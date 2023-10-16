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Киевский начальник Херсона объявил о скандальном переименовании площадей и улиц
Киевский начальник Херсона объявил о скандальном переименовании площадей и улиц - 16.10.2023 Украина.ру
Киевский начальник Херсона объявил о скандальном переименовании площадей и улиц
Назначенный из Киева глава "Херсонской городской военной администрации" Роман Мрочко сообщил 16 октября о решении "переименовать ряд улиц, площадей, скверов". Среди переименованных - площадь 200-летия Херсона и улица в честь основателя города.
2023-10-16T21:05
2023-10-16T21:05
2023-10-16T21:05
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"Новые названия прошли общественные обсуждения и многочисленные дискуссии в комиссии по переименованию", - сообщил начальник оккупированного российского города.Где проходили "дискуссии" и кого с кем, учитывая нынешние условия, Мрочко тоже не уточнил. Зато он опубликовал перечень изменённой топонимики.Согласно сообщению Мрочко, площадь 200-летия Херсона переименована в площадь ВСУ площадь 40-летия Победы - в площадь Непокорённых, улица Московская - в улицу Студенческую, а улица Потёмкинская, увековечившая основателя Херсона князя Григория Потёмкина-Таврического переименована в улицу Михаила Грушевского.Мрочко сообщил также, что "улица Волгоградская в мкр "Янтарный" переименована в улицу Мариупольску; сквер А.С.Пушкина переименован в сквер Фонтанный".Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума 2022 года. Армия России в том же году отступила от города, чтобы создать выгодную оборону и успешно отбить атаки ВСУ в ходе "весеннего контрнаступления" 2023 года.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября поздравил соотечественников с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, заявив в интервью телеканалу "Таврия": "Мы все равно вернёмся в Херсон, вернёмся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию".
https://ukraina.ru/20231016/1050199524.html
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новости, новости украины, херсон, новости херсона, херсонское направление, херсонцы, топонимы, новые регионы рф, сво, вандализм, русофобия, украинский неонацизм
Новости, Новости Украины, Херсон, Новости Херсона, Херсонское направление, херсонцы, топонимы, Новые регионы РФ, СВО, вандализм, Русофобия, украинский неонацизм
Киевский начальник Херсона объявил о скандальном переименовании площадей и улиц
Назначенный из Киева глава "Херсонской городской военной администрации" Роман Мрочко сообщил 16 октября о решении "переименовать ряд улиц, площадей, скверов". Среди переименованных - площадь 200-летия Херсона и улица в честь основателя города.
"Новые названия прошли общественные обсуждения и многочисленные дискуссии в комиссии по переименованию", - сообщил начальник оккупированного российского города.
Где проходили "дискуссии" и кого с кем, учитывая нынешние условия, Мрочко тоже не уточнил. Зато он опубликовал перечень изменённой топонимики.
Согласно сообщению Мрочко, площадь 200-летия Херсона переименована в площадь ВСУ площадь 40-летия Победы - в площадь Непокорённых, улица Московская - в улицу Студенческую, а улица Потёмкинская, увековечившая основателя Херсона князя Григория Потёмкина-Таврического переименована в улицу Михаила Грушевского.
Мрочко сообщил также, что "улица Волгоградская в мкр "Янтарный" переименована в улицу Мариупольску; сквер А.С.Пушкина переименован в сквер Фонтанный".
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума 2022 года. Армия России в том же году отступила от города, чтобы создать выгодную оборону и успешно отбить атаки ВСУ в ходе "весеннего контрнаступления" 2023 года.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября поздравил соотечественников с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, заявив в интервью телеканалу "Таврия": "Мы все равно вернёмся в Херсон, вернёмся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию".