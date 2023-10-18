https://ukraina.ru/20231018/1050252407.html

Планомерная война с собственными инвалидами. Отправит ли Украина в окопы безногих

Планомерная война с собственными инвалидами. Отправит ли Украина в окопы безногих - 18.10.2023 Украина.ру

Планомерная война с собственными инвалидами. Отправит ли Украина в окопы безногих

В понедельник, 16 октября, украинские СМИ сообщили, что в рамках усиления мобилизации в ВСУ будут призывать инвалидов III группы. Как заявил изданию "Обозреватель" адвокат Иван Либерман, ІІІ группа инвалидности – это легкая инвалидность

2023-10-18T07:31

2023-10-18T07:31

2023-10-18T08:26

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мобилизация

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Она подразумевает и легкие расстройства здоровья, с которыми человек все же может воевать. "Участвовать в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и т. д.", - говорит адвокат.В качестве аргумента в пользу призыва инвалидов на Украине ссылаются на частые случаи подделки документов об инвалидности ради получения определенных льгот. Логика в данном случае несколько странная. Бывает, что подделывают документы об образовании, но это не означает аннулирование всех дипломов. Бывает, что подделывают денежные знаки, но это не является поводом для их отмены.Ранее на Украине также расширили список заболеваний, с которыми тоже могут забрить в ВСУ. Служить теперь могут люди с ВИЧ, туберкулезом, нервными расстройствами и заболеваниями крови. Все эти нововведения, включая мобилизацию женщин-медиков, говорят о том, что кадровый потенциал для ВСУ исчерпывается, а в бой будут бросать даже инвалидов.В телеграм-канале "Нет мобилизации родственников инвалидов" украинцы пишут, что инвалидов третьей группы уже перестали выпускать из страны.Как это ни цинично звучит, но украинские медики уже дают инвалидам совершенно негуманные советы. В Харькове на днях разгорелся скандал с раненым украинским военным Дмитрием Олейником, получившим серьезное осколочное ранение ноги. После 10 сложных операций ногу удалось сохранить, но она утратила функциональность и постепенно усыхает. Ему присвоили III группу инвалидности. Олейник обратился в областную медицинскую комиссию с требованием присвоить ему вторую группу."Тогда зачем ты оставлял себе эту ногу? Нужно было просто ее отрезать, тогда была бы вторая группа", - заявила ему глава комиссии Лариса Буничева, как утверждает раненый. Теперь его могут снова призвать в ВСУ, но в окопах ему придется передвигаться на костылях. И еще не факт, что через месяц, после провала очередной фазы контрнаступления, в ВСУ не станут призывать уже людей со второй и первой группой инвалидности.А таковых становится всё больше с каждым днем, и все они по закону имеют право на социальные выплаты и льготы, которые фактически платят американские и европейские налогоплательщики. Наличие миллионов инвалидов непосильным грузом ложится на социальную сферу страны, и Запад вряд ли будет готов долго финансировать эту статью расходов. По информации министра социальной политики, число инвалидов в стране выросло на 300 тысяч и достигло 3 миллионов человек.В очереди на протезирование конечностей, по словам нардепа Юлии Яцик, стоят 90 тысяч украинских военнослужащих. И что же делает в таких условиях украинское государство? В начале октября Фонд Госимущества Украины выставил на продажу Хмельницкий протезный завод. Его продажу объясняют тем, что предприятие накопило долги и постоянно сокращает штат. Таким образом, получение протеза для украинского инвалида станет намного сложнее.Однако в Минздраве Украины решили вообще отказаться от такого понятия, как «инвалид», так как это, дескать, постсоветская модель, от которой нужно избавляться. Понятие «инвалидность» хотят заменить на формулировку «потеря функциональности». Такие изменения планируются с 2025 года, заявил на днях министр здравоохранения Виктор Ляшко. «У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние», — заявил глава украинского Минздрава. В переводе с казенного на обычный язык это значит, что безногие и безрукие украинцы социальных выплат не получат, но их будут максимально эксплуатировать.«Три миллиона инвалидов слишком много для Украины, а значит нужно придумать схему, как вдвое уменьшить их количество. На примере ТЦК мы видели, как калеки становились годными к мобилизации, тут мы будем наблюдать обратный эффект. Нужно выполнять требования МВФ и сокращать социалку, а как это сделать красиво? Ответ очевиден, необходимо провести реформу», — комментирует отказ от понятия «инвалидность» телеграм-канал «Резидент».В целом же на примере только последних инициатив мы видим на Украине последовательную и систематическую войну с собственными инвалидами. Инвалидов III группы отправляют в окопы «подносить снаряды». Сам статус инвалидности хотят отменить, социальные выплаты — снять, а предприятия по изготовлению протезов — продать за долги, чтобы безногие заказывали их себе у западных фирм. При таком отношении любой призванный и пока еще здоровый украинец должен триста раз подумать, стоит ли рисковать здоровьем и жизнью за тех, кто его бросит в нищете в случае тяжелой травмы.

https://ukraina.ru/20231005/1049920228.html

https://ukraina.ru/20230902/1049113616.html

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украина, эксклюзив, всу, инвалиды, украинские сми, мобилизация