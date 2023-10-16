https://ukraina.ru/20231016/1050241270.html

На Донецком направлении ВСУ в 10 атаках потеряли 460 военнослужащих

На Донецком направлении ВСУ в 10 атаках потеряли 460 военнослужащих - 16.10.2023 Украина.ру

На Донецком направлении ВСУ в 10 атаках потеряли 460 военнослужащих

Армия России нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 119-ти районах. Об этом 16 октября проинформировала пресс-служба Минобороны России.

2023-10-16T23:23

2023-10-16T23:23

2023-10-16T23:23

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"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей", - сказано в официальном сообщении.По данным Минобороны РФ, всего с начала СВО уничтожено: 491самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотных летательных аппаратов, 441зенитный ракетный комплекс, 12673 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14356 единиц специальной военной автомобильной техники.Минобороны Украины засекретило информацию о своих потерях. Западные расследователи в изучении статистики потерь ВСУ изучают украинские некрологи и статистику по захоронениям. В западной прессе фигурирует цифра полмиллиона потерь личного состава ВСУ – включая безвозвратные потери.

https://ukraina.ru/20231016/1050229505.html

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новости, всу, потери всу, донецкая народная республика, донецкое направление, минобороны рф, сво