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Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море – минобороны

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море – минобороны - 17.10.2023 Украина.ру

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море – минобороны

В Черном море российская морская авиация уничтожила безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ

2023-10-17T21:37

2023-10-17T21:37

2023-10-17T21:37

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До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто. Всех находившихся на объекте и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черное море, катер, всу, украина