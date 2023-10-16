ПВО сбила в Белгородской области три БПЛА - 16.10.2023 Украина.ру
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ПВО сбила в Белгородской области три БПЛА
ПВО сбила в Белгородской области три БПЛА - 16.10.2023 Украина.ру
ПВО сбила в Белгородской области три БПЛА
Российская ПВО сбила три беспилотника самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. Об этом 16 октября проинформировал губернтор Белгородской области Вячеслав Гладков.
2023-10-16T23:10
2023-10-16T23:10
новости
белгородская область
вячеслав гладков
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пво
терроризм
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"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - сообщил губернатор.Белгородская область подвергается систематическим атакам ВСУ из приграничных районов. Сёла и города области украинские военные обстреливают из артиллерии и миномётов. Украинскими военными применяются также БПЛА со взрывными устройствами.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, бпла, пво, терроризм, сво
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, БПЛА, ПВО, терроризм, СВО

ПВО сбила в Белгородской области три БПЛА

23:10 16.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкАмериканский БПЛА сбит в Киевском районе Донецка
Американский БПЛА сбит в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Российская ПВО сбила три беспилотника самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. Об этом 16 октября проинформировал губернтор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - сообщил губернатор.
Белгородская область подвергается систематическим атакам ВСУ из приграничных районов. Сёла и города области украинские военные обстреливают из артиллерии и миномётов. Украинскими военными применяются также БПЛА со взрывными устройствами.
украинская артиллерия - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября, 13:53
ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области - ГладковВооруженные силы Украины выпустили 114 снарядов по Белгородской области, написал 14 октября губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковБПЛАПВОтерроризмСВО
 
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