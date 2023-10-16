https://ukraina.ru/20231016/1050237668.html

Это ещё Тайвань молчит: о войне на два фронта и сложном положении США - Лизан

Это ещё Тайвань молчит: о войне на два фронта и сложном положении США - Лизан - 16.10.2023 Украина.ру

Это ещё Тайвань молчит: о войне на два фронта и сложном положении США - Лизан

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказало приоритетных направлениях при формировании проекта бюджета... Украина.ру, 16.10.2023

2023-10-16T19:20

2023-10-16T19:20

2023-10-16T19:20

видео

иван лизан

бюджет

украина

ближний восток

сша

европа

расчеты

цифровые технологии

цифровые активы

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказало приоритетных направлениях при формировании проекта бюджета России на 2024 год, а также о положении Украины и США на фоне войны на Ближнем Востоке: 00:45 - Проект бюджета России на 2024 год; 06:37 - Война на Ближнем Востоке: риски для Украины; 12:41 - На два фронта: в какой ситуации оказались США? 15:17 - Политические и экономические изменения в Европе; 17:55 - Обойдёт ли Россия западные ограничения при международных расчётах.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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