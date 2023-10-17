https://ukraina.ru/20231017/1050277128.html

Носителей хватит: на Украине боятся, что РФ атакует "сразу всеми имеющимися ракетами"

Носителей хватит: на Украине боятся, что РФ атакует "сразу всеми имеющимися ракетами" - 17.10.2023 Украина.ру

Носителей хватит: на Украине боятся, что РФ атакует "сразу всеми имеющимися ракетами"

Российская армия в состоянии за раз выпустить все имеющиеся ракеты по Украине. Носителей для этого у неё достаточно, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передаёт ТСН

2023-10-17T23:22

2023-10-17T23:22

2023-10-17T23:22

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юрий игнат

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По его словам ракеты ВС России могут выпустить ракеты с кораблей Черноморского флота, Каспийской флотилии, стратегических бомбардировщиков. Вместе с тем, спикер ВСУ отметил, что при таком сценарии у российской армии "не останется ракет", потому на такой шаг ВС РФ не пойдут. Ранее издание The New York Times сообщало, что Россия преодолела санкции, экспортный контроль западных стран и увеличила производство ракет по сравнению с периодом предшествующим Специальной военной операции. Сегодня она производит больше боеприпасов чем США и Евросоюз. В российском министерстве обороны отмечали, что только за последние полгода производство высокоточных ракет для российской армии выросло в 2-5 раз.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, сво, производство, ракеты, вс рф, всу, юрий игнат