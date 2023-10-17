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Москва выделит 95 млрд на восстановление Луганска и Донецка

Москва выделит 95 млрд на восстановление Луганска и Донецка - 17.10.2023 Украина.ру

Москва выделит 95 млрд на восстановление Луганска и Донецка

Бюджет Москвы предусматривает выделение 95 миллиардов рублей на восстановление и развитие инфраструктуры Донецка и Луганска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета столицы Российской Федерации.

2023-10-17T19:58

2023-10-17T19:58

2023-10-17T19:58

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Согласно документу, в 2024-2026 годах правительство Москвы потратит на восстановление и развитие инфраструктуры столиц ДНР и ЛНР 95 миллиардов рублей. Из их 35 миллиардов рублей - в 2024 году на эти цели направят и в дальнейшие два года по 30 миллиардов рублей.Москва возьмёт шефство над Донецком и Луганском. Средства будут выделяться через московский департамент капитального ремонта.Издание напомнило, что в 2023 году регионы, шефствующие над новыми субъектами РФ, вложили в их восстановление 115,6 млрд руб. – об этом в конце сентября сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Также проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы предусмотрено финансирование госпрограммы по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: за три года они получат 653,5 млрд руб.

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новости, москва, бюджет, финансирование, финансовая помощь, новые регионы рф, днр, лнр, донецк, луганск, запорожская область, херсонская область, инфраструктура, сво, восстановление донбасса