ВСУ получили вертолеты и мотоциклы из Албании - 17.10.2023 Украина.ру
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ВСУ получили вертолеты и мотоциклы из Албании
ВСУ получили вертолеты и мотоциклы из Албании - 17.10.2023 Украина.ру
ВСУ получили вертолеты и мотоциклы из Албании
Армия Албании передала ВСУ новую партию вооружений. В неё вошли вертолёты Во 105 Е-4 и мотоциклы KTM 450 ЭХС. Минобороны Украины подтвердило получение албанской военной помощи и зачисление её на вооружение ВСУ.
2023-10-17T21:05
2023-10-17T21:05
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албания
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мотоциклы
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"Многоцелевой вертолёт ВО 105 Е-4, германского производства, используется для наблюдения.Также на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы. Скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности", - сказано в кратком сообщении от 15 октября на сайте Минобороны Украины.Албания получила 12 вертолётов от ФРГ отремонтированными в 2006 году даром. Bo 105 разработан в 1970 году западногерманской компанией Messerschmitt-Bolkow-Blohm и производился до 2001 года. ВСУ смогут использовать эти вертолёты с противотанковыми и другими ракетами.Украина и Албания заявили намерения стать членами НАТО и Евросоюза. Постюгославская и постсоветская республики входят в пул беднейших стран европейской части континента.
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новости, албания, минобороны украины, вертолеты, ввс украины, мотоциклы, постсоветское пространство, евроинтеграция, сво
Новости, Албания, Минобороны Украины, вертолеты, ВВС Украины, мотоциклы, постсоветское пространство, евроинтеграция, СВО

ВСУ получили вертолеты и мотоциклы из Албании

21:05 17.10.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМесто падения самолета ИЛ-76 ВВС Украины, сбитого ополченцами Луганска
Место падения самолета ИЛ-76 ВВС Украины, сбитого ополченцами Луганска - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Армия Албании передала ВСУ новую партию вооружений. В неё вошли вертолёты Во 105 Е-4 и мотоциклы KTM 450 ЭХС. Минобороны Украины подтвердило получение албанской военной помощи и зачисление её на вооружение ВСУ.
"Многоцелевой вертолёт ВО 105 Е-4, германского производства, используется для наблюдения.Также на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы. Скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности", - сказано в кратком сообщении от 15 октября на сайте Минобороны Украины.
Албания получила 12 вертолётов от ФРГ отремонтированными в 2006 году даром. Bo 105 разработан в 1970 году западногерманской компанией Messerschmitt-Bolkow-Blohm и производился до 2001 года. ВСУ смогут использовать эти вертолёты с противотанковыми и другими ракетами.
Украина и Албания заявили намерения стать членами НАТО и Евросоюза. Постюгославская и постсоветская республики входят в пул беднейших стран европейской части континента.
19 апреля, 08:54
"Великая Албания": тревожное будущее БалканЕвропарламент 18 апреля проголосовал за либерализацию визового режима для жителей сепаратистского Косово. Теперь обладатели "косовских паспортов" смогут раз в полгода беспрепятственно въезжать в страны, входящие в Шенген, и находиться на их территории на протяжении 90 дней.
 
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