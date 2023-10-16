https://ukraina.ru/20231016/1050241270.html
На Донецком направлении ВСУ в 10 атаках потеряли 460 военнослужащих
На Донецком направлении ВСУ в 10 атаках потеряли 460 военнослужащих - 16.10.2023 Украина.ру
На Донецком направлении ВСУ в 10 атаках потеряли 460 военнослужащих
Армия России нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 119-ти районах. Об этом 16 октября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
2023-10-16T23:23
2023-10-16T23:23
2023-10-16T23:23
новости
всу
потери всу
донецкая народная республика
донецкое направление
минобороны рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049205649_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_64cbe739d2af6305f3dcfef01ada1d5d.jpg
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей", - сказано в официальном сообщении.По данным Минобороны РФ, всего с начала СВО уничтожено: 491самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотных летательных аппаратов, 441зенитный ракетный комплекс, 12673 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14356 единиц специальной военной автомобильной техники.Минобороны Украины засекретило информацию о своих потерях. Западные расследователи в изучении статистики потерь ВСУ изучают украинские некрологи и статистику по захоронениям. В западной прессе фигурирует цифра полмиллиона потерь личного состава ВСУ – включая безвозвратные потери.
https://ukraina.ru/20231016/1050229505.html
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049205649_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_ae86e11b4a0f3b5a6ce728cf107b125a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, потери всу, донецкая народная республика, донецкое направление, минобороны рф, сво
Новости, ВСУ, потери ВСУ, Донецкая Народная Республика, Донецкое направление, Минобороны РФ, СВО
На Донецком направлении ВСУ в 10 атаках потеряли 460 военнослужащих
Армия России нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 119-ти районах. Об этом 16 октября проинформировала пресс-служба Минобороны России.