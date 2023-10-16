https://ukraina.ru/20231016/1050208225.html

Байден помечтал, как изменит мир, если снова станет президентом

Байден помечтал, как изменит мир, если снова станет президентом - 16.10.2023 Украина.ру

Байден помечтал, как изменит мир, если снова станет президентом

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS пофантазировал о целях возможного второго срока: урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и "подавление" российского руководства

2023-10-16T09:23

2023-10-16T09:23

2023-10-16T09:43

сша

джо байден

президент

россия

зарубежье

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"Послушайте, когда я выдвигался, я сказал: "Мир находится в переломной точке", - напомнил Байден.Он подчеркнул, что на фоне последних мировых кризисов и проблем в США, остающихся без функционирующей палаты представителей, не изменил решения баллотироваться снова.Как заявил американский лидер, "мир меняется".Также он высказался об объединение Европы для "подавления" России."Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина", - пофантазировал Байден.В начале октября резко обострился палестино-израильский конфликт, число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал обострение этого конфликта масштабной трагедией, ставшей итогом провальной политики США на Ближнем Востоке.

https://ukraina.ru/20231015/1050198860.html

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2023

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сша, джо байден, президент, россия, зарубежье