https://ukraina.ru/20231015/1050197761.html

Лавров: Зеленский всех достал

Лавров: Зеленский всех достал - 15.10.2023 Украина.ру

Лавров: Зеленский всех достал

Глава российской дипломатии прокомментировал реакцию румынского сенатора Дианы Шошоакэ на визит Владимира Зеленского в эту страну

2023-10-15T18:55

2023-10-15T18:55

2023-10-15T18:55

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сергей лавров

владимир зеленский

запад

румыния

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Владимир Зеленский уже начинает надоедать Западу. Такой вывод можно сделать на основании заявления, которое Лавров сделал в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" 15 октября на телеканале "Россия 1".Во время беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, Лавров прокомментировал слова румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая призвала не пускать Зеленского в страну."Ну, (Зеленский) достал, конечно, всех", — сказал, рассмеявшись, дипломат в зале перед мероприятием с участием Владимира Путина.Как сообщало издание Украина.ру, Зеленский 10 октября посетил Румынию с официальным визитом. Его выступление в парламенте Румынии, которое значилось в программе визита, так и не состоялось.До этого сенатор Диана Шошоакэ пообещала устроить шоу в румынском парламенте, если там будет выступать президент Украины.

https://ukraina.ru/20231010/1050069201.html

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новости, сергей лавров, владимир зеленский, запад, румыния