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ПВО сбила в Белгородской области три БПЛА

ПВО сбила в Белгородской области три БПЛА - 16.10.2023 Украина.ру

ПВО сбила в Белгородской области три БПЛА

Российская ПВО сбила три беспилотника самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. Об этом 16 октября проинформировал губернтор Белгородской области Вячеслав Гладков.

2023-10-16T23:10

2023-10-16T23:10

2023-10-16T23:10

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"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - сообщил губернатор.Белгородская область подвергается систематическим атакам ВСУ из приграничных районов. Сёла и города области украинские военные обстреливают из артиллерии и миномётов. Украинскими военными применяются также БПЛА со взрывными устройствами.

https://ukraina.ru/20231014/1050182748.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, бпла, пво, терроризм, сво