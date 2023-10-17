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При обстреле Донецка ВСУ попали в многоквартирный дом

При обстреле Донецка ВСУ попали в многоквартирный дом - 17.10.2023 Украина.ру

При обстреле Донецка ВСУ попали в многоквартирный дом

За последние сутки Донецк подвергся обстрелам десять раз

2023-10-17T10:29

2023-10-17T10:29

2023-10-17T10:29

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При обстреле Донецка Вооруженные силы Украины попали в многоквартирный дом. Об этом 17 октября в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Степаненко в Куйбышевском районе", — рассказал он.По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в период с 21:00 16 октября до 9:00 17 октября Донецк подвергся обстрелам десять раз.Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о полной деградации киевского режима, о чем свидетельствуют регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев перешел на террористические методы.

https://ukraina.ru/20231017/1050248289.html

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новости, донецк, обстрелы, всу, дом