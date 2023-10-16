Останется буфером для Украины. О чём говорят результаты выборов в Польше - 16.10.2023 Украина.ру
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Останется буфером для Украины. О чём говорят результаты выборов в Польше
Останется буфером для Украины. О чём говорят результаты выборов в Польше - 16.10.2023 Украина.ру
Останется буфером для Украины. О чём говорят результаты выборов в Польше
В воскресенье, 15 октября, в Польше прошли выборы в парламент. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует после обработки 26,43% бюллетеней, сообщила Государственная избирательная комиссия. Партия Качиньского набирает около 40% голосов
2023-10-16T16:24
2023-10-16T16:24
польша
украина
выборы
парламентские выборы
эксклюзив
эксперты
уралов
сергей марков
евгений шевченко
александр носович
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При этом пока неясно, какая партия сформирует правительство по итогам выборов.Предварительные результаты показывают, что оппозиции в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции не удастся получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство.В то же время данные exit poll свидетельствуют о том, что эти партии вместе набрали более 50% голосов избирателей и могут претендовать на формирование правящей коалиции и отстранить от власти "Право и справедливость".Как ситуация в Польше повлияет на внешние приоритеты государства в отношении, прежде всего, Украины – в обзоре мнений экспертов.Журналист Семен УраловО результатах парламентских выборов в Польше. Вчера проходили выборы в Сейм. Сейчас подсчитывают бюллетени. Действующая правящая партия по всей видимости утратит монобольшинство и будет вынуждена договариваться. ПиС получает от 35% до 40%. Оппоненты власти - либералы Дональда Туска - от 20% до 30%. Еще проходят три партии из которых потенциально конструктивными можно считать "новых левых" (около 10%). Преодолела барьер (7%-10%) забавная партия "Конфедерация" (бывший Корвин) - эти могут дать жару в Сейме на уровне картинки. Сейчас стоит вопрос сколько конкретно мандатов будет не хватать пану Качинскому для конфигурации власти - от 30 до 50 штыков. Их добудут любыми способами. Не так дороги польские депутаты, если брать в рассрочку и на внутреннем рынке. Итак, если в восточных воеводствах будет традиционно выше явка, то и сторонников ПиС пришло больше. Если же либералам Туска удалось мобилизовать Варшаву и западные регионы Польши, то будет другой результат. Точно понятно, что пану Качинскому придется делиться властью. А это очень опасный процесс - в Польше после загадочного (само)убийства политика Анджея Леппера сильно изменились правила игры. Быть союзником Качинского просто опасно. Политическая система Польши похожа на украинскую - влиятельные кланы играют на противоречиях Восток-Запад. Хотя система похожа на украинскую, но электорально в республике больше схожести с Белоруссией. Варшава является доминирующим мегаполисом и столицей, в то время как основная масса избирателей живет в небольших городах и сельской местности. Главная интрига у панства - с кем Качинский поделится властью и какова будет судьба Моравецкого. Силовых министров вряд ли кто-то будет трогать в этой ситуации.Политолог Сергей Марков:Выборы в Польше, - не факт, что власть сменится. Результаты выборов, оказалось, отличаются от экзит полов. И очень сильно отличаются. Так что возможно, экзит полы и были фальсифицированы. Так, получается, что либеральная проевропейская главная оппозиционная партия получает не 31%, как в экзитполах, а 26%. А антиевропейская правящая партия получает не 36%, а 40%. При этом маленькие партии получают очень близко к экзитполам. Очень странные ошибки социологов. Так что наиболее вероятно, что экзит полы в Польше финансировались ЕС и были фальсифицированы в интересах ЕС. Сейчас по реальному подсчёту получается, что коалиция власти и оппозиции получает примерно по 48,5% голосов. И это значит, что правящая коалиция может остаться у власти. Для России плохи оба варианта.Народный депутат Украины Евгений Шевченко:Про выборы в Польский Сейм! С точки зрения интересов Украины, победа Туска более выгодна для нас как для страны. В тоже время, несмотря на масштабную помощь Украине и украинцам правящего режима Польши, победа П и С более выгодна России. Кремлю на руку конфликт между Польшей и Германией. Даже просто политический.Политолог Александр Носович:Если либералы и Левица сформируют большинство в Сейме, то Польше предстоит очень весёлый период противостояния президента, парламента и правительства. Так уже было в 2007-2010 годах, когда покойный Лех Качиньский в меру своих полномочий ставил подножки правительству Дональда Туска. Сейчас как минимум до президентских выборов будет аналогичная ситуация: президент Анджей Дуда от "Права и справедливости" против правительства "Гражданской платформы". Есть искушение сделать вывод, что теперь Варшава погрязнет во внутренней сваре и ей будет не до внешнеполитических закидонов. Это будет ошибочный вывод. Внешняя политика, армия и госбезопасность по польской Конституции относятся к полномочиям президента, так что профильные ведомства в правительстве либералов будут возглавлять представители "Права и справедливости". И уж ставленники Дуды будут отрываться по полной, чтобы на президентских выборах победил кандидат от ПиС. А объектами приложения их усилий станут Германия, Россия и Украина.