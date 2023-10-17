Россия и Китай договорились о создании Фонда развития гражданского авиапрома
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Объем фонда составит 100 млрд рублей, сообщает 17 октября пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
Фонд развития гражданского авиапрома создаст РФПИ совместно с партнерами из Китая. Сумма совместных вложений составит 100 млрд рублей. Решение было принято в рамках международного форума "Один пояс, один путь".
"Благодаря Фонду развития авиапромышленности российские и китайские компании смогут привлечь необходимые инвестиции для расширения действующих производств и проектирования новых образцов авиационного транспорта, разработки прорывных технологий. Также инвестиции фонда будут способствовать наращиванию поставок российской гражданской авиационной продукции на рынок Китая", – прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Софинансирование проектов будет осуществляться в равных долях на территории обеих стран. Вкладывать средства партнеры планируют в национальных валютах.
Предполагается, что Фонд будет инвестировать не только в авиационную индустрию, но и в перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и "больших данных".