https://ukraina.ru/20231016/1050237977.html

Данилов анонсировал новый "кремлёвский проект" с актёрами-разведчиками

Данилов анонсировал новый "кремлёвский проект" с актёрами-разведчиками - 16.10.2023 Украина.ру

Данилов анонсировал новый "кремлёвский проект" с актёрами-разведчиками

Кремль реализует на Украине новый политический проект и сейчас ФСБ России пытаются сформировать новую агентурную сеть с привлечением актёров-разведчиков. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов

2023-10-16T19:34

2023-10-16T19:34

2023-10-16T19:34

новости

алексей данилов

украина

алексей арестович

фсб

кремль

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В сети он написал пост в котором обвинил российские власти в развёртывании новой стратегии внутри Украины. Политический проект, как утверждает Данилов, будет ориентирован на так называемые "остатки пророссийски настроенного населения" в стране. В качестве подтверждения своих слов спикер Банковой выделил "признак" – некую резкую "активизацию разных экспертов, актёров-разведчиков и других аферистов", которые несут в массы так называемую "пророссийскую информповестку". Вместе с тем он подчеркнул, что единственный шанс одолеть Украину – внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние. Сейчас правоохранители внимательно отслеживают проявления враждебных действий, выявляя и прекращая их. По данным украинских СМИ, своим заявлением Данилов в очередной раз обвинил бывшего советника Офиса президента Украины Арестовича* в пророссийской позиции. Стоит отметить, что у Алексея Арестовича* действительно актёрское прошлое, ранее одном из интервью он утверждал, что является разведчиком. Широко известны и его громкие обвинения в адрес украинской власти – по мнению бывшего сотрудника Офиса президента, высшее руководство страны допустило массу стратегических просчётов, а все эшелоны власти коррумпированы. Кроме этого, Арестович* заявлял о том, что нынешнее наступление украинской армии не будет успешным, призывал перейти к обороне, а также говорил о нереалистичности цели выйти на границы 1991 года. Накануне Алексей Арестович* сообщил журналистам немецкого издания Berliner Zeitung, что намерен в будущем стать президентом Украины или хотя бы депутатом Рады. *Признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, алексей данилов, украина, алексей арестович, фсб, кремль