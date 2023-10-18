СБУ передала в суд дело экс-президента "Мотор Сичи"

Александр Охрименко: шанс спасти «Мотор Сич» был только вместе с Китаем, а теперь это невозможно

Киеву для решения конфликта с Китаем вокруг «Мотор Сичи» и кредита следовало бы сесть с Пекином за стол переговоров и реструктуризировать его, частично расплатившись поставками зерна, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко