Мосгорсуд признал законным продление ареста Стрелкову - 17.10.2023 Украина.ру
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Мосгорсуд признал законным продление ареста Стрелкову
Мосгорсуд признал законным продление ареста Стрелкову - 17.10.2023 Украина.ру
Мосгорсуд признал законным продление ареста Стрелкову
Апелляционная жалоба Стрелкова не была удовлетворена
2023-10-17T17:39
2023-10-17T17:39
новости
игорь стрелков
суд
арест
срок
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Мосгорсуд продлил до середины декабря срок ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Об этом 17 октября сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин.Срок ареста до 18 декабря ранее определил Стрелкову Мещанский суд Москвы. Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.Ранее Стрелков занимал пост министра обороны ДНР, в последнее время был известен как блогер и публицист.
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новости, игорь стрелков, суд, арест, срок
Новости, Игорь Стрелков, Суд, арест, срок

Мосгорсуд признал законным продление ареста Стрелкову

17:39 17.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПресс-конференция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в Новосибирске
Пресс-конференция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Апелляционная жалоба Стрелкова не была удовлетворена
Мосгорсуд продлил до середины декабря срок ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Об этом 17 октября сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин.
Срок ареста до 18 декабря ранее определил Стрелкову Мещанский суд Москвы.
Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.
Ранее Стрелков занимал пост министра обороны ДНР, в последнее время был известен как блогер и публицист.
Рассмотрение жалобы защиты на арест бывшего министра обороны ДНР И. Стрелкова - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
23 сентября, 06:30
Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по СлавянскуЭкс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) в 2014 году получил приказ держать Славянск "до последней капли крови", но не сдержал его. Такое заявление 22 сентября сделал бывший подчиненный Гиркина и экс- "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев
 
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