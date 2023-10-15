Лавров: Зеленский всех достал - 15.10.2023 Украина.ру
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Лавров: Зеленский всех достал
Лавров: Зеленский всех достал - 15.10.2023 Украина.ру
Лавров: Зеленский всех достал
Глава российской дипломатии прокомментировал реакцию румынского сенатора Дианы Шошоакэ на визит Владимира Зеленского в эту страну
2023-10-15T18:55
2023-10-15T18:55
новости
сергей лавров
владимир зеленский
запад
румыния
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Владимир Зеленский уже начинает надоедать Западу. Такой вывод можно сделать на основании заявления, которое Лавров сделал в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" 15 октября на телеканале "Россия 1".Во время беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, Лавров прокомментировал слова румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая призвала не пускать Зеленского в страну."Ну, (Зеленский) достал, конечно, всех", — сказал, рассмеявшись, дипломат в зале перед мероприятием с участием Владимира Путина.Как сообщало издание Украина.ру, Зеленский 10 октября посетил Румынию с официальным визитом. Его выступление в парламенте Румынии, которое значилось в программе визита, так и не состоялось.До этого сенатор Диана Шошоакэ пообещала устроить шоу в румынском парламенте, если там будет выступать президент Украины.
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новости, сергей лавров, владимир зеленский, запад, румыния
Новости, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Запад, Румыния

Лавров: Зеленский всех достал

18:55 15.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Ирак
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Ирак
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава российской дипломатии прокомментировал реакцию румынского сенатора Дианы Шошоакэ на визит Владимира Зеленского в эту страну
Владимир Зеленский уже начинает надоедать Западу. Такой вывод можно сделать на основании заявления, которое Лавров сделал в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" 15 октября на телеканале "Россия 1".
Во время беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, Лавров прокомментировал слова румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая призвала не пускать Зеленского в страну.
"Ну, (Зеленский) достал, конечно, всех", — сказал, рассмеявшись, дипломат в зале перед мероприятием с участием Владимира Путина.
Как сообщало издание Украина.ру, Зеленский 10 октября посетил Румынию с официальным визитом. Его выступление в парламенте Румынии, которое значилось в программе визита, так и не состоялось.
До этого сенатор Диана Шошоакэ пообещала устроить шоу в румынском парламенте, если там будет выступать президент Украины.
10 октября, 18:13
"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте РумынииСенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Об этом 10 октября сообщил румынский портал Digi24
 
НовостиСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЗападРумыния
 
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