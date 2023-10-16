Латвия закрыла погранпереходы на границе с Россией - 16.10.2023 Украина.ру
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Латвия закрыла погранпереходы на границе с Россией
Латвия закрыла погранпереходы на границе с Россией - 16.10.2023 Украина.ру
Латвия закрыла погранпереходы на границе с Россией
Латвийские контрольно-пропускные пункты Виентули и Педедзе в приграничной с Россией зоне с 16 октября закрыты. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловский.
2023-10-16T23:50
2023-10-16T23:50
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С закрытием КПП перестают работать погранпереходы, через которые граждане Украины и стран ЕС могли попасть на территорию России. Пограничники с закрытых латвийских объектов будут направлены на другие участки границы.Ранее МВД Латвии опасалось за перегрузку погранперехода Виентули – единственного, с которого возможно было попасть по суше в Россию. На российской стороне въезд обеспечивал пункт Лудонка, который с 16 октября действует по новым правилам пограничного контроля.До этого в Евросоюзе были введены дискриминационные меры в отношении граждан Союзного государства России и Белоруссии. Для них Польша и прибалтийские члены ЕС последовательно ужесточали режим въезда и транзита.
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новости, латвия, прибалтика, ес, украинские беженцы, украинцы, мигранты, государственная граница
Новости, Латвия, Прибалтика, ЕС, украинские беженцы, украинцы, мигранты, государственная граница

Латвия закрыла погранпереходы на границе с Россией

23:50 16.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мелконов
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Латвийские контрольно-пропускные пункты Виентули и Педедзе в приграничной с Россией зоне с 16 октября закрыты. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловский.
С закрытием КПП перестают работать погранпереходы, через которые граждане Украины и стран ЕС могли попасть на территорию России. Пограничники с закрытых латвийских объектов будут направлены на другие участки границы.
Ранее МВД Латвии опасалось за перегрузку погранперехода Виентули – единственного, с которого возможно было попасть по суше в Россию. На российской стороне въезд обеспечивал пункт Лудонка, который с 16 октября действует по новым правилам пограничного контроля.
До этого в Евросоюзе были введены дискриминационные меры в отношении граждан Союзного государства России и Белоруссии. Для них Польша и прибалтийские члены ЕС последовательно ужесточали режим въезда и транзита.
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 14:17
Латвия вводит чрезвычайный режим в приграничных с Россией регионахПоток въезжающих из Латвии в Россию граждан Украины столкнётся с ещё большими проблемами при пересечении государственной границы. Правила на границе ужесточила Латвия, а затем и Россия.
 
НовостиЛатвияПрибалтикаЕСукраинские беженцыукраинцымигрантыгосударственная граница
 
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