Зюганов знает, где выход и вход, у Байдена нет шансов - Володин
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Джо Байден не в состоянии найти вход и выход – не то что победить Владимира Путина, и даже Геннадия Зюганова. Об этом 17 октября заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Он припомнил слова нынешнего президента США о желании пойти на президентские выборы 2024 года для победы над Владимиром Путиным. По мнению Володина, Байдену не победить даже лидера российской Компартии.
"Коллеги! Ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым Геннадием Андреевичем, победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться", - сказал председатель Госдумы на пленарном заседании парламента. - "Но Геннадий Андреевич всегда знает, где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает вообще, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет! Зюганов его победит!".
"Коллеги! Ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым Геннадием Андреевичем, победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться", - сказал председатель Госдумы на пленарном заседании парламента. - "Но Геннадий Андреевич всегда знает, где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает вообще, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет! Зюганов его победит!".
Он обратился к лидеру КПРФ с призывом готовиться победить Байдена. Володин напомнил, что в США немало выходцев из СССР, которые помнят КПСС и поэтому Зюганову стоит подготовиться к такому развитию событий.
Володин отметил, что в США попутали приоритеты и "вместо того, чтобы решать свои проблемы они теперь будут бороться с нашей страной и с нашим президентом".