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Путин дал старт движению по отремонтированному мосту в Мариуполе
Путин дал старт движению по отремонтированному мосту в Мариуполе - 16.10.2023 Украина.ру
Путин дал старт движению по отремонтированному мосту в Мариуполе
Автомобильный мост через реку Кальмиус открыли 16 октября, сообщает сайт президента РФ. Транспортный объект расположен в районе металлургического комбината "Азовсталь"
2023-10-16T18:30
2023-10-16T18:30
2023-10-16T18:31
новости
мариуполь
ремонт
мост
открытие
владимир путин
денис пушилин
днр
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В ожидании окончания ремонта горожанам приходилось тратить около получаса, чтобы добраться до ближайшей переправы. Длина отремонтированного моста – 140 метров. Кроме двух автомобильных полос, по нему будет осуществляться трамвайное сообщение, соединяющее Центральный и Левобережный районы Мариуполя. Сейчас пропускная способность моста составляет 15 тысяч авто в сутки, до ремонта она была на уровне 9 тысяч.Пуск транспорта состоялся сегодня днем. В торжественной церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Путин подчеркнул, дорожное хозяйство – одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров.Также президент России напомнил, что сегодня же открываются обновлённые участки дороги "Кавказ" в Дагестане – трасса связывает Владикавказ с Грозным и Махачкалой и выходит к границам Азербайджанской Республики. В планах – продолжение модернизации этой трассы, строительство обходов Махачкалы, Хасавюрта, Дербента и других населённых пунктов, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного коридора "Север – Юг".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мариуполь, ремонт, мост, открытие, владимир путин, денис пушилин, днр
Новости, Мариуполь, ремонт, мост, открытие, Владимир Путин, Денис Пушилин, ДНР
Путин дал старт движению по отремонтированному мосту в Мариуполе
18:30 16.10.2023 (обновлено: 18:31 16.10.2023)
Автомобильный мост через реку Кальмиус открыли 16 октября, сообщает сайт президента РФ. Транспортный объект расположен в районе металлургического комбината "Азовсталь"
В ожидании окончания ремонта горожанам приходилось тратить около получаса, чтобы добраться до ближайшей переправы. Длина отремонтированного моста – 140 метров. Кроме двух автомобильных полос, по нему будет осуществляться трамвайное сообщение, соединяющее Центральный и Левобережный районы Мариуполя. Сейчас пропускная способность моста составляет 15 тысяч авто в сутки, до ремонта она была на уровне 9 тысяч.
Пуск транспорта состоялся сегодня днем. В торжественной церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Я не устану повторять: только такая мощная и сильная суверенная страна, как Россия, может даже в ходе специальной военной операции проводить такую масштабную стройку. Сегодня мы открыли очень важный мост. Для нас характерно проявляется стройка и восстановление в других населенных пунктах", — сказал Пушилин.
Путин подчеркнул, дорожное хозяйство – одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров.
Также президент России напомнил, что сегодня же открываются обновлённые участки дороги "Кавказ" в Дагестане – трасса связывает Владикавказ с Грозным и Махачкалой и выходит к границам Азербайджанской Республики. В планах – продолжение модернизации этой трассы, строительство обходов Махачкалы, Хасавюрта, Дербента и других населённых пунктов, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного коридора "Север – Юг".