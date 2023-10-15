https://ukraina.ru/20231015/1050197761.html
Лавров: Зеленский всех достал
Лавров: Зеленский всех достал - 15.10.2023 Украина.ру
Лавров: Зеленский всех достал
Глава российской дипломатии прокомментировал реакцию румынского сенатора Дианы Шошоакэ на визит Владимира Зеленского в эту страну
2023-10-15T18:55
2023-10-15T18:55
2023-10-15T18:55
новости
сергей лавров
владимир зеленский
запад
румыния
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Владимир Зеленский уже начинает надоедать Западу. Такой вывод можно сделать на основании заявления, которое Лавров сделал в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" 15 октября на телеканале "Россия 1".Во время беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, Лавров прокомментировал слова румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая призвала не пускать Зеленского в страну."Ну, (Зеленский) достал, конечно, всех", — сказал, рассмеявшись, дипломат в зале перед мероприятием с участием Владимира Путина.Как сообщало издание Украина.ру, Зеленский 10 октября посетил Румынию с официальным визитом. Его выступление в парламенте Румынии, которое значилось в программе визита, так и не состоялось.До этого сенатор Диана Шошоакэ пообещала устроить шоу в румынском парламенте, если там будет выступать президент Украины.
https://ukraina.ru/20231010/1050069201.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей лавров, владимир зеленский, запад, румыния
Новости, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Запад, Румыния
Лавров: Зеленский всех достал
Глава российской дипломатии прокомментировал реакцию румынского сенатора Дианы Шошоакэ на визит Владимира Зеленского в эту страну
Владимир Зеленский уже начинает надоедать Западу. Такой вывод можно сделать на основании заявления, которое Лавров сделал в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" 15 октября на телеканале "Россия 1".
Во время беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, Лавров прокомментировал слова румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая призвала не пускать Зеленского в страну.
"Ну, (Зеленский) достал, конечно, всех", — сказал, рассмеявшись, дипломат в зале перед мероприятием с участием Владимира Путина.
Как сообщало издание Украина.ру, Зеленский 10 октября посетил Румынию с официальным визитом. Его выступление в парламенте Румынии, которое значилось в программе визита, так и не состоялось.
До этого сенатор Диана Шошоакэ пообещала устроить шоу в румынском парламенте, если там будет выступать президент Украины.