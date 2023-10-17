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США поставили на Украину 31 танк M1A1 Abrams

США поставили на Украину 31 танк M1A1 Abrams - 17.10.2023 Украина.ру

США поставили на Украину 31 танк M1A1 Abrams

Все обещанные Джозефом Байденом танки "Абрамс" поставлены на Украину. Об этом 16 октября заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл.

2023-10-17T19:10

2023-10-17T19:10

2023-10-17T19:10

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В интервью "Голосу Америки"* полковник сказал, что "танк „Абрамс“ — это чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея". Он также выразил надежду на то, что "Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет еë использовать".О’Доннелл сообщил также, что на Украину прибыли не только танки производства США, но и украинские военные, которые проходили обучение на этой технике в Германии.Киев подтвердил получение первых "Абрамсов" в сентябре. Президент США обещал поставить эти танки после того, как ФРГ решить отправлять на Украину танки немецкого производства "Леопард". При этом Вашингтон не уточнял, какую именно модификацию танков своего производства он отправит и когда – лишь позже стало известно, что это старая версия, без "секретной брони" и других современных опций, но с боекомплектом из обеднённого урана.Боеприпасы с обеднённым ураном поставило на Украину правительство Британии вместе с танками Challenger 2. Как и M1A1 Abrams, британские танки признаны морально устаревшими, подлежащими утилизации на Украине с принятием на вооружение новых образцов."Голос Америки"* - иностранный агент по решению Минюста России.

https://ukraina.ru/20230126/1042977587.html

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новости, сво, m1 abrams, challenger-2 (танк), leopard-2 (танк), всу, потери всу, сша, военная помощь, обедненный уран, нато