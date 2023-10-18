https://ukraina.ru/20231018/1050303654.html

Алексей Пушков: В условиях войны на Ближнем Востоке США будет сложнее поддерживать Украину

Алексей Пушков: В условиях войны на Ближнем Востоке США будет сложнее поддерживать Украину - 18.10.2023 Украина.ру

Алексей Пушков: В условиях войны на Ближнем Востоке США будет сложнее поддерживать Украину

Администрация Байдена постарается сохранить курс на оказание максимальной поддержки Киеву, независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, но ей... Украина.ру, 18.10.2023

2023-10-18T18:06

2023-10-18T18:06

2023-10-18T18:38

интервью

украина

израиль

палестина

хамас

алексей пушков

ближний восток

россия

джо байден

военная помощь

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Администрация Байдена постарается сохранить курс на оказание максимальной поддержки Киеву, независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, но ей будет труднее это делать.Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.— Алексей Константинович, у администрации Байдена, судя по всему, нет формулы, как остановить арабо-израильский конфликт? Демократы три года находятся у власти и делали вид, что не вмешиваются в ситуацию.— В последние годы Соединенные Штаты были заняты тем, что готовились интегрировать Израиль в окружающий его арабский мир — через достижение ряда новых соглашений и установление дипломатических отношений с теми странами, с которыми у Израиля их не было. Прежде всего, речь идет о Саудовской Аравии.Большая игра США заключалась в том, чтобы оставить без решения палестинский вопрос; дать понять палестинцам, что предел их ожиданий — это палестинская автономия с центром в Рамалле, но не палестинское государство. И сделать вид, что эта проблема ушла в прошлое.Другой целью американской внешней политики, кроме сведения на нет палестинской проблемы, является максимальная изоляция Ирана в регионе. Американцев весьма насторожило то, что при посредничестве Китая Иран стал сближаться с Саудовской Аравией. Отсюда контрход — сблизить Саудовскую Аравию с враждебным Ирану Израилем, и тем самым повлиять на саудовско-иранское сближение и, возможно, нейтрализовать его. А через это усилить свой общий контроль над ситуацией в регионе, так как Израиль всегда исторически опирался на США.При такой политической стратегии палестинский вопрос как бы исчезает с геополитической карты Ближнего Востока. Как, собственно, и территория, предназначенная ООН для создания палестинского государства.В Израиле сменяющие друг друга правительства проводят общую политику расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и ни о каком палестинском государстве слышать не хотят.Соединенные Штаты также не хотят слышать об этом, хотя формально против не выступают. Но показательно, что несколько лет назад они демонстративно вышли из ЮНЕСКО, потому что туда приняли Палестинскую автономию. Иными словами, абсолютный приоритет для США — «Большой Израиль».Однако, как мы видим, стратегия Америки на Ближнем Востоке оказалась неудачной, ее цели достигнуты не были.Два слова об истории вопроса. Создание двух государств — еврейского и арабского [а также города Иерусалима как отдельной единицы со специальным международным режимом, под управлением ООН] — на территории бывшей большой Палестины было предусмотрено в резолюции Генассамбели ООН в 1947 году, когда решался вопрос о прекращении мандата Великобритании над этой территорией. С тех пор принцип двух государств находил подтверждение в многочисленных резолюциях Генассамблеи и Совбеза.Большая часть современного мира, в том числе Россия и Китай, признают право палестинцев на создание своего государства. Естественно, весь арабский и мусульманский мир, за редким исключением, поддерживает право палестинского народа на государственность. На словах американцы тоже за него, но на практике они играют двойную игру.Израиль такого права, по сути, не признает, хотя при международном посредничестве в Осло и Мадриде между израильтянами и палестинцами были заключены соглашения, нацеленные на реализацию права палестинского народа на обретение собственной государственности. На практике все это было отброшено как американскими администрациями, так и израильскими правительствами.