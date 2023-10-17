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Франция или Германия: кому достанутся субсидии на атомную энергетику?

Франция или Германия: кому достанутся субсидии на атомную энергетику? - 17.10.2023 Украина.ру

Франция или Германия: кому достанутся субсидии на атомную энергетику?

Германия отклонила предложение о реформировании энергетического рынка Европейского Союза из-за опасений, что Франция может использовать его для несправедливой выгоды своей атомной промышленности и снижения цен во всем блоке, пишет 17 октября Bloomberg

2023-10-17T18:19

2023-10-17T18:19

2023-10-17T18:19

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Обе страны имеют крупнейшие экономики в Евросоюзе и косятся друг на друга, чтобы ни одна из сторон не присвоила себе "атомные" субсидии. Германия опасается отказаться от атомной энергетики, потому что понимает, тогда Франция, у которой больше половины электричества производится на АЭС, получит возможность проще субсидировать свои электростанции. По мнению издания, это приведет к деформации единого энергетического рынка и занижению цен. Кроме этого недоговоренность тормозит переход на "зеленые" источники энергии.В целом Германия и Франция согласны по 80% энергетических и климатических вопросов ЕС – за исключением ядерной энергетики. Как сообщает "Лента.ру", Германия вместе с рядом союзников, включая Италию, заблокировала решение ЕС о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями и потребовала исключить синтетическую альтернативу ископаемому топливу. Франция же раскритиковала это решение, поскольку она добивается внесения атомной энергетики в перечень "чистых" технологий ЕС.

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новости, франция, германия, атомная энергетика, субсидии