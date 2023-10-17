Захарова назвала Совет Европы деградирующим из-за резолюции в отношении Москвы
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 октября назвала резолюцию, принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы, русофобской и не имеющей для российской стороны юридической силы, говорится на сайте МИД
В конце прошлой недели ПАСЕ одобрила резолюцию "Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности".
Захарова указала, что в голосовании приняли участие 43 члена Ассамблеи, что составляет менее 15% от ее списочного состава.
"В этом политизированном документе в качестве некоей содержательной основы воспроизведены тенденциозные выводы Венецианской комиссии Совета Европы, изложенные в ее предварительном заключении от 23 марта 2021 года по поправкам в Конституцию Российской Федерации". ВК (Венецианская комиссия - ред.), работающая под диктовку "коллективного Запада", просто не могла не отметиться критическими замечаниями в отношении реформы российского законодательства, одобренной по итогам всероссийского голосования 25 июня – 1 июля 2020 года", - отметила Захарова.
По ее словам, тиражируемые в резолюции антироссийские призывы, игнорирующие выраженную на референдуме волю российского народа, "наглядно демонстрируют истинный уровень политической культуры и аналитического мышления ее авторов и сторонников".
"Какой объективности можно ожидать от людей, считающих сегодняшнюю Украину "демократией"? Или поддерживающих Владимира Зеленского после его недавней встречи с нацистским преступником в парламенте Канады? Совершенно ясно, что ПАСЕ придерживается порочной логики двойных стандартов", - указала Захарова.
По ее мнению, "принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах "коллективного Запада".
"Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны", - подчеркнула дипломат.
Москва в марте прошлого года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России.
Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
12 октября, 23:03Зеленский поблагодарил ПАСЕ за "историческое решение"Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор 1932–1933 геноцидом украинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это событие "восстановление исторической справедливости" и поблагодарил членов Совета