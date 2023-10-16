https://ukraina.ru/20231016/1050237977.html
Данилов анонсировал новый "кремлёвский проект" с актёрами-разведчиками
Данилов анонсировал новый "кремлёвский проект" с актёрами-разведчиками - 16.10.2023 Украина.ру
Данилов анонсировал новый "кремлёвский проект" с актёрами-разведчиками
Кремль реализует на Украине новый политический проект и сейчас ФСБ России пытаются сформировать новую агентурную сеть с привлечением актёров-разведчиков. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
2023-10-16T19:34
2023-10-16T19:34
2023-10-16T19:34
новости
алексей данилов
украина
алексей арестович
фсб
кремль
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В сети он написал пост в котором обвинил российские власти в развёртывании новой стратегии внутри Украины. Политический проект, как утверждает Данилов, будет ориентирован на так называемые "остатки пророссийски настроенного населения" в стране. В качестве подтверждения своих слов спикер Банковой выделил "признак" – некую резкую "активизацию разных экспертов, актёров-разведчиков и других аферистов", которые несут в массы так называемую "пророссийскую информповестку". Вместе с тем он подчеркнул, что единственный шанс одолеть Украину – внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние. Сейчас правоохранители внимательно отслеживают проявления враждебных действий, выявляя и прекращая их. По данным украинских СМИ, своим заявлением Данилов в очередной раз обвинил бывшего советника Офиса президента Украины Арестовича* в пророссийской позиции. Стоит отметить, что у Алексея Арестовича* действительно актёрское прошлое, ранее одном из интервью он утверждал, что является разведчиком. Широко известны и его громкие обвинения в адрес украинской власти – по мнению бывшего сотрудника Офиса президента, высшее руководство страны допустило массу стратегических просчётов, а все эшелоны власти коррумпированы. Кроме этого, Арестович* заявлял о том, что нынешнее наступление украинской армии не будет успешным, призывал перейти к обороне, а также говорил о нереалистичности цели выйти на границы 1991 года. Накануне Алексей Арестович* сообщил журналистам немецкого издания Berliner Zeitung, что намерен в будущем стать президентом Украины или хотя бы депутатом Рады. *Признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей данилов, украина, алексей арестович, фсб, кремль
Новости, Алексей Данилов, Украина, Алексей Арестович, ФСБ, Кремль
Данилов анонсировал новый "кремлёвский проект" с актёрами-разведчиками
Кремль реализует на Украине новый политический проект и сейчас ФСБ России пытаются сформировать новую агентурную сеть с привлечением актёров-разведчиков. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
В сети он написал пост в котором обвинил российские власти в развёртывании новой стратегии внутри Украины. Политический проект, как утверждает Данилов, будет ориентирован на так называемые "остатки пророссийски настроенного населения" в стране.
В качестве подтверждения своих слов спикер Банковой выделил "признак" – некую резкую "активизацию разных экспертов, актёров-разведчиков и других аферистов", которые несут в массы так называемую "пророссийскую информповестку".
"Именно они в этот момент кричат о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и наконец намекают, что с Россией необходимо договариваться", – отметил Алексей Данилов.
Вместе с тем он подчеркнул, что единственный шанс одолеть Украину – внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние. Сейчас правоохранители внимательно отслеживают проявления враждебных действий, выявляя и прекращая их.
По данным украинских СМИ
, своим заявлением Данилов в очередной раз обвинил бывшего советника Офиса президента Украины Арестовича* в пророссийской позиции. Стоит отметить, что у Алексея Арестовича* действительно актёрское прошлое, ранее одном из интервью он утверждал, что является разведчиком. Широко известны и его громкие обвинения в адрес украинской власти – по мнению бывшего сотрудника Офиса президента, высшее руководство страны допустило массу стратегических просчётов, а все эшелоны власти коррумпированы.
Кроме этого, Арестович* заявлял о том, что нынешнее наступление украинской армии не будет успешным, призывал перейти к обороне, а также говорил о нереалистичности цели выйти на границы 1991 года.
Накануне Алексей Арестович* сообщил журналистам немецкого издания Berliner Zeitung, что намерен в будущем стать президентом Украины или хотя бы депутатом Рады.
*Признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма