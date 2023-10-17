https://ukraina.ru/20231017/1050249626.html
В Крыму задержали украинского агента, который прятал боеприпасы по тайникам
В Крыму задержали украинского агента, который прятал боеприпасы по тайникам - 17.10.2023 Украина.ру
В Крыму задержали украинского агента, который прятал боеприпасы по тайникам
О задержании 48-летнего жителя полуострова сообщили 17 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ
2023-10-17T10:31
2023-10-17T10:31
2023-10-17T10:44
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Гражданин России подозревается в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По их заданию он создавал тайники с боеприпасами.Также на данный момент известно, что житель Бахчисарайского района Крыма 1975 года рождения передавал представителю СБУ сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.Мужчина после задержания рассказал оперативникам, что сам вышел на связь с СБУ. Сначала представителей спецслужб Украины интересовало наличие открытых участков газопровода на территории Крыма. Кога выяснилось, что их нет, они направили крымчанину некую посылку, которую он должен был спрятать. Но спрятать не смог – его задержали в тот момент, когда он приехал к тайнику забирать посылку. В посылке находилось некое оборудование и пульт.
https://ukraina.ru/20231004/1049894420.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, сбу, фсб, тайник, агент, спецслужбы
Новости, Новости Украины, СБУ, ФСБ, тайник, агент, спецслужбы
В Крыму задержали украинского агента, который прятал боеприпасы по тайникам
10:31 17.10.2023 (обновлено: 10:44 17.10.2023)
О задержании 48-летнего жителя полуострова сообщили 17 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ
Гражданин России подозревается в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По их заданию он создавал тайники с боеприпасами.
"По заданию украинской спецслужбы мужчина занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона. При конспиративном изъятии из тайника пакета со взрывным устройством агент украинских спецслужб был задержан сотрудниками ФСБ", – говорится в официальном сообщении.
Также на данный момент известно, что житель Бахчисарайского района Крыма 1975 года рождения передавал представителю СБУ сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.
Мужчина после задержания рассказал оперативникам, что сам вышел на связь с СБУ. Сначала представителей спецслужб Украины интересовало наличие открытых участков газопровода на территории Крыма. Кога выяснилось, что их нет, они направили крымчанину некую посылку, которую он должен был спрятать. Но спрятать не смог – его задержали в тот момент, когда он приехал к тайнику забирать посылку. В посылке находилось некое оборудование и пульт.