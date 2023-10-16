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Останется буфером для Украины. О чём говорят результаты выборов в Польше

Останется буфером для Украины. О чём говорят результаты выборов в Польше - 16.10.2023 Украина.ру

Останется буфером для Украины. О чём говорят результаты выборов в Польше

В воскресенье, 15 октября, в Польше прошли выборы в парламент. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует после обработки 26,43% бюллетеней, сообщила Государственная избирательная комиссия. Партия Качиньского набирает около 40% голосов

2023-10-16T16:24

2023-10-16T16:24

2023-10-16T16:24

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При этом пока неясно, какая партия сформирует правительство по итогам выборов.Предварительные результаты показывают, что оппозиции в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции не удастся получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство.В то же время данные exit poll свидетельствуют о том, что эти партии вместе набрали более 50% голосов избирателей и могут претендовать на формирование правящей коалиции и отстранить от власти "Право и справедливость".Как ситуация в Польше повлияет на внешние приоритеты государства в отношении, прежде всего, Украины – в обзоре мнений экспертов.Журналист Семен УраловО результатах парламентских выборов в Польше. Вчера проходили выборы в Сейм. Сейчас подсчитывают бюллетени. Действующая правящая партия по всей видимости утратит монобольшинство и будет вынуждена договариваться. ПиС получает от 35% до 40%. Оппоненты власти - либералы Дональда Туска - от 20% до 30%. Еще проходят три партии из которых потенциально конструктивными можно считать "новых левых" (около 10%). Преодолела барьер (7%-10%) забавная партия "Конфедерация" (бывший Корвин) - эти могут дать жару в Сейме на уровне картинки. Сейчас стоит вопрос сколько конкретно мандатов будет не хватать пану Качинскому для конфигурации власти - от 30 до 50 штыков. Их добудут любыми способами. Не так дороги польские депутаты, если брать в рассрочку и на внутреннем рынке. Итак, если в восточных воеводствах будет традиционно выше явка, то и сторонников ПиС пришло больше. Если же либералам Туска удалось мобилизовать Варшаву и западные регионы Польши, то будет другой результат. Точно понятно, что пану Качинскому придется делиться властью. А это очень опасный процесс - в Польше после загадочного (само)убийства политика Анджея Леппера сильно изменились правила игры. Быть союзником Качинского просто опасно. Политическая система Польши похожа на украинскую - влиятельные кланы играют на противоречиях Восток-Запад. Хотя система похожа на украинскую, но электорально в республике больше схожести с Белоруссией. Варшава является доминирующим мегаполисом и столицей, в то время как основная масса избирателей живет в небольших городах и сельской местности. Главная интрига у панства - с кем Качинский поделится властью и какова будет судьба Моравецкого. Силовых министров вряд ли кто-то будет трогать в этой ситуации.Политолог Сергей Марков:Выборы в Польше, - не факт, что власть сменится. Результаты выборов, оказалось, отличаются от экзит полов. И очень сильно отличаются. Так что возможно, экзит полы и были фальсифицированы. Так, получается, что либеральная проевропейская главная оппозиционная партия получает не 31%, как в экзитполах, а 26%. А антиевропейская правящая партия получает не 36%, а 40%. При этом маленькие партии получают очень близко к экзитполам. Очень странные ошибки социологов. Так что наиболее вероятно, что экзит полы в Польше финансировались ЕС и были фальсифицированы в интересах ЕС. Сейчас по реальному подсчёту получается, что коалиция власти и оппозиции получает примерно по 48,5% голосов. И это значит, что правящая коалиция может остаться у власти. Для России плохи оба варианта.Народный депутат Украины Евгений Шевченко:Про выборы в Польский Сейм! С точки зрения интересов Украины, победа Туска более выгодна для нас как для страны. В тоже время, несмотря на масштабную помощь Украине и украинцам правящего режима Польши, победа П и С более выгодна России. Кремлю на руку конфликт между Польшей и Германией. Даже просто политический.Политолог Александр Носович:Если либералы и Левица сформируют большинство в Сейме, то Польше предстоит очень весёлый период противостояния президента, парламента и правительства. Так уже было в 2007-2010 годах, когда покойный Лех Качиньский в меру своих полномочий ставил подножки правительству Дональда Туска. Сейчас как минимум до президентских выборов будет аналогичная ситуация: президент Анджей Дуда от "Права и справедливости" против правительства "Гражданской платформы". Есть искушение сделать вывод, что теперь Варшава погрязнет во внутренней сваре и ей будет не до внешнеполитических закидонов. Это будет ошибочный вывод. Внешняя политика, армия и госбезопасность по польской Конституции относятся к полномочиям президента, так что профильные ведомства в правительстве либералов будут возглавлять представители "Права и справедливости". И уж ставленники Дуды будут отрываться по полной, чтобы на президентских выборах победил кандидат от ПиС. А объектами приложения их усилий станут Германия, Россия и Украина.Украинский политолог Сергей Таран:В Польше – вероятная смена правительства. По подсчетам, экзит полов в результате парламентских выборов шанс сформировать правительство имеет коалиция "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Ливица". Политики этих партий уже успешно формировали коалицию в прошлом, поэтому такой формат коалиции ни для кого не будет сюрпризом. Если результаты подтвердятся, то Польшу еще предстоит долгий процесс формирования коалиции. Согласно Конституции, сначала шанс сформировать правительство должно получить "Право и Справедливость" – партия-победитель, – кроме того, результаты выборов еще предстоит утвердить суду, и уже потом – прогнозируемая коалиция сформирует Кабмин. Новая-старая Польша Туска будет Польшей ориентирована на Брюссель, экономику и активную региональную политику, тогда как Польша Качиньского – это политика, направленная на защиту идентичности, церковь, определенную региональную замкнутость и национальную безопасность.Но для Украины и та, и Польша – стратегически дружеская. Единственная партия, которая негативно настроена на Украину – "Конфедерация" – набрала меньше прогнозируемого. Выборы в Польше – это вообще выборы, где Украина никогда не проигрывает. Геополитические интересы и очень острая историческая память поляков, хорошо помнящих как их государство систематически делили между собой соседи - с обязательным участием России - побуждает польское общество формировать власть, которая будет поддерживать Украину – по факту геополитический буфер для Польши. Все эти ссоры "о зерне" или тому подобное – это лишь мелочи, которые быстро забудут. А останутся только интересы. Которые сегодня у Польши и Украины близки как никогда.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

https://ukraina.ru/20231016/1050201498.html

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польша, украина, выборы, парламентские выборы, эксклюзив, эксперты, уралов, сергей марков, евгений шевченко, александр носович, гончаренко