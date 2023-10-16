Обыкновенный волшебник. Ушел из жизни композитор Геннадий Гладков - 16.10.2023 Украина.ру
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Обыкновенный волшебник. Ушел из жизни композитор Геннадий Гладков
Обыкновенный волшебник. Ушел из жизни композитор Геннадий Гладков - 16.10.2023 Украина.ру
Обыкновенный волшебник. Ушел из жизни композитор Геннадий Гладков
В понедельник, 16 октября, российский литературный критик Николай Подосокорский сообщил в своем телеграм-канале о смерти композитора, Наородного артиста России Геннадия Гладкова
2023-10-16T13:58
2023-10-16T13:58
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"В возрасте 88 лет умер Геннадий Игоревич Гладков, советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, народный артист Российской Федерации (2002)", - написал он.Музыка Гладкова звучит в советских и российских фильмах, мюзиклах, спектаклях и мультфильмах разных лет. Всесоюзную любовь и признание ему принес музыкальный мультфильм Инессы Ковалевской "Бременские музыканты", вышедший в 1969 году.Многие годы композитор сотрудничал с режиссером Марком Захаровым, в 60-х – в Московском театре сатиры, а затем – в Ленсовете и Ленкоме. В большинстве звездных постановок Ленкома звучит его музыка – это "Жестокие игры", "Тиль", а также фильмы Захарова – "Обыкновенное чудо", "Убить дракона", "Формула любви", и другие.Золотая пора советского кино и, прежде всего, советской комедии – 70-80 годы также "звучат" музыкой Гладкова: "Джентльмены удачи", "Дульсинея Тобосская", "Собака на сене", "Человек с бульвара Капуцинов", и многие другие легендарные картины.Композитор работал в соавторстве с лучшими советскими поэтами песенниками – Юлием Кимом, Юрием Энтиным.В последние годы, несмотря на перенесенный инсульт, Гладков продолжал работу над киномузыкой, в частности, фильмом "Медный всадник России".Коллеги и поклонники композитора называли Гладкова "обыкновенным волшебником" в мире музыки.
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новости, музыка, культура, кино, театр, композитор
Культура, Новости, музыка, культура, кино, театр, композитор

Обыкновенный волшебник. Ушел из жизни композитор Геннадий Гладков

13:58 16.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкИнтервью с Геннадием Гладковым
Интервью с Геннадием Гладковым - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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В понедельник, 16 октября, российский литературный критик Николай Подосокорский сообщил в своем телеграм-канале о смерти композитора, Наородного артиста России Геннадия Гладкова
"В возрасте 88 лет умер Геннадий Игоревич Гладков, советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, народный артист Российской Федерации (2002)", - написал он.
Музыка Гладкова звучит в советских и российских фильмах, мюзиклах, спектаклях и мультфильмах разных лет. Всесоюзную любовь и признание ему принес музыкальный мультфильм Инессы Ковалевской "Бременские музыканты", вышедший в 1969 году.
Многие годы композитор сотрудничал с режиссером Марком Захаровым, в 60-х – в Московском театре сатиры, а затем – в Ленсовете и Ленкоме. В большинстве звездных постановок Ленкома звучит его музыка – это "Жестокие игры", "Тиль", а также фильмы Захарова – "Обыкновенное чудо", "Убить дракона", "Формула любви", и другие.
Золотая пора советского кино и, прежде всего, советской комедии – 70-80 годы также "звучат" музыкой Гладкова: "Джентльмены удачи", "Дульсинея Тобосская", "Собака на сене", "Человек с бульвара Капуцинов", и многие другие легендарные картины.
Композитор работал в соавторстве с лучшими советскими поэтами песенниками – Юлием Кимом, Юрием Энтиным.
В последние годы, несмотря на перенесенный инсульт, Гладков продолжал работу над киномузыкой, в частности, фильмом "Медный всадник России".
Коллеги и поклонники композитора называли Гладкова "обыкновенным волшебником" в мире музыки.
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