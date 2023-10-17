https://ukraina.ru/20231017/1050265673.html

Александр Кофман о том, что Зеленский мог стать солнечным клоуном Олегом Поповым, а стал Пеннивайзом

Александр Кофман о том, что Зеленский мог стать солнечным клоуном Олегом Поповым, а стал Пеннивайзом - 17.10.2023 Украина.ру

Александр Кофман о том, что Зеленский мог стать солнечным клоуном Олегом Поповым, а стал Пеннивайзом

Российской юмористической и медийной интеллигенции всегда были ближе "уточнченные" артисты из Киева, чем Донбасс, а во время войны именно эту интеллигенцию, сочувствующую противнику, нужно наказывать в первую очередь

2023-10-17T18:09

2023-10-17T18:09

2023-10-17T18:24

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комедия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.– Александр Игоревич, сегодня стало известно о смерти украинского шоумена и общественно-политического деятеля Сергея Сивохо. Как в творческой (юмористической) своей карьере, так и в политической, он был напрямую связан с Владимиром Зеленским, выступал с мирными инициативами по конфликту в Донбассе. По сути, он декларировал то, с чем Зеленский шел на выборы, но результата эти инициативы не дали…– Сергей Сивохо еще до 14-го года покинул Донбасс. Мы достаточно неплохо общались, пока он был руководителем "Мега Радио" в Донецке, но, покинув Донбасс, он выступил с яростной критикой того, что происходит на Донбассе, он сразу не принял нашу позицию. По этой причине, я не собираюсь злорадствовать о его смерти, но и жалеть особенно не буду.– Что конкретно он критиковал?– Восстание Донбасса против майданной власти в Киеве. Он был абсолютно прокиевски настроенный товарищ. Понятное дело, что он пытался запрыгнуть в один из вагонов господина Порошенко, не получилось, и тогда Сивохо уже ждал удобного случая с Зеленским.Вы поймите всю трагедию этой поведенческой модели: вся так называемая творческая "элита" России неразрывно была связана с творческой элитой Украины. Очень метко отметил мой друг, журналист Игорь Гомольский:"Чего это российской псевдоэлите от юмора и прочим поддерживать Донбасс? Там же шахтеры, безграмотное быдло. То ли дело утонченные друзья из Киева: Елена Кравец, Владимир Зеленский…"Понимаете? Именно позиция украинской интеллектуальной и юмористической элиты в какой-то степени сформировала отношение к нам элиты российской. Поэтому я никогда не прощу украинским "Знатокам", украинским КВНщикам, украинским актерам их позицию.Публичные люди должны очень выверено делать какие-либо заявления, потому что за ними идут миллионы поклонников. Тот же Сивохо, та же Кравец из "95 Квартала", Евгений Кошевой – они буквально за несколько лет до прихода Зеленского к власти, снимаясь в сериале "Слуга народа" [Алексея Кирющенко], смеялись над тем, что образ министра иностранных дел они брали с меня. И крайне симпатично ко всему этому относились.Когда же вы, подонки, успели переобуться?– В этом, конечно, главный вопрос: "95 Квартал" - обычные юмористы из Днепропетровской области (Кривого Рога), Кировограда, Киева – не бизнесмены, не политики. Много играли и снимались в России, и уж конечно знали и дружили с донбасскими юмористами. Как произошел этот раскол?– Я являлся страстным поклонником театра "КВН ДГУ". Я был от них в восторге, знаю абсолютно все их номера, цитирую по памяти. Мы очень плотно общались с этим театром, а в 14-м году Евгений Чепурняк – руководитель этого театра, известный КВНщик, пожалуй, известнее, чем Сивохо или Зеленский, написал мне в Facebook*, что он по мне поминальную молитву закажет, по живому.[Александр] Колчак в свое время говорил, что никогда нельзя преследовать за позицию извозчиков, проституток и актеров. Я бы еще добавил хорошую фразу моих любимых писателей Олега Ладыженского и Дмитрия Громова (творческий псевдоним соавторов – Генри Лайон Олди – ред.), которые тоже сейчас, к сожалению, на иной позиции, что "шутов хоронят за оградой".К сожалению, это так. Шуты, они, наверное, находятся по ту сторону моральных и нравственно-этических норм и служат любой власти.– Сам Зеленский тоже в народном знании всегда был, прежде всего, актером и комиком. Но как в его личности, в его деятельности это сосуществует: демократический, открытый, острополитический юмор и та совершенно авторитарная система, в которую он превратил украинскую политику сразу же, оказавшись на посту президента?– Наверное, любой клоун может быть солнечным клоуном Олегом Поповым, а может стать Пеннивайзом из романа Стивена Кинга "Оно". К сожалению, Зеленский выбрал эту стезю – это кровавый клоун, на его совести тысячи погибших с обеих сторон.Вообще, термин "кровавый" накрепко прилип к украинской послемайданной власти: был кровавый пастор – [Александр] Турчинов, кровавый кондитер – Порошенко и кровавый клоун Зеленский. Прекрасная власть на Украине. Мне остается только поздравить украинцев с их кровавым выбором.А если мы говорим об украинском юморе, я всегда, уже после Майдана, с уважением относился к "Дизель шоу". Они старались избегать [говорить про] ситуацию на Донбассе, старались едко критиковать украинскую власть. Но это было до тех пор, пока жива была Марина Поплавская – их очень яркая участница.