Франция или Германия: кому достанутся субсидии на атомную энергетику? - 17.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231017/1050273577.html
Франция или Германия: кому достанутся субсидии на атомную энергетику?
Франция или Германия: кому достанутся субсидии на атомную энергетику? - 17.10.2023 Украина.ру
Франция или Германия: кому достанутся субсидии на атомную энергетику?
Германия отклонила предложение о реформировании энергетического рынка Европейского Союза из-за опасений, что Франция может использовать его для несправедливой выгоды своей атомной промышленности и снижения цен во всем блоке, пишет 17 октября Bloomberg
2023-10-17T18:19
2023-10-17T18:19
новости
франция
германия
атомная энергетика
субсидии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/30/1018143093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d617ce2a48eb609cb09e4327dd3be85.jpg
Обе страны имеют крупнейшие экономики в Евросоюзе и косятся друг на друга, чтобы ни одна из сторон не присвоила себе "атомные" субсидии. Германия опасается отказаться от атомной энергетики, потому что понимает, тогда Франция, у которой больше половины электричества производится на АЭС, получит возможность проще субсидировать свои электростанции. По мнению издания, это приведет к деформации единого энергетического рынка и занижению цен. Кроме этого недоговоренность тормозит переход на "зеленые" источники энергии.В целом Германия и Франция согласны по 80% энергетических и климатических вопросов ЕС – за исключением ядерной энергетики. Как сообщает "Лента.ру", Германия вместе с рядом союзников, включая Италию, заблокировала решение ЕС о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями и потребовала исключить синтетическую альтернативу ископаемому топливу. Франция же раскритиковала это решение, поскольку она добивается внесения атомной энергетики в перечень "чистых" технологий ЕС.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/30/1018143093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a2768b95aace2b2b6241a0d59983afd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, германия, атомная энергетика, субсидии
Новости, Франция, Германия, атомная энергетика, субсидии

Франция или Германия: кому достанутся субсидии на атомную энергетику?

18:19 17.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Читать в
Германия отклонила предложение о реформировании энергетического рынка Европейского Союза из-за опасений, что Франция может использовать его для несправедливой выгоды своей атомной промышленности и снижения цен во всем блоке, пишет 17 октября Bloomberg
Обе страны имеют крупнейшие экономики в Евросоюзе и косятся друг на друга, чтобы ни одна из сторон не присвоила себе "атомные" субсидии. Германия опасается отказаться от атомной энергетики, потому что понимает, тогда Франция, у которой больше половины электричества производится на АЭС, получит возможность проще субсидировать свои электростанции. По мнению издания, это приведет к деформации единого энергетического рынка и занижению цен. Кроме этого недоговоренность тормозит переход на "зеленые" источники энергии.

"Если мы не сможем договориться о равных условиях для существующих объектов, тогда Германия не сможет голосовать за это предложение", – считает министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

В целом Германия и Франция согласны по 80% энергетических и климатических вопросов ЕС – за исключением ядерной энергетики. Как сообщает "Лента.ру", Германия вместе с рядом союзников, включая Италию, заблокировала решение ЕС о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями и потребовала исключить синтетическую альтернативу ископаемому топливу. Франция же раскритиковала это решение, поскольку она добивается внесения атомной энергетики в перечень "чистых" технологий ЕС.
 
НовостиФранцияГерманияатомная энергетикасубсидии
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:13Андрей Клинцевич: Россия выкуривает ВСУ из "нор", ловит их в огневой мешок и готовится снести им "крышу"
07:13В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина
07:10Андрей Кортунов: Белый дом может перехитрить сам себя, и Киев останется без денег
06:57ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
06:40Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:19ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
05:53Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
05:50Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
05:40Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
05:30Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
05:29Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
05:20Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
05:10Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
05:06Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль
05:00"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
04:50Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист
04:50Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
04:40Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
04:30"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров
Лента новостейМолния