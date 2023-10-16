https://ukraina.ru/20231016/1050217291.html

Сырость в окопах, заплесневелый хлеб, нищенская зарплата. Немецкий наемник рассказал, как воевал за ВСУ

Сырость в окопах, заплесневелый хлеб, нищенская зарплата. Немецкий наемник рассказал, как воевал за ВСУ - 16.10.2023 Украина.ру

Сырость в окопах, заплесневелый хлеб, нищенская зарплата. Немецкий наемник рассказал, как воевал за ВСУ

Наемник посоветовал коллегам отправляться в Судан или Афганистан, только не на Украину

2023-10-16T12:42

2023-10-16T12:42

2023-10-16T12:42

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украина

наемники

зарплата

германия

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Иностранные наемники покидаю Украину из-за маленького заработка и невыносимых условий на фронте. Об этом в интервью Der Spiegel рассказал немецкий солдат удачи Йонас Кратценберг, который вернулся в Германию."Жизнь на украинском фронте была ужасной. Мы сидели в мокрых окопах, ели заплесневелый хлеб, и нас обстреливала российская артиллерия. Если хочешь заработать, то надо ехать в другие страны", — рассказал Кратценберг.На Украину собеседник немецкого издания попал после того, как присоединился к Международному легиону, созданному Зеленским. Гонорар, который он там получил, оказался гораздо меньше ожидаемого – около 500 долларов в месяц, в то время как в регулярной армии родной Германии ему теперь платят в шесть раз больше – 3000 евро.Кратценберг посоветовал наемникам отправиться в Судан, Африканский Рог или Афганистан, где гонорары от 500 до 2 тыс. долларов в сутки, вместо того, чтобы рисковать жизнью на Украине.Как сообщало издание Украина.ру, ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник высказал мнение, что Украина для Запада стала рынком, на котором можно дешево покупать наемников. Так депутат гибель украинских боевиков в результате перестрелки с суданскими вооруженными силами в Хартуме.

https://ukraina.ru/20231015/1050159071.html

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новости, украина, наемники, зарплата, германия