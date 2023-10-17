США поставили на Украину 31 танк M1A1 Abrams - 17.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231017/1050274219.html
США поставили на Украину 31 танк M1A1 Abrams
США поставили на Украину 31 танк M1A1 Abrams - 17.10.2023 Украина.ру
США поставили на Украину 31 танк M1A1 Abrams
Все обещанные Джозефом Байденом танки "Абрамс" поставлены на Украину. Об этом 16 октября заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл.
2023-10-17T19:10
2023-10-17T19:10
новости
сво
m1 abrams
challenger-2 (танк)
leopard-2 (танк)
всу
потери всу
сша
военная помощь
обедненный уран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101130/40/1011304065_0:188:2001:1313_1920x0_80_0_0_ef71acbe2f8ce11c0351d1b426a44be8.jpg
В интервью "Голосу Америки"* полковник сказал, что "танк „Абрамс“ — это чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея". Он также выразил надежду на то, что "Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет еë использовать".О’Доннелл сообщил также, что на Украину прибыли не только танки производства США, но и украинские военные, которые проходили обучение на этой технике в Германии.Киев подтвердил получение первых "Абрамсов" в сентябре. Президент США обещал поставить эти танки после того, как ФРГ решить отправлять на Украину танки немецкого производства "Леопард". При этом Вашингтон не уточнял, какую именно модификацию танков своего производства он отправит и когда – лишь позже стало известно, что это старая версия, без "секретной брони" и других современных опций, но с боекомплектом из обеднённого урана.Боеприпасы с обеднённым ураном поставило на Украину правительство Британии вместе с танками Challenger 2. Как и M1A1 Abrams, британские танки признаны морально устаревшими, подлежащими утилизации на Украине с принятием на вооружение новых образцов."Голос Америки"* - иностранный агент по решению Минюста России.
https://ukraina.ru/20230126/1042977587.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101130/40/1011304065_0:0:1889:1417_1920x0_80_0_0_fdca8096d19911b6c2dc82ba6c9f36dd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, m1 abrams, challenger-2 (танк), leopard-2 (танк), всу, потери всу, сша, военная помощь, обедненный уран, нато
Новости, СВО, M1 Abrams, Challenger-2 (танк), Leopard-2 (танк), ВСУ, потери ВСУ, США, военная помощь, обедненный уран, НАТО

США поставили на Украину 31 танк M1A1 Abrams

19:10 17.10.2023
 
© Фото : Zweiter Golfkrieg М1 Abrams tank
М1 Abrams tank - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Zweiter Golfkrieg
Читать в
Все обещанные Джозефом Байденом танки "Абрамс" поставлены на Украину. Об этом 16 октября заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл.
В интервью "Голосу Америки"* полковник сказал, что "танк „Абрамс“ — это чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея". Он также выразил надежду на то, что "Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет еë использовать".
О’Доннелл сообщил также, что на Украину прибыли не только танки производства США, но и украинские военные, которые проходили обучение на этой технике в Германии.
Киев подтвердил получение первых "Абрамсов" в сентябре. Президент США обещал поставить эти танки после того, как ФРГ решить отправлять на Украину танки немецкого производства "Леопард". При этом Вашингтон не уточнял, какую именно модификацию танков своего производства он отправит и когда – лишь позже стало известно, что это старая версия, без "секретной брони" и других современных опций, но с боекомплектом из обеднённого урана.
Боеприпасы с обеднённым ураном поставило на Украину правительство Британии вместе с танками Challenger 2. Как и M1A1 Abrams, британские танки признаны морально устаревшими, подлежащими утилизации на Украине с принятием на вооружение новых образцов.
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
26 января, 07:55
Американский полковник рассказал о "множестве проблем" у передаваемых Киеву танков M1 AbramsУ американского танка M1 Abrams есть "множество проблем". Об этом 25 января заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор
"Голос Америки"* - иностранный агент по решению Минюста России.
 
НовостиСВОM1 AbramsChallenger-2 (танк)Leopard-2 (танк)ВСУпотери ВСУСШАвоенная помощьобедненный уранНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:13Андрей Клинцевич: Россия выкуривает ВСУ из "нор", ловит их в огневой мешок и готовится снести им "крышу"
07:13В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина
07:10Андрей Кортунов: Белый дом может перехитрить сам себя, и Киев останется без денег
06:57ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
06:40Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:19ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
05:53Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
05:50Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
05:40Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
05:30Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
05:29Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
05:20Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
05:10Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
05:06Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль
05:00"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
04:50Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист
04:50Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
04:40Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
04:30"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров
Лента новостейМолния