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Администрация США запросит средства на поставки вооружения в Израиль и на Украину
Администрация США запросит средства на поставки вооружения в Израиль и на Украину - 15.10.2023 Украина.ру
Администрация США запросит средства на поставки вооружения в Израиль и на Украину
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
2023-10-15T19:57
2023-10-15T19:57
2023-10-15T19:57
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конгресс сша
военная помощь
украина
израиль
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Администрация США намерена запросить у Конгресса средства для поставок вооружений Израилю и Украине. Об этом 15 октября заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS."Запрашиваемая сумма будет существенно больше, чем эта", - заявил он, отвечая на вопрос о том, правда ли, что запрашиваемая сумма составит 2 млрд долларов.По словам Салливана, в ближайшее время президент Байден будет обсуждать этот вопрос с конгрессменами.Американский телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что Белый дом планирует подать единый запрос в Конгресс на помощь Израилю, Тайваню и Украине. Американские чиновники якобы рассказали журналистам, что в частном порядке представителям Конгресса донесено – подготовка соответствующего запроса уже ведётся.Конгресс США ранее принял проект временного бюджета США, в котором не упоминалось выделение средств на помощь Украине.
https://ukraina.ru/20231012/1050109463.html
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новости, сша, конгресс сша, военная помощь, украина, израиль
Новости, США, Конгресс США, военная помощь, Украина, Израиль
Администрация США запросит средства на поставки вооружения в Израиль и на Украину
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Администрация США намерена запросить у Конгресса средства для поставок вооружений Израилю и Украине. Об этом 15 октября заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.
"Запрашиваемая сумма будет существенно больше, чем эта", - заявил он, отвечая на вопрос о том, правда ли, что запрашиваемая сумма составит 2 млрд долларов.
По словам Салливана, в ближайшее время президент Байден будет обсуждать этот вопрос с конгрессменами.
Американский телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что Белый дом планирует подать единый запрос в Конгресс на помощь Израилю, Тайваню и Украине. Американские чиновники якобы рассказали журналистам, что в частном порядке представителям Конгресса донесено – подготовка соответствующего запроса уже ведётся.
Конгресс США ранее принял проект временного бюджета США, в котором не упоминалось выделение средств на помощь Украине.