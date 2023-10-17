Россия и Китай договорились о создании Фонда развития гражданского авиапрома - 17.10.2023 Украина.ру
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Россия и Китай договорились о создании Фонда развития гражданского авиапрома
Россия и Китай договорились о создании Фонда развития гражданского авиапрома - 17.10.2023 Украина.ру
Россия и Китай договорились о создании Фонда развития гражданского авиапрома
Объем фонда составит 100 млрд рублей, сообщает 17 октября пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
2023-10-17T10:18
2023-10-17T10:18
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Фонд развития гражданского авиапрома создаст РФПИ совместно с партнерами из Китая. Сумма совместных вложений составит 100 млрд рублей. Решение было принято в рамках международного форума "Один пояс, один путь".Софинансирование проектов будет осуществляться в равных долях на территории обеих стран. Вкладывать средства партнеры планируют в национальных валютах. Предполагается, что Фонд будет инвестировать не только в авиационную индустрию, но и в перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и "больших данных".
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новости, новости россии, китай, авиация, фонд
Новости, новости России, Китай, авиация, фонд

Россия и Китай договорились о создании Фонда развития гражданского авиапрома

10:18 17.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание совета министров иностранных дел G 20
Заседание совета министров иностранных дел G 20
© Пресс-служба МИД РФ
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Объем фонда составит 100 млрд рублей, сообщает 17 октября пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
Фонд развития гражданского авиапрома создаст РФПИ совместно с партнерами из Китая. Сумма совместных вложений составит 100 млрд рублей. Решение было принято в рамках международного форума "Один пояс, один путь".

"Благодаря Фонду развития авиапромышленности российские и китайские компании смогут привлечь необходимые инвестиции для расширения действующих производств и проектирования новых образцов авиационного транспорта, разработки прорывных технологий. Также инвестиции фонда будут способствовать наращиванию поставок российской гражданской авиационной продукции на рынок Китая", – прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Софинансирование проектов будет осуществляться в равных долях на территории обеих стран. Вкладывать средства партнеры планируют в национальных валютах.
Предполагается, что Фонд будет инвестировать не только в авиационную индустрию, но и в перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и "больших данных".
 
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