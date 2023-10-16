Отказ Зеленскому и заверения США. Итоги 16 октября на Украине - 16.10.2023 Украина.ру
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Отказ Зеленскому и заверения США. Итоги 16 октября на Украине
Отказ Зеленскому и заверения США. Итоги 16 октября на Украине - 16.10.2023 Украина.ру
Отказ Зеленскому и заверения США. Итоги 16 октября на Украине
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль, но США уверяют Киев в поддержке
2023-10-16T18:40
2023-10-16T18:40
эксклюзив
хроники
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Президент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но ему сообщили, что сейчас не лучшее время для такого визита, сообщила газета Ynet."В Израиле заявили, что сейчас неподходящее время для визита Зеленского. В любом случае это не означает, что он позже не приедет в Израиль", — указанов в статье.Предположительно Зеленский сможет посетить Израиль во время будущего турне по Европе.А вот госсекретаря США Блинкена сегодня приняли в Израиле. Примечательно, что сам Блинкен совершил визит без заблаговременного предупреждения: поездка не была запланирована заранее, а была вызвана обострением на границе Израиля с Ливаном. До этого Блинкен был в Израиле четыре дня тому назад — 12 октября.О том, что Зеленский хотел посетить Израиль 11 октября сообщил портал Axios, сославшись на источники в украинской и израильской власти, команда украинского президента направила официальный запрос в офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.Такой шаг был предпринят на фоне всё громче звучащих заявлениях о том, что внимание Запада сместилось с Украины на Ближний Восток. О своих опасениях заявил и сам Зеленский в интервью телеканалу France 2. Он отметил, что события в Израиле могут "отвлечь" внимание международного общества от его страны.На неудачу Зеленского с визитом в Израиль уже обратили внимание на Украине."Очередная неудача для Офиса президента на международном треке, все эти провалы формируют из Зеленского негативный образ &lt;...&gt; На Банковой надеются, что везти состоится позже, но учитывая все расклады в Израиле, там явно не хотят видеть нашего президента, чтобы не настраивать Россию против", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".Другой популярный телеграм-канал на Украине - "Легитимный" - также поддержал версию о том, что в Израиле решили не осложнять отношения с Россией, отказав Зеленскому."Публичное международное поражение Зеленского пришло от Израиля, который пока отказал президенту Украины в приезде. Евреи поняли, что Зеленский просто хочет "присосаться" к израильскому кейсу, чтобы актуализировать украинский кризис. Израилю от этого ноль профита, да и нагнетать с Кремлём они не хотят", - отмечалось в публикации канала.Еще один популярный в стране телеграм-канал - "ЗеРада" - комментируя обстановку в Израиле в целом, отметил, что всё идёт по худшему варианту для Украины."Будет самый плохой для украинцев вариант: "ни мира, ни внимания". В экономическом плане издержки всё больше будут перекладываться на украинцев: будет всё меньше льгот и всё больше расходов. В военном плане Запад будет помогать ровно на столько, чтобы не случилось драматического поражения на фронте. Компенсировать нехватку современных вооружений будут ужесточением мобилизации. При этом какие-то трагедии будут намного меньше подсвечиваться на Западе", - отмечалось в публикации.Авторы телеграм-канала уверены, что власти Украины не откажутся от идей "выйти на границы 1991 года"."Власть при этом не сможет отказаться от несбыточных целей: граница 1991 года. Таким образом ситуация будет потихоньку стагнировать, пока не случится триггер, который взбудоражит общество. Власть снесут, новый президент подпишет мир на любых условиях, а Запад даст Украине немного денег в виде взятки за мир, которого к кому времени там будет хотеть большинство. Главное дожить, потому что этот период, пока Зеля будет имитировать для Запада борьбу с коррупцией и наступление может затянуться надолго", - указывалось в публикации.В свою очередь "Резидент" отметил, что Украине грозит судьба Афганистана."На Банковой хорошо понимают ситуацию, международный трек последний год был основным для Зеленского, но череда неудач сильно повлияла на Президента. Администрация Байдена красиво сливает Украину, при этом все делают серьезный вид, что готовы поддерживать нас столько сколько нужно будет. Мы повторяем судьбу Афганистана, но пока об этом стараются не говорить, чтобы не усиливать оппозицию внутри страны и продолжать создавать иллюзию правильного пути", - писал канал.Однако на официальном уровне США продолжают заявлять о том, что будут поддерживать Украину. Так, министр финансов США Джанет Йеллен, выступая 16 октября в Люксембурге на встрече с европейскими коллегами, заявила, что Запад не может позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам."Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам", - сказала Йеллен.Он пояснила американскую позицию тем, что Украина якобы "продемонстрировала способность добиваться успеха на поле боя".Йеллен подтвердила желание администрации США продолжать поддержку Украины "столько, сколько потребуется", пообещав работать с конгрессом над очередным пакетом помощи."Президент Байден и я вместе с двухпартийным большинством конгресса США и американского народа будем биться за то, чтобы наша поддержка не прерывалась", - рассказала Йеллен.Также она поприветствовала различные европейские инициативы помощи Украине, включая выделение €50 млрд на нужды экономики и реконструкции. Кроме того, Йеллен заявила, что поддерживает идею направлять сверхприбыль от российских суверенных активов, замороженных за рубежом, на поддержку Украины. Глава Минфина США напомнила, что страны G7 договорились изучить такой вариант.Министр заявила, что 12 пакет антироссийских санкций, который обсуждает Евросоюз, должен продемонстрировать, что "наша коалиция продолжит предпринимать смелые и креативные действия, чтобы лишить Россию доходов и материалов, которые та использует на поле боя".В этот же день, 16 октября, в Киев прибыла спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер. Она уже встретилась с Зеленским.Как сообщила пресс-служба президента Украины, во время встречи Зеленский и Прицкер обсудили вопросы макрофинансовой помощи Украине на 2024 год, восстановление поврежденных объектов, а также использование замороженных российских активов на нужды восстановления.Среди прочего, Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в наиболее перспективные отрасли украинской экономики, а американские компании – присоединиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины."Ваш визит является сигналом прочной поддержки. Нам важно понимать, что Соединённые Штаты готовы помочь Украине пройти зимний период и защитить объекты критической инфраструктуры", - заявил Зеленский.Его встреча с Прицкер была второй. Ранее он встречался с ней во время визита в США в сентябре.
https://ukraina.ru/20231016/1050221022.html
https://ukraina.ru/20231016/1050208375.html
https://ukraina.ru/20231015/1050196918.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Отказ Зеленскому и заверения США. Итоги 16 октября на Украине

18:40 16.10.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский и Пенни Прицкер
Владимир Зеленский и Пенни Прицкер - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль, но США уверяют Киев в поддержке
Президент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но ему сообщили, что сейчас не лучшее время для такого визита, сообщила газета Ynet.
"В Израиле заявили, что сейчас неподходящее время для визита Зеленского. В любом случае это не означает, что он позже не приедет в Израиль", — указанов в статье.
Предположительно Зеленский сможет посетить Израиль во время будущего турне по Европе.
А вот госсекретаря США Блинкена сегодня приняли в Израиле. Примечательно, что сам Блинкен совершил визит без заблаговременного предупреждения: поездка не была запланирована заранее, а была вызвана обострением на границе Израиля с Ливаном. До этого Блинкен был в Израиле четыре дня тому назад — 12 октября.
О том, что Зеленский хотел посетить Израиль 11 октября сообщил портал Axios, сославшись на источники в украинской и израильской власти, команда украинского президента направила официальный запрос в офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Такой шаг был предпринят на фоне всё громче звучащих заявлениях о том, что внимание Запада сместилось с Украины на Ближний Восток. О своих опасениях заявил и сам Зеленский в интервью телеканалу France 2. Он отметил, что события в Израиле могут "отвлечь" внимание международного общества от его страны.
На неудачу Зеленского с визитом в Израиль уже обратили внимание на Украине.
эвакуация украинских граждан из Израиля - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Вчера, 13:12
Эвакуация из Израиля, недоверие украинцев, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 октябряВторой самолёт с украинскими гражданами вылетел из Израиля. Всё больше украинцев не доверяют официальной информации и верят в конфликт руководства страны с военным командованием. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
"Очередная неудача для Офиса президента на международном треке, все эти провалы формируют из Зеленского негативный образ <...> На Банковой надеются, что везти состоится позже, но учитывая все расклады в Израиле, там явно не хотят видеть нашего президента, чтобы не настраивать Россию против", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".
Другой популярный телеграм-канал на Украине - "Легитимный" - также поддержал версию о том, что в Израиле решили не осложнять отношения с Россией, отказав Зеленскому.
"Публичное международное поражение Зеленского пришло от Израиля, который пока отказал президенту Украины в приезде. Евреи поняли, что Зеленский просто хочет "присосаться" к израильскому кейсу, чтобы актуализировать украинский кризис. Израилю от этого ноль профита, да и нагнетать с Кремлём они не хотят", - отмечалось в публикации канала.
