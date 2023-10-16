На Донецком направлении ВСУ в 10 атаках потеряли 460 военнослужащих - 16.10.2023 Украина.ру
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На Донецком направлении ВСУ в 10 атаках потеряли 460 военнослужащих
На Донецком направлении ВСУ в 10 атаках потеряли 460 военнослужащих - 16.10.2023 Украина.ру
На Донецком направлении ВСУ в 10 атаках потеряли 460 военнослужащих
Армия России нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 119-ти районах. Об этом 16 октября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
2023-10-16T23:23
2023-10-16T23:23
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"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей", - сказано в официальном сообщении.По данным Минобороны РФ, всего с начала СВО уничтожено: 491самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотных летательных аппаратов, 441зенитный ракетный комплекс, 12673 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14356 единиц специальной военной автомобильной техники.Минобороны Украины засекретило информацию о своих потерях. Западные расследователи в изучении статистики потерь ВСУ изучают украинские некрологи и статистику по захоронениям. В западной прессе фигурирует цифра полмиллиона потерь личного состава ВСУ – включая безвозвратные потери.
https://ukraina.ru/20231016/1050229505.html
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новости, всу, потери всу, донецкая народная республика, донецкое направление, минобороны рф, сво
Новости, ВСУ, потери ВСУ, Донецкая Народная Республика, Донецкое направление, Минобороны РФ, СВО

На Донецком направлении ВСУ в 10 атаках потеряли 460 военнослужащих

23:23 16.10.2023
 
© Twitter / Dmytro Kuleba
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Twitter / Dmytro Kuleba
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Армия России нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 119-ти районах. Об этом 16 октября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей", - сказано в официальном сообщении.
По данным Минобороны РФ, всего с начала СВО уничтожено: 491самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотных летательных аппаратов, 441зенитный ракетный комплекс, 12673 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14356 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны Украины засекретило информацию о своих потерях. Западные расследователи в изучении статистики потерь ВСУ изучают украинские некрологи и статистику по захоронениям. В западной прессе фигурирует цифра полмиллиона потерь личного состава ВСУ – включая безвозвратные потери.
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