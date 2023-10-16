Путин дал старт движению по отремонтированному мосту в Мариуполе - 16.10.2023 Украина.ру
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Путин дал старт движению по отремонтированному мосту в Мариуполе
Путин дал старт движению по отремонтированному мосту в Мариуполе - 16.10.2023 Украина.ру
Путин дал старт движению по отремонтированному мосту в Мариуполе
Автомобильный мост через реку Кальмиус открыли 16 октября, сообщает сайт президента РФ. Транспортный объект расположен в районе металлургического комбината "Азовсталь"
2023-10-16T18:30
2023-10-16T18:31
новости
мариуполь
ремонт
мост
открытие
владимир путин
денис пушилин
днр
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В ожидании окончания ремонта горожанам приходилось тратить около получаса, чтобы добраться до ближайшей переправы. Длина отремонтированного моста – 140 метров. Кроме двух автомобильных полос, по нему будет осуществляться трамвайное сообщение, соединяющее Центральный и Левобережный районы Мариуполя. Сейчас пропускная способность моста составляет 15 тысяч авто в сутки, до ремонта она была на уровне 9 тысяч.Пуск транспорта состоялся сегодня днем. В торжественной церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Путин подчеркнул, дорожное хозяйство – одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров.Также президент России напомнил, что сегодня же открываются обновлённые участки дороги "Кавказ" в Дагестане – трасса связывает Владикавказ с Грозным и Махачкалой и выходит к границам Азербайджанской Республики. В планах – продолжение модернизации этой трассы, строительство обходов Махачкалы, Хасавюрта, Дербента и других населённых пунктов, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного коридора "Север – Юг".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мариуполь, ремонт, мост, открытие, владимир путин, денис пушилин, днр
Новости, Мариуполь, ремонт, мост, открытие, Владимир Путин, Денис Пушилин, ДНР

Путин дал старт движению по отремонтированному мосту в Мариуполе

18:30 16.10.2023 (обновлено: 18:31 16.10.2023)
 
© Глава ДНР Денис Пушилинмост в Мариуполе
мост в Мариуполе
© Глава ДНР Денис Пушилин
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Автомобильный мост через реку Кальмиус открыли 16 октября, сообщает сайт президента РФ. Транспортный объект расположен в районе металлургического комбината "Азовсталь"
В ожидании окончания ремонта горожанам приходилось тратить около получаса, чтобы добраться до ближайшей переправы. Длина отремонтированного моста – 140 метров. Кроме двух автомобильных полос, по нему будет осуществляться трамвайное сообщение, соединяющее Центральный и Левобережный районы Мариуполя. Сейчас пропускная способность моста составляет 15 тысяч авто в сутки, до ремонта она была на уровне 9 тысяч.
Пуск транспорта состоялся сегодня днем. В торжественной церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Я не устану повторять: только такая мощная и сильная суверенная страна, как Россия, может даже в ходе специальной военной операции проводить такую масштабную стройку. Сегодня мы открыли очень важный мост. Для нас характерно проявляется стройка и восстановление в других населенных пунктах", — сказал Пушилин.

Путин подчеркнул, дорожное хозяйство – одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров.
Также президент России напомнил, что сегодня же открываются обновлённые участки дороги "Кавказ" в Дагестане – трасса связывает Владикавказ с Грозным и Махачкалой и выходит к границам Азербайджанской Республики. В планах – продолжение модернизации этой трассы, строительство обходов Махачкалы, Хасавюрта, Дербента и других населённых пунктов, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного коридора "Север – Юг".
 
НовостиМариупольремонтмостоткрытиеВладимир ПутинДенис ПушилинДНР
 
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