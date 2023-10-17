Мосгорсуд признал законным продление ареста Стрелкову

Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по Славянску Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) в 2014 году получил приказ держать Славянск "до последней капли крови", но не сдержал его. Такое заявление 22 сентября сделал бывший подчиненный Гиркина и экс- "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев