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Россия и Китай договорились о создании Фонда развития гражданского авиапрома

Россия и Китай договорились о создании Фонда развития гражданского авиапрома - 17.10.2023 Украина.ру

Россия и Китай договорились о создании Фонда развития гражданского авиапрома

Объем фонда составит 100 млрд рублей, сообщает 17 октября пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)

2023-10-17T10:18

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Фонд развития гражданского авиапрома создаст РФПИ совместно с партнерами из Китая. Сумма совместных вложений составит 100 млрд рублей. Решение было принято в рамках международного форума "Один пояс, один путь".Софинансирование проектов будет осуществляться в равных долях на территории обеих стран. Вкладывать средства партнеры планируют в национальных валютах. Предполагается, что Фонд будет инвестировать не только в авиационную индустрию, но и в перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и "больших данных".

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