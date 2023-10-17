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Главного тренера сборной Украины по футболу пристроили в онлайн-казино

Главного тренера сборной Украины по футболу пристроили в онлайн-казино - 17.10.2023 Украина.ру

Главного тренера сборной Украины по футболу пристроили в онлайн-казино

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров стал представителем площадки онлайн-ставок на спорт, сообщает пресс-служба VBET Ukraine

2023-10-17T16:09

2023-10-17T16:09

2023-10-17T16:09

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Сергей Ребров – бывший нападающий киевского "Динамо", выступавший за "Тоттенхэм Хотспур", "Вест Хэм Юнайтед" и "Фенербахче". Международный рекорд Сергея насчитывает 75 сыгранных матчей и 15 забитых голов за сборную.Ребров имеет богатый тренерский опыт. В разные годы он тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли", "Ференцварош" и "Аль-Айн". Дважды он был признан одним из 50 лучших менеджеров мира по версии FourFourTwo, в частности, в 2015 и 2016 годах. 17 июня 2023 года Сергей Ребров занял пост главного тренера сборной Украины по футболу.VBET Ukraine – премиальный спонсор сборной Украины по футболу, титульный партнер украинской Премьер-лиги и Кубка Украины. Компания владеет букмекерской конторой и онлайн-казино.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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