https://ukraina.ru/20231016/1050205070.html

Век великих перемен: перспективы светлые, но путь к ним тернист

Век великих перемен: перспективы светлые, но путь к ним тернист - 16.10.2023 Украина.ру

Век великих перемен: перспективы светлые, но путь к ним тернист

Специально для издания Украина.ру китайский блогер и военный эксперт Хун Юань написал статью о геополитических изменениях в мире

2023-10-16T06:37

2023-10-16T06:37

2023-10-16T10:45

эксклюзив

китай

зарубежье

израиль

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В то время когда журналисты-ближневосточники и политические аналитики готовились отмечать пятидесятилетие с начала Четвёртой ближневосточной войны, день в день, поздно вечером 6 октября 2023 года формирования организации ХАМАС всей мощью дивизионной реактивной артиллерии, мотопехоты, парашютного десанта, зенитной обороны, связи, беспилотников и противотанковых отрядов начали наступление на израильские военные объекты и казармы и выпустили 5 тыс. ракет калибром выше 114 мм по израильским расположениям на протяжении всего фронта.Согласно видео- и фотоматериалам, за первые дни конфликта израильская армия понесла беспрецедентные потери: около 1000 человек убитыми, около 3000 ранеными. Был взят в плен генерал-майор спецназа, как минимум два полковника убиты, более ста гражданских лиц взяты в плен. Подбито семь хвалёных «Меркав», не считая большого количества другой техники. Результаты поражений в первых боях превысили количество техники, уничтоженной в ходе распропагандированного западными СМИ «контрнаступления» украинских военных летом и осенью этого года.Без преувеличения можно сказать, что операция ХАМАС 6 октября 2023 года войдёт в анналы истории Ближневосточных войн. Долгое время силы палестинского сопротивления были несопоставимы с мощью ЦАХАЛ. Ни лёгкое вооружение, ни устаревшие ракеты палестинских формирований не могли противостоять артиллерии, танкам, бронемашинам, боевым самолётам, радарам и системам ПВО израильтян. Но война в Йемене и события на Украине внесли резкие коррективы в военные технологии. Ещё во время йеменской войны беспилотники стали альтернативой для «ВВС бедных стран». Российская и украинская армии лишь углубили навыки использования беспилотников и борьбы с ними. Весь этот богатый опыт взяли на вооружение палестинцы: их беспилотники легко атаковали израильские цели в радиусе 30 километров и выявили полную неспособность израильского «Железного купола» противостоять новым методам ведения войны.С началом боёв ситуация на Ближнем Востоке усугубилась. Артиллерия ливанской «Хезболлы» обстреливала израильские базы на Голанских высотах. На сегодняшний день Газа представляет концлагерь под открытым небом и подвергается массированным бомбёжкам со стороны израильской армии, против которой, весьма вероятно, выступят несколько арабских и мусульманских государств. И даже крупным мировым державам будут трудно избежать участия в предстоящих событиях. Сегодня мы переживаем «век великих перемен», каждое крупное международное событие всегда будет отражаться на положение в тех или иных странах. Остаётся лишь предугадывать, какие именно страны пострадают или выиграют от нынешней обстановки.Кто пострадает в первую очередь?Во-первых, это США, которые, как говорят в Китае, пытаются задавить одиннадцать кроликов десятью пальцами. Действия ХАМАСа вынуждают США оказывать немедленную помощь Израилю и отказывать Киеву в желаемом объёме поставок вооружений. А ведь на повестке ещё и противостояние в Тайваньском проливе и напряжённость в северо-восточной Азии. Всё это неизбежно приведёт США к ситуации, которую вашингтонская администрация вряд ли уже сможет контролировать.Во-вторых, вслед за провалами США мы будем наблюдать двойную политическую и военную трагедию Украины. Как утверждает ХАМАС, большая часть техники, использовавшейся в операции против Израиля, поступила с Украины, что ставит под вопрос целесообразность дальнейшей помощи Зеленскому. Так или иначе, но американские законодатели уже потребовали тщательного расследования. Более того, США уже перебросили всю ранее предназначенную Украине технику Израилю. Способность Украины пополнить свои запасы для зимней кампании уже под большим вопросом. Чаша весов в противостоянии между Украиной и Россией неизменно будет склоняться в сторону России и 1000 километров фронта ещё дадут о себе знать.Кому выгодно нынешнее положение?Во-первых, это Ирану. Благодаря вводу иранских войск в Ирак, Сирию и поддержке палестинских формирований персы впервые за 1500 лет своей истории стоят на пороге формирования «шиитского полумесяца»: у Ирана складываются все условия для заявления о себе как региональной державе. Важным символом этого является нанесение удара по Израилю, и сейчас ситуация складывается именно так, что иранцы на Ближнем Востоке могут проявить свои стратегические возможности.Вторым выгодополучателем будет многострадальная Россия. Нет необходимости говорить о том, что конфликт на Ближнем Востоке и снижение помощи США Зеленскому, несомненно, соответствуют стратегическим интересам России, чья армия находится сейчас в изнурительном широкомасштабном противостоянии силам украинского режима и НАТО. Можно прогнозировать, что российскую армию на украинском театре военных действий ждёт новый виток широкомасштабного зимнего наступления. Более того, десятилетнее присутствие в Сирии, более 200 тыс. боевых вылетов российской авиации и контроль над портом Тартус, сделали из России важного игрока ближневосточной политики. Изменение региональной ситуации, ведёт к снижению стратегического давления на российских военных, что, несомненно, несёт определённые выгоды для Кремля.Повезло и Турции. Сразу же после начала боевых действий Эрдоган заявил о поддержке палестинских братьев. Также Эрдоган говорил и о том, что давняя мечта о мире на Ближнем Востоке может быть реализована лишь при условии закрепления подлинной палестинской государственности и независимости, создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. В этом отражается не только озабоченность Анкары ближневосточными делами. Будучи частью Ближнего Востока и единственной мусульманской страной в НАТО, Турция умеет хорошо перемещать свои фигуры на шахматной доске геополитики, нападая и отступая, получая при этом большие выгоды и пространство для манёвра.Китай также не останется в стороне. Китай, региональная и мировая держава с яркой выраженной миролюбивой политикой, старается избежать вовлечения в конфликт в Тайваньском проливе, избежать хаоса на суше и на море и войны в северо-восточной Азии. Китай всегда призывал к решению региональных вопросов в духе поддержания региональной безопасности и содействия миру переговорным путём. Засасывание США в европейский и ближневосточный театры военных действий, отвлекают внимание вашингтонских ястребов от Азиатско-Тихоокеанских проблем, что может позитивно сказаться на завершение исторических целей и задач Китая по воссоединению родины. Как говорится, старались, сажали цветы, а они не расцвели. Между делом воткнул в землю ветку ивы, а она разрослась в тенистое дерево.

https://ukraina.ru/20231014/1050131684.html

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эксклюзив, китай, зарубежье, израиль