Сейчас большое внимание приковано к террористическим действиям ХАМАСа: захват заложников, удары по израильским городам, гибель мирного населения.У палестинцев на это один ответ: постоянные жертвы среди арабского населения Палестины. По данным ООН, с 2008 по 2023 год в ходе столкновений между палестинцами, включая ХАМАС, и Израилем, погибло 308 израильтян, в то время как среди палестинцев — более 6400 человек, из них около 2000 человек — женщины и дети.— Об этом очень мало говорят…— Да. Арабские страны на это и указывают, что Запад начинает протестовать только тогда, когда гибнут израильтяне, и обычно обходит молчанием, в лучшем случае выражая сочувствие, но не предпринимая никаких политических действий, когда гибнут палестинцы на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.Таким образом, западная стратегия (фактически односторонней поддержки Израиля при формальной поддержке палестинцев) не приводит к устойчивости и миру на Ближнем Востоке.— Как Россия будет вести себя в ситуации войны Израиля и ХАМАСа?— Россия осуждает любые проявления терроризма и призывает к прекращению насилия, особенно в отношении гражданского населения. Ведь страдают гражданские лица с обеих сторон: и в Израиле, и в силу ракетных ударов, отключения электроэнергии, лишения доступа к питьевой воде, медикаментам и гуманитарной помощи — в Газе.Россия также призывает обратиться к глубинным причинам этого конфликта, которые Запад долгое время пытался игнорировать. Тем более что все последние годы на палестинских территориях все было очень неспокойно. С 2008 по 2023 год было шестнадцать столкновений между палестинцами и израильтянами, которые приводили к человеческим жертвам, смерти гражданских с обеих сторон. Шестнадцать случаев только с 2008 года!— У России есть формула мира на Ближнем Востоке?— Сергей Лавров в переговорах с Генеральным секретарем Лиги арабских государств справедливо подчеркнул: к статус-кво возвращаться нельзя; он нежизнеспособен.Всякий раз, как очередное обострение удается урегулировать, насилие сходит на нет, но продвижения к дальнейшему решению палестинского вопроса и созданию палестинского государства не наблюдается. А сейчас речь идет не просто об обострении, а о крупнейшем кризисе со времен арабо-израильской войны 1973 года.Формула мира требует реализации решений ООН, реализации принципа «два государства для двух народов» (two states solution), основанного на сосуществовании Израиля и Палестины как двух независимых суверенных государств. Но это предполагает качественные (а кто-то скажет — и невозможные) изменения в политике Израиля и пересмотр отношения к вопросу о палестинской государственности со стороны западных государств, прежде всего, США. В таком случае под международным контролем можно попытаться найти пути решения этого застарелого конфликта, который длится с 1948 года.— Какое у вас лично отношение к эскалации палестино-израильского конфликта?— Я усматривают в этом провал так называемого американского глобального лидерства.США долгое время утверждали, что добиться урегулирования ближневосточного кризиса им мешал Советский Союз своей поддержкой Организации освобождения Палестины и отношениями с Ясиром Арафатом.Когда распался Советский Союз, а российский МИД возглавил Андрей Козырев, он дал американцам понять, что Россия не будет активно заниматься ближневосточным вопросом. И мы на время выбыли из соперничества за влияние на Ближнем Востоке, хотя и оставались формально сопредседателями мирной конференции по Ближнему Востоку.Таким образом, у американцев, казалось бы, были все возможности двигать этот процесс. В итоге ничего не произошло, что показало неспособность или неготовность США решить эту проблему.Последние события в Израиле отличаются тем, что ХАМАС впервые нанес такой сильный, масштабный удар, захватил заложников, сумел забросить свои террористические группы на территорию Израиля. Впервые сильно пострадало израильское население.Эта атака, если в этом была цель ХАМАСа, действительно вбросила Ближний Восток в центр мировой повестки дня и даже перекрыла по резонансу украинский кризис.— Могут ли США на фоне эскалации арабо-израильского конфликта продавить Украину на мирные переговоры под соусом того, что Вашингтону не хватит политических сил на два фронта?— Это маловероятно. Вместе с тем на фоне нового кризиса происходит некоторое снижение приоритетности Украины для США, которым приходится рассредоточивать свое внимание и делить его между двумя военными кризисами.Один из них — сравнительно новый, который до этого занимал львиную долю американского внимания; второй — застарелый, но который с 7 октября обострился драматическим, даже трагическим образом.— А сил у Штатов хватит на два конфликта?— Физических сил, скорее всего, хватит. Но может не хватить политического единства. В США уже нет единства по поводу поддержки Украины, что вызывает в Киеве растущее беспокойство.Что касается администрации Байдена, на мой взгляд, она постарается сохранить курс на оказание максимальной поддержки Киеву, независимо от того, что происходит и будет происходить на Ближнем Востоке.Однако ее старания могут встретить контрусилия со стороны той части американского политического класса, которая считает, что США слишком много вкладываются в Украину, что в этом нет жизненного смысла для страны. Прежде всего, эти силы представлены республиканцами в конгрессе.Напомню, что в ходе последнего голосования больше четверти (около 30%) республиканцев голосовали либо за отказ от продолжения военной поддержки Украине, либо за сокращение ее финансирования.Кроме того, они традиционно стоят на стороне Израиля.На днях губернатор Флориды, один из кандидатов от республиканской партии на пост президента США Рон Десантис, выразил твердую поддержку Израилю, при этом до сих пор мы не слышали от него такой же поддержки Украины.Трамп также занимает жесткую произраильскую позицию. Он уже заявил, что обострение на Ближнем Востоке возникло из-за слабости политики администрации Байдена. Республиканцы теперь будут обосновывать в конгрессе свои выступления против новых пакетов помощи Украине необходимостью бросить силы на поддержку Израиля.Часть американского общественного мнения и западные СМИ уже сейчас развернулись лицом к Ближнему Востоку. Там происходят новые события, а украинскому кризису уже полтора года, он уже приелся, утомил.Сейчас Байден предлагает создать единый пакет военной помощи Украине, Тайваню и Израилю в размере 100 миллиардов долларов. Это указывает на то, что по финансированию Киева есть раскол [в конгрессе]. Поэтому администрация добавляет в пакет помощь Израилю и Тайваню, чтобы преодолеть разногласия по Украине.На мой взгляд, конфликт на Ближнем Востоке приведет к тому, что Соединенным Штатам и Белому дому будет труднее сосредотачивать внимание исключительно на Украине. Мы не можем ожидать прекращения поддержки Украины, но осуществлять ее администрации Байдена будет сложнее.Сигналы, поступающие из Киева, говорят о том, что там сильно озабочены сохранением финансовых и военных поступлений из США, потому что Украина держится, прежде всего, на западной помощи. И именно из США поступает львиная доля вооружений.— Вы сказали, что по Украине есть раскол в конгрессе. Как вы видите ситуацию, которая складывается внутри Палаты представителей США?— Пока еще Украина раскалывает американский правящий класс не решающим образом. Потому что скандальное снятие спикера, исключение пакета о финансовой помощи Украине из законного финансирования американского правительства — это частности. Но частности показательные.Администрация Байдена, во-первых, имеет задел в виде уже полученных средств (около 5 миллиардов долларов) на помощь Украине; во-вторых, раскол Республиканской партии еще не достиг критических пропорций для демократической администрации.Республиканцы расколоты примерно пополам: одни поддерживают администрацию Байдена по финансированию Украины; вторые — нет. Когда большая часть республиканцев будет против — это будет серьезно. Произойти такое может ближе к выборам.Сейчас три ведущих кандидата от республиканской партии — Трамп, Десантис и Рамасвами — выступают против формулы администрации Байдена: «США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Они все это ставят под сомнение, что отражает настроения американского электората, прежде всего республиканского.Над всем этим витает призрак «китайской угрозы» для США. Главный аргумент республиканцев, критикующих администрацию Байдена за избыточное внимание к Украине и чрезмерные расходы на нее, состоит в том, что нужно готовиться к конфликту с Китаем, он неизбежен.