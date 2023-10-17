При обстреле Донецка ВСУ попали в многоквартирный дом
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
За последние сутки Донецк подвергся обстрелам десять раз
При обстреле Донецка Вооруженные силы Украины попали в многоквартирный дом. Об этом 17 октября в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Степаненко в Куйбышевском районе", — рассказал он.
По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в период с 21:00 16 октября до 9:00 17 октября Донецк подвергся обстрелам десять раз.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о полной деградации киевского режима, о чем свидетельствуют регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев перешел на террористические методы.