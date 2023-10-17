Главного тренера сборной Украины по футболу пристроили в онлайн-казино
© пресс-служба VBETСергей Ребров, главный футбольный тренер сборной Украины
© пресс-служба VBET
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров стал представителем площадки онлайн-ставок на спорт, сообщает пресс-служба VBET Ukraine
Сергей Ребров – бывший нападающий киевского "Динамо", выступавший за "Тоттенхэм Хотспур", "Вест Хэм Юнайтед" и "Фенербахче". Международный рекорд Сергея насчитывает 75 сыгранных матчей и 15 забитых голов за сборную.
Ребров имеет богатый тренерский опыт. В разные годы он тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли", "Ференцварош" и "Аль-Айн". Дважды он был признан одним из 50 лучших менеджеров мира по версии FourFourTwo, в частности, в 2015 и 2016 годах. 17 июня 2023 года Сергей Ребров занял пост главного тренера сборной Украины по футболу.
"Доверие – основная ценность как для VBET, так и для Сергея Реброва. Этого можно достичь, только пройдя вместе победы и поражения" – говорится в сообщении.
VBET Ukraine – премиальный спонсор сборной Украины по футболу, титульный партнер украинской Премьер-лиги и Кубка Украины. Компания владеет букмекерской конторой и онлайн-казино.