https://ukraina.ru/20231018/1050296987.html

Баррикады и коктейли Молотова. Шольц осудил попытки поджога еврейского центра в Берлине

Баррикады и коктейли Молотова. Шольц осудил попытки поджога еврейского центра в Берлине - 18.10.2023 Украина.ру

Баррикады и коктейли Молотова. Шольц осудил попытки поджога еврейского центра в Берлине

Соответствующее заявление сделал канцлер Олаф Шольц, находясь на Кипре, сообщает 18 октября газета Tagesspiegel

2023-10-18T16:25

2023-10-18T16:25

2023-10-18T16:25

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Шольц осудил акцию и заявил о недопустимости нападений на еврейские учреждения.Нападение на еврейский общинный центр произошло в ночь с 17 на 18 октября в рамках массовых акций протеста. Демонстрации устроили пропалестинские организации после появления информации об ударе по больнице в секторе Газа. Протестующие заявляли, что если больницу разрушил Израиль, то все, кто его поддерживают – США, Германия, Великобритания, Франция, – подельники."Они поддерживают, финансируют геноцид в секторе Газа. Это именно геноцид, преступление против человечности. Поэтому мы сейчас здесь", – сообщают "Известия" со ссылкой на протестующих.Сообщается, что акции протеста не были зарегистрированы заранее. Началом их послужил призыв группы "Самидун", принадлежащей "Народному фронту освобождения Палестины". В ее соцсетях появились фотографии горящих баррикад в Нойкёльне с подписью: "Солнечная аллея сейчас" (аллея расположена в районах Нойкёльн и Баумшуленвег в Берлине).Баррикады и коктейли МолотоваВышедшие на демонстрацию протестующие возвели и подожгли уличные баррикады на Зонненаллее, Панньерштрассе и Вайхзельштрассе, а также в поселке Хай-Дек. Прибывших на место полицейских закидывали камнями и коктейлями Молотова. Стражи порядка применили для разгона демонстрантов водометы и слезоточивый газ. В результате столкновения пострадали порядка 20 полицейских.Часть митингующих попыталась пройти на площадь 18 марта, где расположен мемориал Холокоста. На его охрану по всей на всей западной стороне в непосредственной близости от Бранденбургских ворот выстроилась сотня полицейских в касках и с собаками.Около 23:30 берлинская полиция сообщила, что ситуация у Бранденбургских ворот успокоилась и несанкционированное собрание разогнано. Полиция использовала громкоговорители, чтобы попросить присутствующих покинуть место.Нападение на синагогуОднако через некоторое время – около трех часов ночи – двое неизвестных бросили по бутылке с зажигательной смесью в здание на Брунненштрассе в районе Берлин-Митте, где расположены различные еврейские учреждения, в том числе синагога ассоциации Кахал Адас Джисроэль, школа Талмуд-Тора и детский сад. Люди и дом не пострадали. По данным полиции, бутылки с зажигательной смесью были работоспособными и горящими. Однако здание не загорелось, поскольку нападавшие до него не добросили. Обе бутылки с горящей жидкостью отлетели на тротуар, где разбились и потухли. По информации Tagesspiegel, полицейские охранники находились на месте, но не смогли предотвратить нападение и не смогли задержать преступников в масках, которые после нападения скрылись пешком.Около 8 часов утра попытка поджечь синагогу повторилась. Пока на месте преступления еще работала полиция, 30-летний мужчина подъехал на электросамокате, выбросил его самокат и собрался бежать в сторону синагоги. Службы экстренной помощи задержали мужчину. Он пытался сопротивляться и выкрикивал подстрекательские и антиизраильские лозунги. После проверки документов мужчину отпустили. Госбезопасность начала расследование.Сейчас в районе еврейского центра работают дополнительные патрульные машины. Брунненштрассе оцеплена примерно в 100 метрах от синагоги. Территория сообщества доступна только под охраной полиции.Нападение на общественный центр решительно осуждает Федеральное правительство, заявил заместитель пресс-секретаря правительства Вольфганг Бюхнер.Вице-премьер Берлина Франциска Гиффи призвала жителей столицы быть бдительными. Все органы безопасности в настоящее время работают на пределе своих возможностей. Исламистский Хамас может рассчитывать на тысячи сторонников в Берлине.

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новости, израиль, берлин, сектор газа, демонстранты, германия, палестина