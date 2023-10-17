https://ukraina.ru/20231017/1050277128.html
Носителей хватит: на Украине боятся, что РФ атакует "сразу всеми имеющимися ракетами"
Носителей хватит: на Украине боятся, что РФ атакует "сразу всеми имеющимися ракетами" - 17.10.2023 Украина.ру
Носителей хватит: на Украине боятся, что РФ атакует "сразу всеми имеющимися ракетами"
Российская армия в состоянии за раз выпустить все имеющиеся ракеты по Украине. Носителей для этого у неё достаточно, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передаёт ТСН
2023-10-17T23:22
2023-10-17T23:22
2023-10-17T23:22
новости
украина
россия
сво
производство
ракеты
вс рф
всу
юрий игнат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049310936_69:0:896:465_1920x0_80_0_0_3f8fe6dd3db619201c9b64f07a929820.jpg
По его словам ракеты ВС России могут выпустить ракеты с кораблей Черноморского флота, Каспийской флотилии, стратегических бомбардировщиков. Вместе с тем, спикер ВСУ отметил, что при таком сценарии у российской армии "не останется ракет", потому на такой шаг ВС РФ не пойдут. Ранее издание The New York Times сообщало, что Россия преодолела санкции, экспортный контроль западных стран и увеличила производство ракет по сравнению с периодом предшествующим Специальной военной операции. Сегодня она производит больше боеприпасов чем США и Евросоюз. В российском министерстве обороны отмечали, что только за последние полгода производство высокоточных ракет для российской армии выросло в 2-5 раз.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049310936_172:0:792:465_1920x0_80_0_0_5ca80a9ec90e8c340b49579a51e7ec4b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, производство, ракеты, вс рф, всу, юрий игнат
Новости, Украина, Россия, СВО, производство, ракеты, ВС РФ, ВСУ, Юрий Игнат
Носителей хватит: на Украине боятся, что РФ атакует "сразу всеми имеющимися ракетами"
Российская армия в состоянии за раз выпустить все имеющиеся ракеты по Украине. Носителей для этого у неё достаточно, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передаёт ТСН
По его словам ракеты ВС России могут выпустить ракеты с кораблей Черноморского флота, Каспийской флотилии, стратегических бомбардировщиков.
"Если они (прим. ред. – ВС РФ) поднимут все эти самолёты, то фактически те ракеты, которые у них есть в наличии сегодня (по последним данным, которые нам давали наши разведчики), можно выпустить за один раз", – сказал Игнат.
Вместе с тем, спикер ВСУ отметил, что при таком сценарии у российской армии "не останется ракет", потому на такой шаг ВС РФ не пойдут.
Ранее издание The New York Times сообщало
, что Россия преодолела санкции, экспортный контроль западных стран и увеличила производство ракет по сравнению с периодом предшествующим Специальной военной операции. Сегодня она производит больше боеприпасов чем США и Евросоюз.
В российском министерстве обороны отмечали, что только за последние полгода производство высокоточных ракет для российской армии выросло в 2-5 раз.