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Глава ДНР недоволен очковтирательством коммунальщиков

Глава ДНР недоволен очковтирательством коммунальщиков - 17.10.2023 Украина.ру

Глава ДНР недоволен очковтирательством коммунальщиков

Состояние коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики вызывает тревогу у главы республики и недовольство местных жителей. Об этом 17 октября сообщает официальный ТГ-канал главы ДНР Дениса Пушилина.

2023-10-17T20:31

2023-10-17T20:31

2023-10-17T20:32

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"Мне докладывают о готовности к отопительному сезону, и в прошлом году также называли отличные проценты готовности, но только их никто не ощутил – такого быть не должно! Наши жители опасаются, что еще много аварийных участков теплотрасс и система центрального теплоснабжения не готова к работе", - сообщил глава ДНР.Он поручил разъяснить населению условия начала отопительного сезона и проинформировать о графике запуска котельных. Также глава республики похвалил шефствующие над ДНР российские регионы за "огромную работу по замене труб", отметив, что "с учетом высокой степени износа теплосетей очевидно, что не получится полностью избежать аварийных ситуаций".Пушилин констатировал рост жалоб на неудовлетворительное состояние автобусов и несоблюдение графиков движения. По мнению главы ДНР, в СМИ и соцсетях следует освещать не только проверки по линии Минтранса, но и результаты такой работы."От граждан поступают обращения, что Социальный фонд задерживает ответы на вопросы о перерасчете пенсий. У многих обратившихся есть непонимание итогов пересмотра пенсии. Людям требуются разъяснения о размере пенсионных выплат по российским нормативам", - констатировал глава ДНР.Социальный фонд по ДНР, по мнению главы республики, должен "сократить время ответа гражданам и публично разъяснить, куда и с какими документами нужно обращаться для повторного перерасчета".

https://ukraina.ru/20231017/1050274638.html

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новости, днр, донецк, коммунальное хозяйство, коммунальщики, инфраструктура, отопительный сезон, денис пушилин, пенсии, пенсионеры, пенсионная система, общественный транспорт, социальные расходы, новые регионы рф