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Байден помечтал, как изменит мир, если снова станет президентом
Байден помечтал, как изменит мир, если снова станет президентом - 16.10.2023 Украина.ру
Байден помечтал, как изменит мир, если снова станет президентом
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS пофантазировал о целях возможного второго срока: урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и "подавление" российского руководства
2023-10-16T09:23
2023-10-16T09:23
2023-10-16T09:43
сша
джо байден
президент
россия
зарубежье
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"Послушайте, когда я выдвигался, я сказал: "Мир находится в переломной точке", - напомнил Байден.Он подчеркнул, что на фоне последних мировых кризисов и проблем в США, остающихся без функционирующей палаты представителей, не изменил решения баллотироваться снова.Как заявил американский лидер, "мир меняется".Также он высказался об объединение Европы для "подавления" России."Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина", - пофантазировал Байден.В начале октября резко обострился палестино-израильский конфликт, число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал обострение этого конфликта масштабной трагедией, ставшей итогом провальной политики США на Ближнем Востоке.
https://ukraina.ru/20231015/1050198860.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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сша, джо байден, президент, россия, зарубежье
Байден помечтал, как изменит мир, если снова станет президентом
09:23 16.10.2023 (обновлено: 09:43 16.10.2023)
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS пофантазировал о целях возможного второго срока: урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и "подавление" российского руководства
"Послушайте, когда я выдвигался, я сказал: "Мир находится в переломной точке", - напомнил Байден.
Он подчеркнул, что на фоне последних мировых кризисов и проблем в США, остающихся без функционирующей палаты представителей, не изменил решения баллотироваться снова.
Как заявил американский лидер, "мир меняется".
"Но у нас есть возможность сделать... Представьте, если бы мы смогли преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать", - добавил Байден.
Также он высказался об объединение Европы для "подавления" России.
"Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина", - пофантазировал Байден.
В начале октября резко обострился палестино-израильский конфликт, число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал обострение этого конфликта масштабной трагедией, ставшей итогом провальной политики США на Ближнем Востоке.