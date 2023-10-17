https://ukraina.ru/20231017/1050246237.html

Атаки ВСУ, российские FPV-дроны против танков, убыточные компании. Главное на Украине на утро 17 октября

Атаки ВСУ, российские FPV-дроны против танков, убыточные компании. Главное на Украине на утро 17 октября - 17.10.2023 Украина.ру

Атаки ВСУ, российские FPV-дроны против танков, убыточные компании. Главное на Украине на утро 17 октября

Украина.ру, 17.10.2023

2023-10-17T09:00

2023-10-17T09:00

2023-10-17T10:44

компания

предприятие

убытки

хроники

эксклюзив

спецоперация

всу

танки

дроны

атака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0d/1048654951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_602dbe9a6af1c61ebb2ce199e4c1b666.jpg

Украинские военные попытались атаковать дронами Белгородскую область и обстреляли Донбасс. Российские FPV-дроны уничтожают украинские танки на подходе к Работино. Около 70% компаний на Украине подлежат приватизации или ликвидации.Российская система противовоздушной обороны (ПВО) накануне поздно вечером сбила три беспилотника самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты три БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Позже в Минобороны РФ подтвердили, что в понедельник около 22:30 по Москве была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.Кроме того, украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«На Донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском — пять обстрелов из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском — три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. Выпущено 64 единицы различных боеприпасов», — говорится в материале представительства.Под огнем украинских войск оказались Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский, Кировский районы).За ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку семь снарядов калибра 155 миллиметров.Утром украинцы выпустили еще пять снарядов по Донецку и три снаряда по Ясиноватскому району.«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлениям: 06:25 — населенный пункт Новосёловка Первая — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 06:25 — населенный пункт Новосёловка Первая — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 06:30 — населенный пункт Новосёловка Первая — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — добавили в представительстве.Там же рассказали, что за 606 дней эскалации в ДНР погибли свыше 4,7 тысячи мирных жителей (в том числе не менее 140 детей). Число пострадавших за это же время составило 5,3 тысячи человек, среди них 355 детей.За это время украинские войска выпустили по территории ДНР более 144,7 тысячи боеприпасов различного калибра. В общей сложности за это время было зафиксировано почти 25,4 тысячи факта ведения огня, из них около 25 тысяч — с применением тяжелого вооружения.Успехи российских военныхВоздушная тревога звучит в Харьковской и Одесской областях Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области сигнал тревоги зазвучал в 2:03, а в Одесской — в 2:20.Местные паблики сообщают о взрывах в Одесской области.В подконтрольном Киеву Херсоне также произошли взрывы, пишет украинское издание «Вести». Других подробностей случившегося не приводится.Как рассказал командир танкового взвода Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Сова», российские военные с помощью FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») не подпускают украинские танки к линии фронта в районе Работино.Он отметил, что российские силы отслеживают и уничтожают машины противника в тылу в районе Орехова.Он добавил, что его танковый взвод подбил много легкобронированной техники украинских войск, включая западные боевые машины пехоты Bradley.Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) опровергли информацию о полном контроле над селом Работино на Запорожском направлении. Украинские военные признались, что соответствующее заявление было пиаром, отметив, что у самого села нет стратегической ценности.ВСУ и сами истребляют себя, не щадят собственных бойцов, так военный корреспондент Борис Рожин в своем телеграм-канале рассказал, что украинские военные уничтожили своих пленных сослуживцев.Он разместил распространяющееся в украинских соцсетях видео, на котором видно, как украинский беспилотник атакует едущий по проселочной дороге пикап. При этом камера FPV-дрона отчетливо засняла, что в кузове автомобиля находятся люди со связанными руками.В результате дрон врезается в пикап, после чего запись обрывается. По информации Рожина, все украинские военнопленные погибли. У водителя легкое осколочное ранение, его напарник получил контузию.Убыточные компанииОколо 70% компаний на Украине подлежат приватизации или ликвидации. Об этом заявил исполняющий обязанности главы фонда госимущества страны Александр Федоришин в эфире всеукраинского телемарафона.Он добавил, что экономика страны не ощутит исчезновения вышеупомянутых госкомпаний.Поэтому парламент принял закон, позволяющий определится с механизмом и порядком ликвидации таких компаний.Фонд госимущества сейчас нарабатывает «решения, чтобы в 2024 году этот процесс мощно запустить».В сентябре негосударственная организация органов местного самоуправления Ассоциация городов Украины во главе с мэром Киева Виталием Кличко сообщила, что за месяц до начала отопительного сезона предприятия теплокоммунальной энергетики страны вынуждены прекращать поставки горячей воды и инициировать собственное банкротство.

https://ukraina.ru/20231016/1050221022.html

https://ukraina.ru/20231015/1050189911.html

https://ukraina.ru/20231015/1050188143.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

компания, предприятие, убытки, хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, танки, дроны, атака, обстрелы