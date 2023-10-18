https://ukraina.ru/20231018/1050292668.html

Путин предложил решение палестино-израильского конфликта

Путин предложил решение палестино-израильского конфликта - 18.10.2023 Украина.ру

Путин предложил решение палестино-израильского конфликта

Президент России Владимир Путин 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай предложил решение по урегулированию палестино-израильского конфликта

2023-10-18T13:18

2023-10-18T13:18

2023-10-18T13:49

израиль

владимир путин

конфликт

новости

зарубежье

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"Внутри палестинского сообщества есть противоречия, и западный берег, и Газа... Я бы не назвал их враждующими. Это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия... палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело. На наш взгляд... У нас принципиальная позиция: мы всегда выступали за создание суверенного самостоятельного государства Палестина со столицей в восточном Иерусалиме", - сказал российский лидер.Он также заверил, что основные игроки не хотят углубления конфликта.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.В начале месяца Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

https://ukraina.ru/20231018/1050285358.html

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израиль, владимир путин, конфликт, новости, зарубежье