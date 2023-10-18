СБУ передала в суд дело экс-президента "Мотор Сичи"
14:51 18.10.2023 (обновлено: 17:50 18.10.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Представительство АО "Мотор Сич" в г. МосквеМотор Сич
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве
Вячеслав Богуслаев и ещё один фигурант "дела "Мотор Сич" предстанут перед судом с обвинением по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщила 18 октября пресс-служба СБУ
СБУ передала в суд дело экс-президента "Мотор Сич" и арестовала его активы на более чем 12 млрд гривен (32 млрд руб.). По уголовном делу проходит не только Герой Украины и экс-президент приватизированного предприятия Вячеслав Богуслаев, но также и директор департамента внешнеторговой деятельности "Мотор Сич".
Их как "подозреваемых в работе на агрессора", сказано в сообщении СБУ, подвергли задержанию в октябре 2022 года с арестом имущества "которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей". В вину работникам "Мотор Сич" вменена продажа оптовых партий авиадвигателей и запчастей к ним в Россию. В уголовном деле СБУ фигурирует российская госкорпорация "Ростех".
СБУ уверена, что в апреле 2022 года бывший руководитель "Мотор Сич" якобы "намеренно заблокировал поставку вертолёта для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины" через разборку машины на детали, которые были спрятаны – как и документация к нему.
Богуслаев получил обвинение по четырём статьям украинского УК, а его подчинённый – по трём. Пока что в официальных документах СБУ они фигурируют без имён как "злоумышленники".
29 ноября 2021, 12:42Александр Охрименко: шанс спасти «Мотор Сич» был только вместе с Китаем, а теперь это невозможноКиеву для решения конфликта с Китаем вокруг «Мотор Сичи» и кредита следовало бы сесть с Пекином за стол переговоров и реструктуризировать его, частично расплатившись поставками зерна, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко