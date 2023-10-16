Латвия закрыла погранпереходы на границе с Россией
Латвийские контрольно-пропускные пункты Виентули и Педедзе в приграничной с Россией зоне с 16 октября закрыты. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловский.
С закрытием КПП перестают работать погранпереходы, через которые граждане Украины и стран ЕС могли попасть на территорию России. Пограничники с закрытых латвийских объектов будут направлены на другие участки границы.
Ранее МВД Латвии опасалось за перегрузку погранперехода Виентули – единственного, с которого возможно было попасть по суше в Россию. На российской стороне въезд обеспечивал пункт Лудонка, который с 16 октября действует по новым правилам пограничного контроля.
До этого в Евросоюзе были введены дискриминационные меры в отношении граждан Союзного государства России и Белоруссии. Для них Польша и прибалтийские члены ЕС последовательно ужесточали режим въезда и транзита.