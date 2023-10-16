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Киевский начальник Херсона объявил о скандальном переименовании площадей и улиц

Киевский начальник Херсона объявил о скандальном переименовании площадей и улиц - 16.10.2023 Украина.ру

Киевский начальник Херсона объявил о скандальном переименовании площадей и улиц

Назначенный из Киева глава "Херсонской городской военной администрации" Роман Мрочко сообщил 16 октября о решении "переименовать ряд улиц, площадей, скверов". Среди переименованных - площадь 200-летия Херсона и улица в честь основателя города.

2023-10-16T21:05

2023-10-16T21:05

2023-10-16T21:05

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"Новые названия прошли общественные обсуждения и многочисленные дискуссии в комиссии по переименованию", - сообщил начальник оккупированного российского города.Где проходили "дискуссии" и кого с кем, учитывая нынешние условия, Мрочко тоже не уточнил. Зато он опубликовал перечень изменённой топонимики.Согласно сообщению Мрочко, площадь 200-летия Херсона переименована в площадь ВСУ площадь 40-летия Победы - в площадь Непокорённых, улица Московская - в улицу Студенческую, а улица Потёмкинская, увековечившая основателя Херсона князя Григория Потёмкина-Таврического переименована в улицу Михаила Грушевского.Мрочко сообщил также, что "улица Волгоградская в мкр "Янтарный" переименована в улицу Мариупольску; сквер А.С.Пушкина переименован в сквер Фонтанный".Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума 2022 года. Армия России в том же году отступила от города, чтобы создать выгодную оборону и успешно отбить атаки ВСУ в ходе "весеннего контрнаступления" 2023 года.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября поздравил соотечественников с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, заявив в интервью телеканалу "Таврия": "Мы все равно вернёмся в Херсон, вернёмся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию".

https://ukraina.ru/20231016/1050199524.html

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