Песков высказался о конкурентах Путина в России - 17.10.2023 Украина.ру
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Песков высказался о конкурентах Путина в России
Песков высказался о конкурентах Путина в России - 17.10.2023 Украина.ру
Песков высказался о конкурентах Путина в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 октября заверил журналистов, что в настоящий момент у главы государства Владимира Путина в России нет конкурентов
2023-10-17T13:37
2023-10-17T13:37
владимир путин
новости
россия
дмитрий песков
конкуренты
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"Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение - хотя я вряд ли имею право его говорить - но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", - сказал Песков.Минувшим летом опрос Фонда "Общественное мнение" продемонстрировал отношение россиян к Путину. На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту президент, 77% россиян ответили, что хорошо. Доверяют главе государства 75% россиян, 16% скорее не доверяют, 9% затруднились с ответом.
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владимир путин, новости, россия, дмитрий песков, конкуренты
Владимир Путин, Новости, Россия, Дмитрий Песков, конкуренты

Песков высказался о конкурентах Путина в России

13:37 17.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 октября заверил журналистов, что в настоящий момент у главы государства Владимира Путина в России нет конкурентов
"Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение - хотя я вряд ли имею право его говорить - но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", - сказал Песков.
Минувшим летом опрос Фонда "Общественное мнение" продемонстрировал отношение россиян к Путину. На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту президент, 77% россиян ответили, что хорошо. Доверяют главе государства 75% россиян, 16% скорее не доверяют, 9% затруднились с ответом.
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