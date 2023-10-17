Москва выделит 95 млрд на восстановление Луганска и Донецка - 17.10.2023 Украина.ру
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Москва выделит 95 млрд на восстановление Луганска и Донецка
Москва выделит 95 млрд на восстановление Луганска и Донецка - 17.10.2023 Украина.ру
Москва выделит 95 млрд на восстановление Луганска и Донецка
Бюджет Москвы предусматривает выделение 95 миллиардов рублей на восстановление и развитие инфраструктуры Донецка и Луганска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета столицы Российской Федерации.
2023-10-17T19:58
2023-10-17T19:58
новости
москва
бюджет
финансирование
финансовая помощь
новые регионы рф
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луганск
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Согласно документу, в 2024-2026 годах правительство Москвы потратит на восстановление и развитие инфраструктуры столиц ДНР и ЛНР 95 миллиардов рублей. Из их 35 миллиардов рублей - в 2024 году на эти цели направят и в дальнейшие два года по 30 миллиардов рублей.Москва возьмёт шефство над Донецком и Луганском. Средства будут выделяться через московский департамент капитального ремонта.Издание напомнило, что в 2023 году регионы, шефствующие над новыми субъектами РФ, вложили в их восстановление 115,6 млрд руб. – об этом в конце сентября сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Также проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы предусмотрено финансирование госпрограммы по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: за три года они получат 653,5 млрд руб.
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новости, москва, бюджет, финансирование, финансовая помощь, новые регионы рф, днр, лнр, донецк, луганск, запорожская область, херсонская область, инфраструктура, сво, восстановление донбасса
Новости, Москва, бюджет, финансирование, финансовая помощь, Новые регионы РФ, ДНР, ЛНР, Донецк, Луганск, Запорожская область, Херсонская область, инфраструктура, СВО, восстановление Донбасса

Москва выделит 95 млрд на восстановление Луганска и Донецка

19:58 17.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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Бюджет Москвы предусматривает выделение 95 миллиардов рублей на восстановление и развитие инфраструктуры Донецка и Луганска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета столицы Российской Федерации.
Согласно документу, в 2024-2026 годах правительство Москвы потратит на восстановление и развитие инфраструктуры столиц ДНР и ЛНР 95 миллиардов рублей. Из их 35 миллиардов рублей - в 2024 году на эти цели направят и в дальнейшие два года по 30 миллиардов рублей.
Москва возьмёт шефство над Донецком и Луганском. Средства будут выделяться через московский департамент капитального ремонта.
Издание напомнило, что в 2023 году регионы, шефствующие над новыми субъектами РФ, вложили в их восстановление 115,6 млрд руб. – об этом в конце сентября сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Также проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы предусмотрено финансирование госпрограммы по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: за три года они получат 653,5 млрд руб.
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