https://ukraina.ru/20231016/1050239933.html

СИЗО Варшавы проголосовали за Туска

СИЗО Варшавы проголосовали за Туска - 16.10.2023 Украина.ру

СИЗО Варшавы проголосовали за Туска

Польская оппозиция во главе с Дональдом Туском победила на состоявшихся 15 октября выборах в трёх варшавских СИЗО. Об этом 16 октября сообщили польские СМИ.

2023-10-16T22:01

2023-10-16T22:01

2023-10-16T22:10

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"В следственном изоляторе на улице Чупаги, 1 в Белоленке, где проголосовало 1517 человек, Дональд Туск получил 733 голоса. За список Гражданской коалиции там проголосовало 67,4% избирателей. В следственном изоляторе в Грохуве на улице Юзефа Хлопицкого, 71А, также победила Гражданская коалиция, получившая 55,07% голосов. За Туска было отдано 213 из 463 действительных голосов. СИЗО Варшава-Служевец - ещё одно место, где поддержка Дональда Туска была самой высокой. Там более 50% избирателей проголосовали именно за лидера ГК. За Туска было отдано 419 из 786 действительных голосов", - сообщила gazeta.pl.Арестанты варшавских СИЗО продемонстрировали высокую явку – более 85%, как в старые добрые времена. В варшавском СИЗО Грохув этот показатель составил 92,28%.Центризбирком Польши констатировал самый высокий уровень активности на парламентских выборах со времён Польской народной республики (ПНР). Явка избирателей составила 72,9%. Вечеру 16 октября отсортировано 95,22% бюллетеней.Правившая восемь лет партия "Право и справедливость" (ПиС) вице-премьера правительства Ярослава Качиньского набрала 36,13% голосов и осталась крупнейшей парламентской, но не контролирующей большинство депутатских мандатов. Не поможет восстановить большинство даже коалиция с единственным возможным союзником - с ультраправой "Конфедерацией свободы и независимости", которая получила 7,18% голосов. Если коалиция состоится, то сможет объединить 212 мандатов из 460.Оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (в т.ч. "Гражданская платформа" экс-председателя Евросовета Дональда Туска и другие) собрал 30,03% голосов. Туск намерен объединиться с другими оппозиционными парламентскими партиями (248 мандатов) и возглавить коалиционное правительство. Согласно конституции, президент Анджей Дуда (выдвиженец от ПиС) должен созвать первую сессию нового состава парламента в течение 30 дней, после чего начнётся формирование нового состава правительства.Президентские выборы в Польше пройдут в 2025 году. Раньше они могут состояться при конфликте ветвей власти.

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