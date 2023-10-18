https://ukraina.ru/20231018/1050292668.html
Путин предложил решение палестино-израильского конфликта
Путин предложил решение палестино-израильского конфликта - 18.10.2023 Украина.ру
Путин предложил решение палестино-израильского конфликта
Президент России Владимир Путин 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай предложил решение по урегулированию палестино-израильского конфликта
2023-10-18T13:18
2023-10-18T13:18
2023-10-18T13:49
израиль
владимир путин
конфликт
новости
зарубежье
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"Внутри палестинского сообщества есть противоречия, и западный берег, и Газа... Я бы не назвал их враждующими. Это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия... палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело. На наш взгляд... У нас принципиальная позиция: мы всегда выступали за создание суверенного самостоятельного государства Палестина со столицей в восточном Иерусалиме", - сказал российский лидер.Он также заверил, что основные игроки не хотят углубления конфликта.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.В начале месяца Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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израиль, владимир путин, конфликт, новости, зарубежье
Путин предложил решение палестино-израильского конфликта
13:18 18.10.2023 (обновлено: 13:49 18.10.2023)
Президент России Владимир Путин 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай предложил решение по урегулированию палестино-израильского конфликта
"Внутри палестинского сообщества есть противоречия, и западный берег, и Газа... Я бы не назвал их враждующими. Это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия... палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело. На наш взгляд... У нас принципиальная позиция: мы всегда выступали за создание суверенного самостоятельного государства Палестина со столицей в восточном Иерусалиме", - сказал российский лидер.
Он также заверил, что основные игроки не хотят углубления конфликта.
"Мое впечатление после разговора с пятью лидерами региона, это были важные своевременные разговоры, я вам сейчас скажу главное, без деталей. У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации", - сказал Путин.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
В начале месяца Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.