https://ukraina.ru/20231016/1050211248.html
Ресурс уезжает, призывать некого. Азаров рассказал, что "белобилетчики" массово покидают Украину
Ресурс уезжает, призывать некого. Азаров рассказал, что "белобилетчики" массово покидают Украину - 16.10.2023 Украина.ру
Ресурс уезжает, призывать некого. Азаров рассказал, что "белобилетчики" массово покидают Украину
За последний месяц около 20 тысяч мужчин с "белыми билетами" - признанные непригодными к службе, покинули Украину
2023-10-16T10:34
2023-10-16T10:34
2023-10-16T10:34
новости
николай азаров
украина
мобилизация
учет
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Украинские власти негласно запретили мужчинам призывного возраста с "белыми билетами" пересекать границу. Об этом 16 октября в своем телеграм-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.По его словам, за последний месяц около 20 тысяч мужчин с "белыми билетами" - признанные непригодными к службе и снятые с воинского учета, массово покинули страну. Произошло это после того, как киевский режим объявил о новой волне мобилизации в сентябре."У Зеленского смекнули – ресурс уезжает, призывать будет некого! И негласно запретили Госпогранслужбе выпускать за границу не подлежащих мобилизации мужчин призывного возраста", - рассказал Азаров.Он добавил, что это идет вразрез с пунктом 2 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", где сказано, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу."И даже если у мужчины имеются все необходимые документы, пограничники перестали давать разрешение на выезд. Вместо этого отправляют на повторную медкомиссию в территориальные центры комплектования (ТЦК). Ну, а ТЦК дано другое указание – признавать частично годными и всех отправлять на фронт", - отметил бывший премьер-министр Украины.Как сообщало издание Украина.ру, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо 15 октября сообщил, что все военнообязанные граждане Украины должны в ближайшее время явиться в военкоматы. Это касается и женщин с медицинскими специальностями, которые с 1 октября обязаны становиться на учет в военкоматы.
https://ukraina.ru/20231015/1050187754.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николай азаров, украина, мобилизация, учет
Ресурс уезжает, призывать некого. Азаров рассказал, что "белобилетчики" массово покидают Украину
За последний месяц около 20 тысяч мужчин с "белыми билетами" - признанные непригодными к службе, покинули Украину
Украинские власти негласно запретили мужчинам призывного возраста с "белыми билетами" пересекать границу. Об этом 16 октября в своем телеграм-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, за последний месяц около 20 тысяч мужчин с "белыми билетами" - признанные непригодными к службе и снятые с воинского учета, массово покинули страну. Произошло это после того, как киевский режим объявил о новой волне мобилизации в сентябре.
"У Зеленского смекнули – ресурс уезжает, призывать будет некого! И негласно запретили Госпогранслужбе выпускать за границу не подлежащих мобилизации мужчин призывного возраста", - рассказал Азаров.
Он добавил, что это идет вразрез с пунктом 2 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", где сказано, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу.
"И даже если у мужчины имеются все необходимые документы, пограничники перестали давать разрешение на выезд. Вместо этого отправляют на повторную медкомиссию в территориальные центры комплектования (ТЦК). Ну, а ТЦК дано другое указание – признавать частично годными и всех отправлять на фронт", - отметил бывший премьер-министр Украины.
Как сообщало издание Украина.ру, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо 15 октября сообщил, что все военнообязанные граждане Украины должны в ближайшее время явиться в военкоматы. Это касается и женщин с медицинскими специальностями, которые с 1 октября обязаны становиться на учет в военкоматы.