Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ на Украине - 16.10.2023 Украина.ру
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Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ на Украине
Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ на Украине - 16.10.2023 Украина.ру
Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ на Украине
В Верховной Раде Украины на текущей неделе рассмотрят законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви в стране. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила в своём телеграм-канале депутат Ирина Геращенко
2023-10-16T20:14
2023-10-16T20:14
новости
украина
упц
запрет
верховная рада
законопроект
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На повестке дня будет обсуждаться только предложенный правительством законопроект, "который значительно слабее", отметила Геращенко. Он предлагает "предотвратить деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины", следует из пояснительной записки на сайте украинского парламента. Ранее глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью украинскому изданию "Лига.нет" заявлял, что зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви, не является приоритетным. СМИ, ссылаясь на нескольких депутатов уточняло, что во фракции "Слуги народа" есть группа из порядка десяти парламентариев, которые "саботируют законодательные инициативы, связанные с УПЦ". До того, 14 октября, Всемирный совет церквей предупреждал, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. Напомним, законопроект о фактическом запрете УПЦ из-за якобы связи организации с РФ и "антиукраинской деятельности", был разработан по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Документ был внесен в Раду ещё в январе, но голосование по нему не состоялось до сих пор.
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новости, украина, упц, запрет, верховная рада, законопроект
Новости, Украина, УПЦ, запрет, Верховная Рада, законопроект

Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ на Украине

20:14 16.10.2023
 
© УПЦ
© УПЦ
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В Верховной Раде Украины на текущей неделе рассмотрят законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви в стране. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила в своём телеграм-канале депутат Ирина Геращенко

"На этой пленарной неделе в повестку дня вынесут правительственный законопроект о церкви № 8371. Все фракции, кроме "Слуги народа" и ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь" - ред.), поддержали предложение "Европейской солидарности", чтобы парламент рассмотрел депутатский законопроект №8221 о запрете московской церкви (УПЦ - ред.). Но "Слуги" и ОПЗЖ выступили категорически против", – поделилась деталями нардеп.

На повестке дня будет обсуждаться только предложенный правительством законопроект, "который значительно слабее", отметила Геращенко. Он предлагает "предотвратить деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины", следует из пояснительной записки на сайте украинского парламента.
Ранее глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью украинскому изданию "Лига.нет" заявлял, что зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви, не является приоритетным. СМИ, ссылаясь на нескольких депутатов уточняло, что во фракции "Слуги народа" есть группа из порядка десяти парламентариев, которые "саботируют законодательные инициативы, связанные с УПЦ".
До того, 14 октября, Всемирный совет церквей предупреждал, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.
Напомним, законопроект о фактическом запрете УПЦ из-за якобы связи организации с РФ и "антиукраинской деятельности", был разработан по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Документ был внесен в Раду ещё в январе, но голосование по нему не состоялось до сих пор.
 
НовостиУкраинаУПЦзапретВерховная Радазаконопроект
 
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