Украинский политолог Сергей Таран:В Польше – вероятная смена правительства. По подсчетам, экзит полов в результате парламентских выборов шанс сформировать правительство имеет коалиция "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Ливица". Политики этих партий уже успешно формировали коалицию в прошлом, поэтому такой формат коалиции ни для кого не будет сюрпризом. Если результаты подтвердятся, то Польшу еще предстоит долгий процесс формирования коалиции. Согласно Конституции, сначала шанс сформировать правительство должно получить "Право и Справедливость" – партия-победитель, – кроме того, результаты выборов еще предстоит утвердить суду, и уже потом – прогнозируемая коалиция сформирует Кабмин. Новая-старая Польша Туска будет Польшей ориентирована на Брюссель, экономику и активную региональную политику, тогда как Польша Качиньского – это политика, направленная на защиту идентичности, церковь, определенную региональную замкнутость и национальную безопасность.Но для Украины и та, и Польша – стратегически дружеская. Единственная партия, которая негативно настроена на Украину – "Конфедерация" – набрала меньше прогнозируемого. Выборы в Польше – это вообще выборы, где Украина никогда не проигрывает. Геополитические интересы и очень острая историческая память поляков, хорошо помнящих как их государство систематически делили между собой соседи - с обязательным участием России - побуждает польское общество формировать власть, которая будет поддерживать Украину – по факту геополитический буфер для Польши. Все эти ссоры "о зерне" или тому подобное – это лишь мелочи, которые быстро забудут. А останутся только интересы. Которые сегодня у Польши и Украины близки как никогда.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20231016/1050201498.html
https://ukraina.ru/20231015/1050196567.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, украина, выборы, парламентские выборы, эксклюзив, эксперты, уралов, сергей марков, евгений шевченко, александр носович, гончаренко
Польша, Украина, выборы, парламентские выборы, Эксклюзив, эксперты, Уралов, Сергей Марков, Евгений Шевченко, Александр Носович, Гончаренко

Останется буфером для Украины. О чём говорят результаты выборов в Польше

16:24 16.10.2023
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP / Michal Dyjuk
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В воскресенье, 15 октября, в Польше прошли выборы в парламент. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует после обработки 26,43% бюллетеней, сообщила Государственная избирательная комиссия. Партия Качиньского набирает около 40% голосов
При этом пока неясно, какая партия сформирует правительство по итогам выборов.
Предварительные результаты показывают, что оппозиции в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции не удастся получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство.
В то же время данные exit poll свидетельствуют о том, что эти партии вместе набрали более 50% голосов избирателей и могут претендовать на формирование правящей коалиции и отстранить от власти "Право и справедливость".
Как ситуация в Польше повлияет на внешние приоритеты государства в отношении, прежде всего, Украины – в обзоре мнений экспертов.
Журналист Семен Уралов
О результатах парламентских выборов в Польше.
Вчера проходили выборы в Сейм. Сейчас подсчитывают бюллетени. Действующая правящая партия по всей видимости утратит монобольшинство и будет вынуждена договариваться. ПиС получает от 35% до 40%.
Оппоненты власти - либералы Дональда Туска - от 20% до 30%. Еще проходят три партии из которых потенциально конструктивными можно считать "новых левых" (около 10%).
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Вчера, 04:01
Конец Качиньского. В Польше леволиберальная оппозиция одержала двойную победуПо результатам экзитпола, правящая в Польше консервативная партия "Право и Справедливость" потеряла власть и не достигла своей цели на референдуме. Новое правительство страны сформируют либералы и левые
Преодолела барьер (7%-10%) забавная партия "Конфедерация" (бывший Корвин) - эти могут дать жару в Сейме на уровне картинки.
Сейчас стоит вопрос сколько конкретно мандатов будет не хватать пану Качинскому для конфигурации власти - от 30 до 50 штыков. Их добудут любыми способами. Не так дороги польские депутаты, если брать в рассрочку и на внутреннем рынке.
Итак, если в восточных воеводствах будет традиционно выше явка, то и сторонников ПиС пришло больше. Если же либералам Туска удалось мобилизовать Варшаву и западные регионы Польши, то будет другой результат.
Точно понятно, что пану Качинскому придется делиться властью. А это очень опасный процесс - в Польше после загадочного (само)убийства политика Анджея Леппера сильно изменились правила игры. Быть союзником Качинского просто опасно.
Политическая система Польши похожа на украинскую - влиятельные кланы играют на противоречиях Восток-Запад. Хотя система похожа на украинскую, но электорально в республике больше схожести с Белоруссией. Варшава является доминирующим мегаполисом и столицей, в то время как основная масса избирателей живет в небольших городах и сельской местности.