Еще один популярный в стране телеграм-канал - "ЗеРада" - комментируя обстановку в Израиле в целом, отметил, что всё идёт по худшему варианту для Украины.
"Будет самый плохой для украинцев вариант: "ни мира, ни внимания". В экономическом плане издержки всё больше будут перекладываться на украинцев: будет всё меньше льгот и всё больше расходов. В военном плане Запад будет помогать ровно на столько, чтобы не случилось драматического поражения на фронте. Компенсировать нехватку современных вооружений будут ужесточением мобилизации. При этом какие-то трагедии будут намного меньше подсвечиваться на Западе", - отмечалось в публикации.
Авторы телеграм-канала уверены, что власти Украины не откажутся от идей "выйти на границы 1991 года".
"Власть при этом не сможет отказаться от несбыточных целей: граница 1991 года. Таким образом ситуация будет потихоньку стагнировать, пока не случится триггер, который взбудоражит общество. Власть снесут, новый президент подпишет мир на любых условиях, а Запад даст Украине немного денег в виде взятки за мир, которого к кому времени там будет хотеть большинство. Главное дожить, потому что этот период, пока Зеля будет имитировать для Запада борьбу с коррупцией и наступление может затянуться надолго", - указывалось в публикации.
Гражданские самолеты во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Вчера, 09:43
Мирное урегулирование, новые правила въезда. Главное на Украине на утро 16 октябряПрезидент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к мирным переговорам с Украиной. Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины на территорию России
В свою очередь "Резидент" отметил, что Украине грозит судьба Афганистана.
"На Банковой хорошо понимают ситуацию, международный трек последний год был основным для Зеленского, но череда неудач сильно повлияла на Президента. Администрация Байдена красиво сливает Украину, при этом все делают серьезный вид, что готовы поддерживать нас столько сколько нужно будет. Мы повторяем судьбу Афганистана, но пока об этом стараются не говорить, чтобы не усиливать оппозицию внутри страны и продолжать создавать иллюзию правильного пути", - писал канал.
Однако на официальном уровне США продолжают заявлять о том, что будут поддерживать Украину. Так, министр финансов США Джанет Йеллен, выступая 16 октября в Люксембурге на встрече с европейскими коллегами, заявила, что Запад не может позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам.
"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам", - сказала Йеллен.
Он пояснила американскую позицию тем, что Украина якобы "продемонстрировала способность добиваться успеха на поле боя".
Йеллен подтвердила желание администрации США продолжать поддержку Украины "столько, сколько потребуется", пообещав работать с конгрессом над очередным пакетом помощи.
"Президент Байден и я вместе с двухпартийным большинством конгресса США и американского народа будем биться за то, чтобы наша поддержка не прерывалась", - рассказала Йеллен.
Также она поприветствовала различные европейские инициативы помощи Украине, включая выделение €50 млрд на нужды экономики и реконструкции. Кроме того, Йеллен заявила, что поддерживает идею направлять сверхприбыль от российских суверенных активов, замороженных за рубежом, на поддержку Украины. Глава Минфина США напомнила, что страны G7 договорились изучить такой вариант.
Министр заявила, что 12 пакет антироссийских санкций, который обсуждает Евросоюз, должен продемонстрировать, что "наша коалиция продолжит предпринимать смелые и креативные действия, чтобы лишить Россию доходов и материалов, которые та использует на поле боя".
учения украинской морской пехоты - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 18:08
"Полностью провалилось", немедленные переговоры. Итоги 15 октября на УкраинеПрезидент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление полностью провалилось. На Западе предупредили Украину о необходимости как можно скорее договориться с Россией
В этот же день, 16 октября, в Киев прибыла спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер. Она уже встретилась с Зеленским.
Как сообщила пресс-служба президента Украины, во время встречи Зеленский и Прицкер обсудили вопросы макрофинансовой помощи Украине на 2024 год, восстановление поврежденных объектов, а также использование замороженных российских активов на нужды восстановления.
Среди прочего, Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в наиболее перспективные отрасли украинской экономики, а американские компании – присоединиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.
"Ваш визит является сигналом прочной поддержки. Нам важно понимать, что Соединённые Штаты готовы помочь Украине пройти зимний период и защитить объекты критической инфраструктуры", - заявил Зеленский.
Его встреча с Прицкер была второй. Ранее он встречался с ней во время визита в США в сентябре.
 
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