Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море – минобороны - 17.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231017/1050276492.html
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море – минобороны
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море – минобороны - 17.10.2023 Украина.ру
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море – минобороны
В Черном море российская морская авиация уничтожила безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ
2023-10-17T21:37
2023-10-17T21:37
новости
черное море
катер
всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103109/05/1031090539_0:206:3030:1910_1920x0_80_0_0_54ea2753d689a405a7b7da870366cc25.jpg
До этого движение автотранспорта по&nbsp;Крымскому мосту было перекрыто. Всех находившихся на объекте и в&nbsp;зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103109/05/1031090539_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_0f40a30d6d09029cd2951d2c295c0075.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черное море, катер, всу, украина
Новости, Черное море, катер, ВСУ, Украина

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море – минобороны

21:37 17.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
В Черном море российская морская авиация уничтожила безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ
"Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.
До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто. Всех находившихся на объекте и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
 
НовостиЧерное морекатерВСУУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:13Андрей Клинцевич: Россия выкуривает ВСУ из "нор", ловит их в огневой мешок и готовится снести им "крышу"
07:13В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина
07:10Андрей Кортунов: Белый дом может перехитрить сам себя, и Киев останется без денег
06:57ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
06:40Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:19ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
05:53Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
05:50Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
05:40Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
05:30Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
05:29Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
05:20Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
05:10Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
05:06Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль
05:00"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
04:50Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист
04:50Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
04:40Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
04:30"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров
Лента новостейМолния