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Путин дал старт движению по отремонтированному мосту в Мариуполе

Путин дал старт движению по отремонтированному мосту в Мариуполе - 16.10.2023 Украина.ру

Путин дал старт движению по отремонтированному мосту в Мариуполе

Автомобильный мост через реку Кальмиус открыли 16 октября, сообщает сайт президента РФ. Транспортный объект расположен в районе металлургического комбината "Азовсталь"

2023-10-16T18:30

2023-10-16T18:30

2023-10-16T18:31

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мариуполь

ремонт

мост

открытие

владимир путин

денис пушилин

днр

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В ожидании окончания ремонта горожанам приходилось тратить около получаса, чтобы добраться до ближайшей переправы. Длина отремонтированного моста – 140 метров. Кроме двух автомобильных полос, по нему будет осуществляться трамвайное сообщение, соединяющее Центральный и Левобережный районы Мариуполя. Сейчас пропускная способность моста составляет 15 тысяч авто в сутки, до ремонта она была на уровне 9 тысяч.Пуск транспорта состоялся сегодня днем. В торжественной церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Путин подчеркнул, дорожное хозяйство – одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров.Также президент России напомнил, что сегодня же открываются обновлённые участки дороги "Кавказ" в Дагестане – трасса связывает Владикавказ с Грозным и Махачкалой и выходит к границам Азербайджанской Республики. В планах – продолжение модернизации этой трассы, строительство обходов Махачкалы, Хасавюрта, Дербента и других населённых пунктов, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного коридора "Север – Юг".

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новости, мариуполь, ремонт, мост, открытие, владимир путин, денис пушилин, днр