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СИЗО Варшавы проголосовали за Туска
СИЗО Варшавы проголосовали за Туска - 16.10.2023 Украина.ру
СИЗО Варшавы проголосовали за Туска
Польская оппозиция во главе с Дональдом Туском победила на состоявшихся 15 октября выборах в трёх варшавских СИЗО. Об этом 16 октября сообщили польские СМИ.
2023-10-16T22:01
2023-10-16T22:01
2023-10-16T22:10
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"В следственном изоляторе на улице Чупаги, 1 в Белоленке, где проголосовало 1517 человек, Дональд Туск получил 733 голоса. За список Гражданской коалиции там проголосовало 67,4% избирателей. В следственном изоляторе в Грохуве на улице Юзефа Хлопицкого, 71А, также победила Гражданская коалиция, получившая 55,07% голосов. За Туска было отдано 213 из 463 действительных голосов. СИЗО Варшава-Служевец - ещё одно место, где поддержка Дональда Туска была самой высокой. Там более 50% избирателей проголосовали именно за лидера ГК. За Туска было отдано 419 из 786 действительных голосов", - сообщила gazeta.pl.Арестанты варшавских СИЗО продемонстрировали высокую явку – более 85%, как в старые добрые времена. В варшавском СИЗО Грохув этот показатель составил 92,28%.Центризбирком Польши констатировал самый высокий уровень активности на парламентских выборах со времён Польской народной республики (ПНР). Явка избирателей составила 72,9%. Вечеру 16 октября отсортировано 95,22% бюллетеней.Правившая восемь лет партия "Право и справедливость" (ПиС) вице-премьера правительства Ярослава Качиньского набрала 36,13% голосов и осталась крупнейшей парламентской, но не контролирующей большинство депутатских мандатов. Не поможет восстановить большинство даже коалиция с единственным возможным союзником - с ультраправой "Конфедерацией свободы и независимости", которая получила 7,18% голосов. Если коалиция состоится, то сможет объединить 212 мандатов из 460.Оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (в т.ч. "Гражданская платформа" экс-председателя Евросовета Дональда Туска и другие) собрал 30,03% голосов. Туск намерен объединиться с другими оппозиционными парламентскими партиями (248 мандатов) и возглавить коалиционное правительство. Согласно конституции, президент Анджей Дуда (выдвиженец от ПиС) должен созвать первую сессию нового состава парламента в течение 30 дней, после чего начнётся формирование нового состава правительства.Президентские выборы в Польше пройдут в 2025 году. Раньше они могут состояться при конфликте ветвей власти.
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новости, польша, пис, гражданская платформа (польша), туск, варшава, сизо, парламентские выборы, парламент, парламентарии, оппозиция, оппозиционеры, ярослав качиньский, анджей дуда
Новости, Польша, ПиС, Гражданская платформа (Польша), Туск, Варшава, СИЗО, парламентские выборы, парламент, парламентарии, оппозиция, оппозиционеры, Ярослав Качиньский, Анджей Дуда
СИЗО Варшавы проголосовали за Туска
22:01 16.10.2023 (обновлено: 22:10 16.10.2023)
Польская оппозиция во главе с Дональдом Туском победила на состоявшихся 15 октября выборах в трёх варшавских СИЗО. Об этом 16 октября сообщили польские СМИ.
"В следственном изоляторе на улице Чупаги, 1 в Белоленке, где проголосовало 1517 человек, Дональд Туск получил 733 голоса. За список Гражданской коалиции там проголосовало 67,4% избирателей. В следственном изоляторе в Грохуве на улице Юзефа Хлопицкого, 71А, также победила Гражданская коалиция, получившая 55,07% голосов. За Туска было отдано 213 из 463 действительных голосов. СИЗО Варшава-Служевец - ещё одно место, где поддержка Дональда Туска была самой высокой. Там более 50% избирателей проголосовали именно за лидера ГК. За Туска было отдано 419 из 786 действительных голосов", - сообщила gazeta.pl.
Арестанты варшавских СИЗО продемонстрировали высокую явку – более 85%, как в старые добрые времена. В варшавском СИЗО Грохув этот показатель составил 92,28%.
Центризбирком Польши констатировал самый высокий уровень активности на парламентских выборах со времён Польской народной республики (ПНР). Явка избирателей составила 72,9%. Вечеру 16 октября отсортировано 95,22% бюллетеней.
Правившая восемь лет партия "Право и справедливость" (ПиС) вице-премьера правительства Ярослава Качиньского набрала 36,13% голосов и осталась крупнейшей парламентской, но не контролирующей большинство депутатских мандатов. Не поможет восстановить большинство даже коалиция с единственным возможным союзником - с ультраправой "Конфедерацией свободы и независимости", которая получила 7,18% голосов. Если коалиция состоится, то сможет объединить 212 мандатов из 460.
Оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (в т.ч. "Гражданская платформа" экс-председателя Евросовета Дональда Туска и другие) собрал 30,03% голосов. Туск намерен объединиться с другими оппозиционными парламентскими партиями (248 мандатов) и возглавить коалиционное правительство. Согласно конституции, президент Анджей Дуда (выдвиженец от ПиС) должен созвать первую сессию нового состава парламента в течение 30 дней, после чего начнётся формирование нового состава правительства.
Президентские выборы в Польше пройдут в 2025 году. Раньше они могут состояться при конфликте ветвей власти.