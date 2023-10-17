Главного тренера сборной Украины по футболу пристроили в онлайн-казино - 17.10.2023 Украина.ру
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Главного тренера сборной Украины по футболу пристроили в онлайн-казино
Главного тренера сборной Украины по футболу пристроили в онлайн-казино - 17.10.2023 Украина.ру
Главного тренера сборной Украины по футболу пристроили в онлайн-казино
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров стал представителем площадки онлайн-ставок на спорт, сообщает пресс-служба VBET Ukraine
2023-10-17T16:09
2023-10-17T16:09
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Сергей Ребров – бывший нападающий киевского "Динамо", выступавший за "Тоттенхэм Хотспур", "Вест Хэм Юнайтед" и "Фенербахче". Международный рекорд Сергея насчитывает 75 сыгранных матчей и 15 забитых голов за сборную.Ребров имеет богатый тренерский опыт. В разные годы он тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли", "Ференцварош" и "Аль-Айн". Дважды он был признан одним из 50 лучших менеджеров мира по версии FourFourTwo, в частности, в 2015 и 2016 годах. 17 июня 2023 года Сергей Ребров занял пост главного тренера сборной Украины по футболу.VBET Ukraine – премиальный спонсор сборной Украины по футболу, титульный партнер украинской Премьер-лиги и Кубка Украины. Компания владеет букмекерской конторой и онлайн-казино.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, новости украины, футбол, тренер
Новости, Новости Украины, футбол, тренер

Главного тренера сборной Украины по футболу пристроили в онлайн-казино

16:09 17.10.2023
 
© пресс-служба VBETСергей Ребров, главный футбольный тренер сборной Украины
Сергей Ребров, главный футбольный тренер сборной Украины
© пресс-служба VBET
Читать в
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров стал представителем площадки онлайн-ставок на спорт, сообщает пресс-служба VBET Ukraine
Сергей Ребров – бывший нападающий киевского "Динамо", выступавший за "Тоттенхэм Хотспур", "Вест Хэм Юнайтед" и "Фенербахче". Международный рекорд Сергея насчитывает 75 сыгранных матчей и 15 забитых голов за сборную.
Ребров имеет богатый тренерский опыт. В разные годы он тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли", "Ференцварош" и "Аль-Айн". Дважды он был признан одним из 50 лучших менеджеров мира по версии FourFourTwo, в частности, в 2015 и 2016 годах. 17 июня 2023 года Сергей Ребров занял пост главного тренера сборной Украины по футболу.
"Доверие – основная ценность как для VBET, так и для Сергея Реброва. Этого можно достичь, только пройдя вместе победы и поражения" – говорится в сообщении.
VBET Ukraine – премиальный спонсор сборной Украины по футболу, титульный партнер украинской Премьер-лиги и Кубка Украины. Компания владеет букмекерской конторой и онлайн-казино.
 
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