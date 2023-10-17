Зюганов знает, где выход и вход, у Байдена нет шансов - Володин - 17.10.2023 Украина.ру
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Зюганов знает, где выход и вход, у Байдена нет шансов - Володин
Зюганов знает, где выход и вход, у Байдена нет шансов - Володин - 17.10.2023 Украина.ру
Зюганов знает, где выход и вход, у Байдена нет шансов - Володин
Джо Байден не в состоянии найти вход и выход – не то что победить Владимира Путина, и даже Геннадия Зюганова. Об этом 17 октября заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
2023-10-17T15:17
2023-10-17T15:17
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Он припомнил слова нынешнего президента США о желании пойти на президентские выборы 2024 года для победы над Владимиром Путиным. По мнению Володина, Байдену не победить даже лидера российской Компартии. "Коллеги! Ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым Геннадием Андреевичем, победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться", - сказал председатель Госдумы на пленарном заседании парламента. - "Но Геннадий Андреевич всегда знает, где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает вообще, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет! Зюганов его победит!".Он обратился к лидеру КПРФ с призывом готовиться победить Байдена. Володин напомнил, что в США немало выходцев из СССР, которые помнят КПСС и поэтому Зюганову стоит подготовиться к такому развитию событий.Володин отметил, что в США попутали приоритеты и "вместо того, чтобы решать свои проблемы они теперь будут бороться с нашей страной и с нашим президентом".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, джо байден, сша, геннадий зюганов, кпрф, президентские выборы, юмор, публичные люди, политика, дебаты
Новости, Джо Байден, США, Геннадий Зюганов, КПРФ, президентские выборы, юмор, публичные люди, политика, дебаты

Зюганов знает, где выход и вход, у Байдена нет шансов - Володин

15:17 17.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Джо Байден не в состоянии найти вход и выход – не то что победить Владимира Путина, и даже Геннадия Зюганова. Об этом 17 октября заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Он припомнил слова нынешнего президента США о желании пойти на президентские выборы 2024 года для победы над Владимиром Путиным. По мнению Володина, Байдену не победить даже лидера российской Компартии.

"Коллеги! Ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым Геннадием Андреевичем, победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться", - сказал председатель Госдумы на пленарном заседании парламента. - "Но Геннадий Андреевич всегда знает, где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает вообще, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет! Зюганов его победит!".
Он обратился к лидеру КПРФ с призывом готовиться победить Байдена. Володин напомнил, что в США немало выходцев из СССР, которые помнят КПСС и поэтому Зюганову стоит подготовиться к такому развитию событий.
Володин отметил, что в США попутали приоритеты и "вместо того, чтобы решать свои проблемы они теперь будут бороться с нашей страной и с нашим президентом".
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