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Латвия закрыла погранпереходы на границе с Россией

Латвия закрыла погранпереходы на границе с Россией - 16.10.2023 Украина.ру

Латвия закрыла погранпереходы на границе с Россией

Латвийские контрольно-пропускные пункты Виентули и Педедзе в приграничной с Россией зоне с 16 октября закрыты. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловский.

2023-10-16T23:50

2023-10-16T23:50

2023-10-16T23:50

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С закрытием КПП перестают работать погранпереходы, через которые граждане Украины и стран ЕС могли попасть на территорию России. Пограничники с закрытых латвийских объектов будут направлены на другие участки границы.Ранее МВД Латвии опасалось за перегрузку погранперехода Виентули – единственного, с которого возможно было попасть по суше в Россию. На российской стороне въезд обеспечивал пункт Лудонка, который с 16 октября действует по новым правилам пограничного контроля.До этого в Евросоюзе были введены дискриминационные меры в отношении граждан Союзного государства России и Белоруссии. Для них Польша и прибалтийские члены ЕС последовательно ужесточали режим въезда и транзита.

https://ukraina.ru/20231012/1050123428.html

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новости, латвия, прибалтика, ес, украинские беженцы, украинцы, мигранты, государственная граница