https://ukraina.ru/20231017/1050258488.html

Песков высказался о конкурентах Путина в России

Песков высказался о конкурентах Путина в России - 17.10.2023 Украина.ру

Песков высказался о конкурентах Путина в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 октября заверил журналистов, что в настоящий момент у главы государства Владимира Путина в России нет конкурентов

2023-10-17T13:37

2023-10-17T13:37

2023-10-17T13:37

владимир путин

новости

россия

дмитрий песков

конкуренты

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"Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение - хотя я вряд ли имею право его говорить - но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", - сказал Песков.Минувшим летом опрос Фонда "Общественное мнение" продемонстрировал отношение россиян к Путину. На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту президент, 77% россиян ответили, что хорошо. Доверяют главе государства 75% россиян, 16% скорее не доверяют, 9% затруднились с ответом.

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владимир путин, новости, россия, дмитрий песков, конкуренты