Они говорят: «США должны сосредоточиться на Китае — вот наш основной противник в 21-м веке». Во-первых, из-за стремления Китая играть роль номер один на мировой арене; во-вторых, потому что, по их данным, к 2027 году Пекин намерен осуществить объединение с Тайванем.— Как КНР будет его объединять?— Мирный сценарий объединения Тайваня, мягко говоря, не просматривается. Многое будет зависеть от выборов, которые пройдут в Тайване в конце этого или начале следующего года. Но даже оппозиционная партия Гоминьдан, выступающая за хорошие отношения с Китаем, не говорит о полном воссоединении с ним. Так что дело, с высокой степенью вероятности, движется к острому кризису.— Правоконсервативная партия, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, победила на парламентских выборах в Словакии. Ранее Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и назвал наивными планы Киева по деоккупации захваченных Россией территорий. Почему это важно для Словакии?— Партия Фицо настаивает на приоритетности самой Словакии, считая, что страна не должна отдавать все свои ресурсы на поддержку Украины и следовать в этом вопросе за решениями, которые принимаются в Брюсселе.Фицо выступает за автономию Словакии в области внешней политики, за традиционные семейные отношения, против неограниченной миграции. Этим его партия наносит удар по позициям либеральных партий, которые сейчас руководят Европой. В Польше и Венгрии тоже есть силы, подобные партии Фицо.— Насколько Словакия в свете авторитета Фицо может повлиять на позицию Евросоюза?— Многое зависит от того, какое правительство будет сформировано в Словакии. У партии Фицо нет достаточного числа голосов, чтобы в одиночку сформировать правительство — нужно вступать в коалицию с другими парламентскими партиями. Сейчас идут переговоры по этому поводу.Если партия Фицо будет представлена в правительстве, естественно, она будет стараться повлиять на ситуацию с Украиной — в частности Словакия может прекратить финансовую поддержку Украины по государственной линии.В этом случае вместе с Венгрией ведь появятся уже два «диссидента», которые могут выступать в тандеме и ставить под сомнения некоторые решения Евросоюза. Прямого влияния на позиции ЕС это не окажет, но для политических настроений в ЕС имеет значение. Ситуация ведь переломная, недавно итальянское правительство, которое не ставит под сомнение основы европейской политики в отношении России и Украины, тем не менее заявило: «У нас уже ресурсы заканчиваются, мы военную поддержку Киеву уже не сможем оказывать».Это важно.— Выборы, прошедшие 8 октября в федеральных землях Гессен и Бавария, завершились крупным поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой Шольцем. Как это повлияет на внешнюю политику Берлина? Что-то от этого изменится в отношении России или Украины?— Партия Шольца, действительно, потерпела крупное поражение в Баварии и Гессене. Это подтверждение того, что политика правящей коалиции, в которую входят социал-демократы, зеленые и свободные демократы, перестает позитивно восприниматься большинством населения.Результаты выборов и опросы общественного мнения говорят об этом: 68% немцев недовольны политикой нынешнего правительства. Прежде всего, неограниченной миграцией, сокращением статей бюджета на соцобеспечение, в том числе на пособия, различных видов дотаций для населения, а также состоянием экономики в целом.Единственная статья, которая не урезается, — это помощь Украине.Сара Вагенкнехт, одна из лидеров фракции левых в Германии, говорит: «Украина — это бездонный колодец, в который мы бросаем деньги, а результатов нет».Германия находится на третьем месте по поддержке Украины после Евросоюза и США (далее идет Британия, Польша находится на седьмом месте).В этих условиях весь удар общественного недовольства приходится на Шольца, чей рейтинг падает. Вместе с этим снижаются рейтинги его партии и правительства, уменьшается число людей, которые голосуют за социал-демократов. Скорее всего, социал-демократы будут главными проигравшими на следующих выборах.

https://ukraina.ru/20220125/1033144387.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, израиль, палестина, хамас, алексей пушков, ближний восток, россия, джо байден, военная помощь, тайвань, китай, ес