Главная интрига у панства - с кем Качинский поделится властью и какова будет судьба Моравецкого. Силовых министров вряд ли кто-то будет трогать в этой ситуации.
Политолог Сергей Марков:
Выборы в Польше, - не факт, что власть сменится. Результаты выборов, оказалось, отличаются от экзит полов. И очень сильно отличаются. Так что возможно, экзит полы и были фальсифицированы.
Так, получается, что либеральная проевропейская главная оппозиционная партия получает не 31%, как в экзитполах, а 26%. А антиевропейская правящая партия получает не 36%, а 40%. При этом маленькие партии получают очень близко к экзитполам.
Очень странные ошибки социологов. Так что наиболее вероятно, что экзит полы в Польше финансировались ЕС и были фальсифицированы в интересах ЕС.
Сейчас по реальному подсчёту получается, что коалиция власти и оппозиции получает примерно по 48,5% голосов. И это значит, что правящая коалиция может остаться у власти. Для России плохи оба варианта.
Народный депутат Украины Евгений Шевченко:
Про выборы в Польский Сейм!
С точки зрения интересов Украины, победа Туска более выгодна для нас как для страны. В тоже время, несмотря на масштабную помощь Украине и украинцам правящего режима Польши, победа П и С более выгодна России. Кремлю на руку конфликт между Польшей и Германией. Даже просто политический.
Польша парламент сейм - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 17:55
Американские СМИ предупреждают Киев о том, что после выборов с Польшей все может быть по-другомуЕсть большая вероятность того, что правящая партия "Право и справедливость" не наберет достаточно количество голосов для формирования нового правительства Польши и тогда в игру может войти "Конфедерация", выступающая за сворачивание поддержки Киева
Политолог Александр Носович:
Если либералы и Левица сформируют большинство в Сейме, то Польше предстоит очень весёлый период противостояния президента, парламента и правительства. Так уже было в 2007-2010 годах, когда покойный Лех Качиньский в меру своих полномочий ставил подножки правительству Дональда Туска.
Сейчас как минимум до президентских выборов будет аналогичная ситуация: президент Анджей Дуда от "Права и справедливости" против правительства "Гражданской платформы".
Есть искушение сделать вывод, что теперь Варшава погрязнет во внутренней сваре и ей будет не до внешнеполитических закидонов. Это будет ошибочный вывод. Внешняя политика, армия и госбезопасность по польской Конституции относятся к полномочиям президента, так что профильные ведомства в правительстве либералов будут возглавлять представители "Права и справедливости".
И уж ставленники Дуды будут отрываться по полной, чтобы на президентских выборах победил кандидат от ПиС. А объектами приложения их усилий станут Германия, Россия и Украина.
Украинский политолог Сергей Таран:
В Польше – вероятная смена правительства. По подсчетам, экзит полов в результате парламентских выборов шанс сформировать правительство имеет коалиция "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Ливица".
Политики этих партий уже успешно формировали коалицию в прошлом, поэтому такой формат коалиции ни для кого не будет сюрпризом. Если результаты подтвердятся, то Польшу еще предстоит долгий процесс формирования коалиции.
Согласно Конституции, сначала шанс сформировать правительство должно получить "Право и Справедливость" – партия-победитель, – кроме того, результаты выборов еще предстоит утвердить суду, и уже потом – прогнозируемая коалиция сформирует Кабмин.
Новая-старая Польша Туска будет Польшей ориентирована на Брюссель, экономику и активную региональную политику, тогда как Польша Качиньского – это политика, направленная на защиту идентичности, церковь, определенную региональную замкнутость и национальную безопасность.
Но для Украины и та, и Польша – стратегически дружеская. Единственная партия, которая негативно настроена на Украину – "Конфедерация" – набрала меньше прогнозируемого.
Сбор урожая кукурузы в Кахетии - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Вчера, 15:49
Польша получит 53,6 млн евро на поддержку торговцев кукурузойЕвропейская комиссия одобрила предложенную схему поддержки польских торговцев кукурузой в рамках Временной программы государственной помощи в кризисных и переходных ситуациях, сообщает 16 октября Eureporter
Выборы в Польше – это вообще выборы, где Украина никогда не проигрывает. Геополитические интересы и очень острая историческая память поляков, хорошо помнящих как их государство систематически делили между собой соседи - с обязательным участием России - побуждает польское общество формировать власть, которая будет поддерживать Украину – по факту геополитический буфер для Польши.
Все эти ссоры "о зерне" или тому подобное – это лишь мелочи, которые быстро забудут. А останутся только интересы. Которые сегодня у Польши и Украины близки как никогда.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ПольшаУкраинавыборыпарламентские выборыЭксклюзивэкспертыУраловСергей МарковЕвгений ШевченкоАлександр НосовичГончаренко
 
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Заголовок открываемого материала
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05:20Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
05:10"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
05:00"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку
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04:40"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
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04:00Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
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