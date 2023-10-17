https://ukraina.ru/20231017/1050252573.html

Путин и Си Цзиньпин. "Красная машина" против карточного домика Запада

Путин и Си Цзиньпин. "Красная машина" против карточного домика Запада - 18.10.2023 Украина.ру

Путин и Си Цзиньпин. "Красная машина" против карточного домика Запада

Начался двухдневный визит президента России Владимир Путина в Китай, где российский лидер примет участие в III международном форуме "Пояс и путь"

2023-10-17T13:10

2023-10-17T13:10

2023-10-18T07:05

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Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Таиланда Сеттхой Тависином и другими первыми лицами государства. Разумеется, запланированы переговоры с хозяином форума, председателем КНР Си Цзиньпином. В расширенном и узком, тет-а-тет, формате. Во время прошлой встречи, прощаясь, Си, обратившись к Путину, вдруг произнёс: «Как раз сейчас перемены, которых не было в течение ста лет, и мы вместе двигаем эти перемены. Берегите себя, пожалуйста, дорогой друг».«И мы вместе двигаем эти перемены», — хорошая фраза, запомним.В Пекин летит крайне представительный состав российской делегации: вице-премьеры Новак и Чернышенко, глава МИД Лавров, экономразвития Решетников, финансов Силуанов, транспорта Савельев, глава Центробанка Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Шугаев, гендиректор РЖД Белозеров, председатель правления «Сбераю Греф, глава ВТБ Костин, ВЭБ.РФ Шувалов, «Новатэка» Михельсон, «Росатома» Лихачев, исполнительный директор «Роснефти» Сечин, владелец Volga Group Тимченко. Торговый оборот двух стран в ближайшее время должен преодолеть годовую отметку в $ 200 млрд. В 2024-м Китай имеет все шансы стать главным торговым партнёром России, сместив с этой позиции Евросоюз.Для переговоров с председателем Си в узком составе с российской стороны приглашены Лавров, помощник президента Ушаков и посол России в Китае Игорь Моргулов. Очевидно, что будут обсуждаться большие проекты в области энергетики, инвестиционные, связанные расчетами. Не только и не столько в национальных валютах. Речь о замещении доллара и евро, источников риска и нестабильности, в мировой торговле. Наверняка обсудят научный обмен, сотрудничество в области технологий. Однако что же будет являться главной темой разговоров и договорённостей двух лидеров?Давно и повсеместно говорят, что российская СВО на Украине стала триггером назревших перемен в мироустройстве. Накануне 40-й встречи лидеров крупнейших ревизионистских, с точки зрения Вашингтонского гегемона, держав на планете, уместно вспомнить ещё один визит Владимира Владимировича в Пекин. Он состоялся 4 февраля 2022 года.В мире бушевала пандемия коронавируса. Европа, игнорируя Шенгенские соглашения, возрождала границы. Джо Байден демонстративно тёрся локтями при встрече с вассалами вместо рукопожатия. В мировых СМИ царила истерия — мы все, только лишь привитые/непривитые, умрём. Безумие изоляции правило планетой Земля. Однако президент России прилетел к Си Цзиньпину в столицу зимних Олимпийских игр. Требовалось поговорить с глазу на глаз. Через 20 дней на Украине началась специальная военная операция. Вот и сейчас, в преддверии новой встречи лидеров Москвы и Пекина, в Вашингтоне смело могут начинать тревожиться.Хотя, пожалуй, история началась ещё раньше. Формулируя основы новой внешней, постколониальной политики страны на конференции по безопасности в Мюнхене в 2007-м, Владимир Владимирович, безусловно, намечал архитектуру новой мировой безопасности. Но тогда Китай возглавлял Ху Цзиньтао, и большая республика была сосредоточена на большой торговле с большой Америкой. Пекин увидел возможность и изо всех сил стремился обыграть в «честном капиталистическом соревновании» Запад. Всем казалось, что это в принципе возможно.Уже в этом году, накануне визита, в большом интервью для телевидения Китая, президент России неслучайно вспомнил приезд в Москву в 2013-м году Си Цзиньпина, и его выступление в МГИМО. Товарищ Си говорил о формировании глобального мира и взаимосвязи стран и народов. Отсюда до мысли об общей, неделимой и равной для всех безопасности как единственно возможной платформе той самой «взаимосвязи стран и народов» менее полушага. Ну и конечно же, сама глобальная взаимосвязь — не что иное, как формула «пояса и пути».