После того, как Марина погибла в ДТП, "Дизель Шоу" тоже стало позволять себе различные заявления в наш адрес.– Авторы сериала тоже, вроде, не позволили себе ничего такого…– У "Слуги народа" стояла очень серьезная задача. Когда он вышел, мы были на вечере у [Владимира] Соловьева, это был 17-й год, и я сразу сказал: посмотрите, это идет подготовка прихода Зеленского к власти. К сожалению, мне не поверили.Да, это был проект [Игоря] Коломойского**, который вышел у него из-под контроля. Потому что революция всегда – та свинья, которая пожирает своих детей. Что, собственно, Коломойскому** предстоит испытать на своей шкуре.А индустрия юмора и интеллектуальных игр раскололась страшно: очень многие российские элиты ориентировались на своих коллег-подонков из Украины, так как они не были знакомы с художниками, писателями, артистами из Донецка. Они доверяли таким же шутам, как "Квартет И", только на Украине, таким же подонкам, как [Андрей] Макаревич*** или Алексей Кортнев***, при всем его таланте.Именно поэтому некоторые актеры уехали на Украину – например, Алексей Горбунов, некоторые даже - воевать, как Анатолий Пашинин или Артур Смольянинов***.– Из менее ярких и публичных КВНщиков, чем Зеленский или Кошевой: буквально на днях Игорь Ласточкин из команды КВН "Днепр" рассказал, что, снимаясь в России, в частности, в проекте "Однажды в России", всегда чувствовал какое-то притеснение, ему едва ли не затыкали рот, если он хотел сказать о том, что "любит Украину". Но еще в 14-м году команда записала видеообращение в Днепропетровске, на Екатеринославском бульваре – против Майдана, против всех этих репрессивных законов новой власти.– Не знаю, какие змеи их там кусают. Игорь – замечательный КВНщик и он отлично чувствовал себя в "Однажды в России". Более того, открою вам страшную тайну: российская медийная повестка настолько либеральна и свободна, что поверить в то, что Ласточкину затыкали рот невозможно. С первых дней наших выступлений на российских каналах, меня удивляло отсутствие каких-то темников, цензуры. Говорить можно было все, что придёт в голову. И все уходило в эфир.– Были хотя бы какие-нибудь запретные темы?– Нет, никогда: если я, как министр иностранных дел, или председатель общественной палаты, выступал с чем-то, что оказывалось ошибочным, а мог потом кулуарно получить по голове. Но все шло в эфир, каждый сам нес ответственность за свои слова.– Все люди и проекты, которых мы сегодня вспоминали, состоялись, прежде всего, в жанре политического юмора, политической сатиры. На Украине она была свободной, острой и зубастой, в России тоже не была ограничена. До президентства Зеленского на Украине была острая политическая сатира, появится ли она снова?– На Украине неожиданно столкнулись с настоящей демократией: той, которая все эти годы была в Соединенных Штатах, была в Западной Европе, а теперь пришла на Украину. Это когда нет свободы слова, нет волеизъявления. Майдан пришел к власти именно благодаря антиконституционным действиям, если сейчас кто-нибудь выступит так против украинской власти – его просто уничтожат. Как уничтожили Кузьму Скрябина (Андрей Кузьменко – ред.), многих других активистов.Новая власть, пришедшая на штыках, никогда не отдаст ее добровольно. Это "тоталитарный" [Виктор] Янукович мог побояться разогнать Майдан, это "тоталитарная" Коммунистическая партия в 91-м году побоялась разогнать выступивших против ГКЧП москвичей.Либеральная сволочь, пришедшая к власти, значительно более античеловечна и антигуманна, чем все эти "тоталитарные власти". Настоящая демократия, настоящая свобода, поверьте мне – в России, как бы это ни было удивительно слышать оболваненным украинцам.До начала СВО можно было говорить вообще все, что угодно, после начала СВО хотя бы немного гайки подкрутили.Знаете, российская интеллигенция в 1905 году писала телеграмы японскому микадо, поздравляя со взятием российского Порт-Артура, Русско-японскую войну Россия проиграла.В 1914 году российская интеллигенция посылала слезные письма поддержки канцлеру Вильгельму, Первую мировую войну Россия проиграла.А в 1941 году один психически неуравновешенный подонок по имени Даниил Хармс посмел выступить с призывом сдать Ленинград немцам. Был арестован, была проведена принудительная психиатрическая экспертиза, после чего он был признан недееспособным и направлен в лечебницу. Его даже не посадили, там он и умер.Так вот, в этой войне, когда либеральную мразоту наказывали, Советский Союз победил.Отсюда вывод: в первую очередь нужно наказывать внутри страны мародеров и ту самую интеллигенцию, которая выступает за открытого врага.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена**Спонсор терроризма и экстремизма***Выполняют функции иноагентов в РФ

https://ukraina.ru/20231017/1050260786.html

https://ukraina.ru/20230217/1043664052.html

https://ukraina.ru/20231017/1050262608.html

https://ukraina.ru/20230814/1048640537.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

эксклюзив, юмор, комедия, владимир зеленский, квн, квартал-95, украина, россия, интервью