Носителей хватит: на Украине боятся, что РФ атакует "сразу всеми имеющимися ракетами" - 17.10.2023 Украина.ру
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Носителей хватит: на Украине боятся, что РФ атакует "сразу всеми имеющимися ракетами"
Носителей хватит: на Украине боятся, что РФ атакует "сразу всеми имеющимися ракетами" - 17.10.2023 Украина.ру
Носителей хватит: на Украине боятся, что РФ атакует "сразу всеми имеющимися ракетами"
Российская армия в состоянии за раз выпустить все имеющиеся ракеты по Украине. Носителей для этого у неё достаточно, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передаёт ТСН
2023-10-17T23:22
2023-10-17T23:22
новости
украина
россия
сво
производство
ракеты
вс рф
всу
юрий игнат
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По его словам ракеты ВС России могут выпустить ракеты с кораблей Черноморского флота, Каспийской флотилии, стратегических бомбардировщиков. Вместе с тем, спикер ВСУ отметил, что при таком сценарии у российской армии "не останется ракет", потому на такой шаг ВС РФ не пойдут. &nbsp; Ранее издание The&nbsp;New&nbsp;York&nbsp;Times сообщало, что Россия преодолела санкции, экспортный контроль западных стран и&nbsp;увеличила производство ракет по&nbsp;сравнению с периодом предшествующим Специальной военной операции. Сегодня она производит больше боеприпасов чем США и Евросоюз. В российском министерстве обороны отмечали, что только за последние полгода производство высокоточных ракет для&nbsp;российской армии выросло в&nbsp;2-5 раз.
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новости, украина, россия, сво, производство, ракеты, вс рф, всу, юрий игнат
Новости, Украина, Россия, СВО, производство, ракеты, ВС РФ, ВСУ, Юрий Игнат

Носителей хватит: на Украине боятся, что РФ атакует "сразу всеми имеющимися ракетами"

23:22 17.10.2023
 
© Армія Inform Юрий Игнат
Юрий Игнат
© Армія Inform
Читать в
Российская армия в состоянии за раз выпустить все имеющиеся ракеты по Украине. Носителей для этого у неё достаточно, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передаёт ТСН
По его словам ракеты ВС России могут выпустить ракеты с кораблей Черноморского флота, Каспийской флотилии, стратегических бомбардировщиков.

"Если они (прим. ред. – ВС РФ) поднимут все эти самолёты, то фактически те ракеты, которые у них есть в наличии сегодня (по последним данным, которые нам давали наши разведчики), можно выпустить за один раз", – сказал Игнат.

Вместе с тем, спикер ВСУ отметил, что при таком сценарии у российской армии "не останется ракет", потому на такой шаг ВС РФ не пойдут.  
Ранее издание The New York Times сообщало, что Россия преодолела санкции, экспортный контроль западных стран и увеличила производство ракет по сравнению с периодом предшествующим Специальной военной операции. Сегодня она производит больше боеприпасов чем США и Евросоюз.
В российском министерстве обороны отмечали, что только за последние полгода производство высокоточных ракет для российской армии выросло в 2-5 раз.
 
НовостиУкраинаРоссияСВОпроизводстворакетыВС РФВСУЮрий Игнат
 
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