«Антиколониальное восстание» двух стран, чей цивилизационный потенциал — человеческий, научный и творческий капитал, военные технологии и мощь вооружённых сил — оказался масштабнее и сильнее «глобальной Америки», сумело выйти, по словам обоих лидеров, на невиданный ранее уровень взаимодействия. И начало было положено уже тогда, в 2013 году. Ни Владимир Путин, ни Си Цзиньпин не говорят об этом прямо, предпочитая более мягкие формулировки. Например: «Отношения России с Китаем не конъюнктурны и складывались два десятилетия... Мы всегда договаривались на основе доброй воли, прислушиваясь друг к другу...» — сказал Владимир Путин.Китай и Россия в своих действиях по построению новой архитектуры мировой безопасности, максимально сдержанно реагируя на стратегию хаоса и разжигания войн по периметру своих границ со стороны Вашингтона, в течение долгого времени были сосредоточены на одном: постепенном изъятии потенциала глобальной Америки в свою пользу в условиях мира, тщательно избегая масштабной войны. Сейчас этот стратегический замысел России и Китая проявляется в полной мере, порождая истеричную, первый признак глубокой растерянности и беспомощности, реакцию в Брюсселе и Вашингтоне.После начала СВО процесс огораживания, по сути изоляции Запада, кардинально ускорился. Враг сам загнал себя в ловушку. Но это ещё сильный зверь. Очень сильный.Пока глобальная гегемония США на уровне военных союзов и международных институтов не уничтожена, мы не вправе говорить о «рудиментах колониального мышления». Колониализм не утратил своего значения. Напротив, после 1991-го американский глобальный колониализм подменил собой ялтинско-потсдамскую систему международных отношений, в итоге поставив мир на грань ядерной войны. Мы живём в эпоху американского колониализма.Президент Байден, рассуждая о задачах своего второго президентского срока, говорит о намерении США подчинить Ближний Восток, объединить Европу против России, победить Путина. Или о способности Америки вести две войны одновременно.«Да боже ж мой, конечно! Мы же США! Самая могущественная нация в истории — не в мире, в мировой истории, в истории всего мира. Мы справимся с этим и сможем по-прежнему поддерживать нашу общую международную оборону. У нас есть возможность и обязанность делать это. Кто, если не мы?» — Байден открыто, ни капли не стесняясь, демонстрирует выстроенный его предшественниками глобальный американский колониализм. Или даже один из периодов раннего Средневековья, когда империя Карла Великого, пытавшаяся собою заместить Рим, в IX веке рухнула столь же стремительно, сколь быстро была создана.Байден еще ощущает себя хозяином дома. Но он практически банкрот. Или лицо страны банкрота, от которого усилиями России и Китая, постепенно и медленно, но абсолютно неумолимо, один за другим отпадают страны, торговые пространства. И что важнее — новые знания.Владимир Путин высказал примечательную мысль: «Командные виды спорта всегда интересны. Они захватывают».Новое качество ситуации в том, что на стороне России и Китая, а на деле — на стороне будущего, начинают играть всё новые игроки. Неожиданные, сильные, отстаивающие при этом свои интересы, и одновременно реализующие российско-китайскую стратегию многополярного мира. Когда госсекретарь США Энтони Блинкен вынужден несколько часов ожидать аудиенции принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана — это показатель будущего. И не столько само ожидание, а его нулевой результат.23 марта 1971 года канадская Toronto Daily Star назвала сборную СССР по хоккею, громившую профессионалов НХЛ, «Красной машиной». Беспардонное, основанное на предельной, кровавой жадности, желание США доминировать, чтобы грабить остальной мир и народы, стало фундаментальной причиной явившей к жизни новую красную машину — крепкую политическую дружбу России и Китая, поставивших целью снести карточный домик американского политикума с лица Земли. Был такой одноименный неплохой сериал, пока их политкорректность не отменила Кевина Спейси в роли главного героя. После чего экранный домик разрушился сам собой. О том, что время Америки как мирового диктатора и полицейского истекло, будут говорить в Пекине с глазу на глаз лидеры России и Китая. То есть будут говорить о будущем — каким будет мир, построенный на новых этических принципах.

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владимир путин, си цзиньпин, россия, кнр (китай), форум, сша, мнение