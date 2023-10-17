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ВСУ получили вертолеты и мотоциклы из Албании

ВСУ получили вертолеты и мотоциклы из Албании - 17.10.2023 Украина.ру

ВСУ получили вертолеты и мотоциклы из Албании

Армия Албании передала ВСУ новую партию вооружений. В неё вошли вертолёты Во 105 Е-4 и мотоциклы KTM 450 ЭХС. Минобороны Украины подтвердило получение албанской военной помощи и зачисление её на вооружение ВСУ.

2023-10-17T21:05

2023-10-17T21:05

2023-10-17T21:05

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"Многоцелевой вертолёт ВО 105 Е-4, германского производства, используется для наблюдения.Также на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы. Скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности", - сказано в кратком сообщении от 15 октября на сайте Минобороны Украины.Албания получила 12 вертолётов от ФРГ отремонтированными в 2006 году даром. Bo 105 разработан в 1970 году западногерманской компанией Messerschmitt-Bolkow-Blohm и производился до 2001 года. ВСУ смогут использовать эти вертолёты с противотанковыми и другими ракетами.Украина и Албания заявили намерения стать членами НАТО и Евросоюза. Постюгославская и постсоветская республики входят в пул беднейших стран европейской части континента.

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новости, албания, минобороны украины, вертолеты, ввс украины, мотоциклы, постсоветское пространство, евроинтеграция, сво