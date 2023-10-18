Путин поручил ВКС России патрулировать пространство над Чёрным морем - 18.10.2023 Украина.ру
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Путин поручил ВКС России патрулировать пространство над Чёрным морем
Путин поручил ВКС России патрулировать пространство над Чёрным морем - 18.10.2023 Украина.ру
Путин поручил ВКС России патрулировать пространство над Чёрным морем
ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай
2023-10-18T13:44
2023-10-18T13:48
владимир путин
вкс
черное море
новости
патрулирование
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"По моему поручению военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МИГ-31 вооружены комплексами "Кинжал", - сказал ПутинПо его словам, эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять махов.
https://ukraina.ru/20231018/1050292668.html
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владимир путин, вкс, черное море, новости, патрулирование
Владимир Путин, ВКС, Черное море, Новости, патрулирование

Путин поручил ВКС России патрулировать пространство над Чёрным морем

13:44 18.10.2023 (обновлено: 13:48 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
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© РИА Новости . Валентин Капустин
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ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай
"По моему поручению военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МИГ-31 вооружены комплексами "Кинжал", - сказал Путин
По его словам, эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять махов.
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