средств. Поэтому военно-политическое руководство должно понять, на чем концентрировать усилия.
Он также пояснил, каким образом мы используем в Авдеевке опыт боёв за Артемовск.
"Артемовск мы брали, нарезая город на куски и формируя зоны давления на противника. В случае с Авдеевкой мы пока в сам город не входим. Мы пока уничтожаем ВСУ на открытых пространствах.
Но есть один важный момент. Если создается огневой мешок, куда противник постоянно втаскивает подразделения, мы их уничтожаем, но не успеваем продвинутся, потому что противник подтаскивает туда новые подразделения, то такая ситуация нам тоже выгодна. Нам выгодно создавать такие выступы на фронте и уничтожать подразделения противника.
Так что не надо думать, что нашей задачей является быстрое взятие Авдеевки. Наша задача – снизить боевой потенциал ВСУ. Поэтому мы сидим и продолжаем подвозить снаряды", – заявил Клинцевич.
Выборы в США: факторы Израиля и Украины
В США растет раскол между республиканцами и демократами, в том числе по вопросу финансирования Украины и Израиля.
Сейчас Америка приближается к новому избирательному циклу — выборам 2024 года, до которых остается чуть больше года. Это значит, что все, что делается в политической сфере, так или иначе, делается с учетом предстоящих выборов, отмечает политолог, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Он признаёт, что идёт обострение внутриполитической борьбы, американское общество по-прежнему остается расколотым. Причем эти расколы наблюдаются не только между двумя основными фракциями, но и внутри них.
"Последний пример — это неспособность республиканцев найти спикера для Палаты представителей США, что в свою очередь тормозит принятие очень важных для страны бюджетных решений.
Мы знаем, что администрация во главе Блинкеном сейчас пытается решить эту проблему за счет объединения в один пакет целого ряда различных программ: там и помощь Украине, и поддержка Израилю, и деньги на укрепление границы с Мексикой, и какие-то дополнительные расходы, касающиеся Тайваня.
За счет создания такого большого пакета различных программ администрация пытается перетянуть на свою сторону всех республиканцев, которые заинтересованы в отдельных компонентах этих пакетов", – рассказал Кортунов.
Андрей Кортунов интервью - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 07:10
Андрей Кортунов: Белый дом может перехитрить сам себя, и Киев останется без денег
Для одних республиканцев, продолжил он, важно построить стену с Мексикой; другие являются ярыми сторонниками Израиля, полагая, что израильтянам нужно давать больше денег; третьи, наоборот, уверены, что нужно увеличивать финансирование Тайваня или Украины.
Администрация Байдена же за счет формирования такого пакета стремится добиться прохождения бюджета как компромиссного. Насколько это получится — сказать трудно. Чем сложнее пакет, тем большего обсуждения он требует.
"Поэтому при нежелательном для Белого дома стечении обстоятельств администрация может сама себя перехитрить, и обсуждение бюджета затянется дольше, чем планировалось. Поживем — увидим. Для начала надо посмотреть, кто станет спикером Палаты представителей США", – сказал Кортунов.
 
ЭксклюзивСШАДжо БайденКортуновреспубликанцыдемократывыборыИзраильЭнтони БлинкенВСУАвдеевкаАртемовскКлинцевичВладимир ПутинСергей Марковсектор Газа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:39ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
02:06Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ
01:45Украина ревнует США к Израилю – Медведев
01:22В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
00:46Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма
00:18В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
00:00Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
23:54Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
23:22Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
22:54"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль
22:29Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии
22:06На Украине поддержали легализацию однополых браков
21:39"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр
20:56"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке
19:59ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо
19:51Почему Зеленского не допустили к телу Байдена в Израиле - Незалежко
19:45В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
19:23Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле
19:00Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
18:50Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе
Лента новостейМолния