https://ukraina.ru/20231017/1050259668.html

Захарова назвала Совет Европы деградирующим из-за резолюции в отношении Москвы

Захарова назвала Совет Европы деградирующим из-за резолюции в отношении Москвы - 17.10.2023 Украина.ру

Захарова назвала Совет Европы деградирующим из-за резолюции в отношении Москвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 октября назвала резолюцию, принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы, русофобской и не имеющей для российской стороны юридической силы, говорится на сайте МИД

2023-10-17T14:23

2023-10-17T14:23

2023-10-17T14:23

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резолюция

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В конце прошлой недели ПАСЕ одобрила резолюцию "Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности".Захарова указала, что в голосовании приняли участие 43 члена Ассамблеи, что составляет менее 15% от ее списочного состава."В этом политизированном документе в качестве некоей содержательной основы воспроизведены тенденциозные выводы Венецианской комиссии Совета Европы, изложенные в ее предварительном заключении от 23 марта 2021 года по поправкам в Конституцию Российской Федерации". ВК (Венецианская комиссия - ред.), работающая под диктовку "коллективного Запада", просто не могла не отметиться критическими замечаниями в отношении реформы российского законодательства, одобренной по итогам всероссийского голосования 25 июня – 1 июля 2020 года", - отметила Захарова.По ее словам, тиражируемые в резолюции антироссийские призывы, игнорирующие выраженную на референдуме волю российского народа, "наглядно демонстрируют истинный уровень политической культуры и аналитического мышления ее авторов и сторонников".По ее мнению, "принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах "коллективного Запада"."Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны", - подчеркнула дипломат.Москва в марте прошлого года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ukraina.ru/20231012/1050140948.html

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пасе, захарова, россия, новости, резолюция