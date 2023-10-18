https://ukraina.ru/20231018/1050305055.html

Трагедия в секторе Газа, бои за Авдеевку. О чём говорили эксперты 18 октября

Трагедия в секторе Газа, бои за Авдеевку. О чём говорили эксперты 18 октября - 18.10.2023 Украина.ру

Трагедия в секторе Газа, бои за Авдеевку. О чём говорили эксперты 18 октября

Украина.ру, 18.10.2023

2023-10-18T17:59

2023-10-18T17:59

2023-10-18T17:59

эксклюзив

сша

джо байден

кортунов

республиканцы

демократы

выборы

израиль

энтони блинкен

всу

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Ближний Восток: интересы России и СШАВечером во вторник, 17 октября, баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети.МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России).Президент России Владимир Путин 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай предложил решение по урегулированию палестино-израильского конфликта."У нас принципиальная позиция: мы всегда выступали за создание суверенного самостоятельного государства Палестина со столицей в восточном Иерусалиме", – сказал российский лидер.Он также заверил, что основные игроки не хотят углубления конфликта."Мое впечатление после разговора с пятью лидерами региона, это были важные своевременные разговоры, я вам сейчас скажу главное, без деталей. У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации", – сказал Путин.Россия – единственная страна, которая подчёркивает ответственность США и Великобритании за эту трагедию, поскольку Вашингтон и Лондон разрушает международное право, поддерживая насилие и произвол в самых разных формах – как преступления украинского режима, так и варварские бомбардировки Израиля. Об этом рассказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.По его словам, Израиль сам себя загнал в эту ловушку. В мире сначала была огромная поддержка Израиля после жесточайшего нападения ХАМАСа. Но, вместо того, чтобы провести ограниченную операцию против ХАМАСа, Израиль начал операцию против мирного населения, в результате мирных жителей Палестины погибло больше, чем израильтян.И теперь Израиль потерял большую часть сочувствия, которое ему выражал мир в первое время."Израиль действительно считает палестинцев полуживотными, которых надо бить палкой. Просто мы привыкли воспринимать израильтян как европейцев, но это не совсем так. Израиль разделен на "европейцев" и ближневосточников. А сейчас его правительство сформировано из ближневосточников. Именно с этим связана такая жестокость", – сообщил Марков.При этом Израилю не выгодна эта война, поясняет он: Израиль делал все, чтобы жить в мире с арабскими странами. Израиль еще недавно готовил договор с Саудовской Аравией, самым богатым и влиятельным арабским государством. А связка Саудовской Аравии и Египта является доминирующей в арабском мире.США хотели улучшения отношений между этой связкой и Израилем, то все это было сорвано этими боевыми действиями.Поэтому война на Ближнем Востоке очень сильно ударит по интересам США, заявил эксперт.Бои за Авдеевку: тактика и стратегияВ последние дни появляется мало новостей из района Авдеевки, где российские войска пошли в наступление. Военкоры объясняют это тем, что нашим бойцам нужно удержаться на занятых позициях, а это гораздо скучнее и тяжелее, чем наступать.Ядром украинской обороны в Авдеевке является Коксохим, говорит глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.Это советское предприятие с большим количеством заглубленных и забетонированных этажей, способных выдержать попадание 250 килограммовых авиабомб. Это мощнейший объект, который нельзя взять в лоб.Оттуда как раз и происходят обстрелы Донецка. Орудие выезжает из минус первого забетонированного этажа, стреляет и уезжает. Выкурить его оттуда будет сложно, признаёт Клинцевич.Поэтому мы проводим операцию по окружению Авдеевки."Населенные пункты Орловка и Ласточкино – это каскад деревень, через которые проходит дорога, снабжающая эту группировку ВСУ. Мы плавно сжимаем кольцо вокруг нее.На севере от Авдеевки находится высокий террикон. Эти искусственные горы, которые как муравейник изрыты ходами сообщения, блиндажами и огневыми точками. И когда мы выбиваем оттуда противника, нам действительно сложно закрепиться. Не понимая всей этой системы, выстроить оборону пока сложновато.Но, я думаю, в ближайшее время мы закончим эту операцию", – сообщил эксперт.Он также пояснил, каким образом мы используем в Авдеевке опыт боёв за Артемовск."Артемовск мы брали, нарезая город на куски и формируя зоны давления на противника. В случае с Авдеевкой мы пока в сам город не входим. Мы пока уничтожаем ВСУ на открытых пространствах.Но есть один важный момент. Если создается огневой мешок, куда противник постоянно втаскивает подразделения, мы их уничтожаем, но не успеваем продвинутся, потому что противник подтаскивает туда новые подразделения, то такая ситуация нам тоже выгодна. Нам выгодно создавать такие выступы на фронте и уничтожать подразделения противника.Так что не надо думать, что нашей задачей является быстрое взятие Авдеевки. Наша задача – снизить боевой потенциал ВСУ. Поэтому мы сидим и продолжаем подвозить снаряды", – заявил Клинцевич.Выборы в США: факторы Израиля и УкраиныВ США растет раскол между республиканцами и демократами, в том числе по вопросу финансирования Украины и Израиля.Сейчас Америка приближается к новому избирательному циклу — выборам 2024 года, до которых остается чуть больше года. Это значит, что все, что делается в политической сфере, так или иначе, делается с учетом предстоящих выборов, отмечает политолог, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Он признаёт, что идёт обострение внутриполитической борьбы, американское общество по-прежнему остается расколотым. Причем эти расколы наблюдаются не только между двумя основными фракциями, но и внутри них."Последний пример — это неспособность республиканцев найти спикера для Палаты представителей США, что в свою очередь тормозит принятие очень важных для страны бюджетных решений.Мы знаем, что администрация во главе Блинкеном сейчас пытается решить эту проблему за счет объединения в один пакет целого ряда различных программ: там и помощь Украине, и поддержка Израилю, и деньги на укрепление границы с Мексикой, и какие-то дополнительные расходы, касающиеся Тайваня.За счет создания такого большого пакета различных программ администрация пытается перетянуть на свою сторону всех республиканцев, которые заинтересованы в отдельных компонентах этих пакетов", – рассказал Кортунов.Для одних республиканцев, продолжил он, важно построить стену с Мексикой; другие являются ярыми сторонниками Израиля, полагая, что израильтянам нужно давать больше денег; третьи, наоборот, уверены, что нужно увеличивать финансирование Тайваня или Украины.Администрация Байдена же за счет формирования такого пакета стремится добиться прохождения бюджета как компромиссного. Насколько это получится — сказать трудно. Чем сложнее пакет, тем большего обсуждения он требует."Поэтому при нежелательном для Белого дома стечении обстоятельств администрация может сама себя перехитрить, и обсуждение бюджета затянется дольше, чем планировалось. Поживем — увидим. Для начала надо посмотреть, кто станет спикером Палаты представителей США", – сказал Кортунов.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сша, джо байден, кортунов, республиканцы, демократы, выборы, израиль, энтони блинкен, всу, авдеевка, артемовск, клинцевич, владимир путин, сергей марков, сектор газа