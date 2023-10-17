https://ukraina.ru/20231017/1050262205.html

Зюганов знает, где выход и вход, у Байдена нет шансов - Володин

Зюганов знает, где выход и вход, у Байдена нет шансов - Володин - 17.10.2023 Украина.ру

Зюганов знает, где выход и вход, у Байдена нет шансов - Володин

Джо Байден не в состоянии найти вход и выход – не то что победить Владимира Путина, и даже Геннадия Зюганова. Об этом 17 октября заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

2023-10-17T15:17

2023-10-17T15:17

2023-10-17T15:17

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Он припомнил слова нынешнего президента США о желании пойти на президентские выборы 2024 года для победы над Владимиром Путиным. По мнению Володина, Байдену не победить даже лидера российской Компартии. "Коллеги! Ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым Геннадием Андреевичем, победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться", - сказал председатель Госдумы на пленарном заседании парламента. - "Но Геннадий Андреевич всегда знает, где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает вообще, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет! Зюганов его победит!".Он обратился к лидеру КПРФ с призывом готовиться победить Байдена. Володин напомнил, что в США немало выходцев из СССР, которые помнят КПСС и поэтому Зюганову стоит подготовиться к такому развитию событий.Володин отметил, что в США попутали приоритеты и "вместо того, чтобы решать свои проблемы они теперь будут бороться с нашей страной и с нашим президентом".

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новости, джо байден, сша, геннадий зюганов, кпрф, президентские выборы, юмор, публичные люди, политика, дебаты