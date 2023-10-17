Мосгорсуд признал законным продление ареста Стрелкову
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПресс-конференция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в Новосибирске
Апелляционная жалоба Стрелкова не была удовлетворена
Мосгорсуд продлил до середины декабря срок ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Об этом 17 октября сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин.
Срок ареста до 18 декабря ранее определил Стрелкову Мещанский суд Москвы.
Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.
Ранее Стрелков занимал пост министра обороны ДНР, в последнее время был известен как блогер и публицист.
23 сентября, 06:30Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по СлавянскуЭкс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) в 2014 году получил приказ держать Славянск "до последней капли крови", но не сдержал его. Такое заявление 22 сентября сделал бывший подчиненный Гиркина и экс- "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев