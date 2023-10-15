Владимир Олейник: для Запада Украина стала рынком дешевых наемников - 15.10.2023 Украина.ру
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Владимир Олейник: для Запада Украина стала рынком дешевых наемников
Владимир Олейник: для Запада Украина стала рынком дешевых наемников - 15.10.2023 Украина.ру
Владимир Олейник: для Запада Украина стала рынком дешевых наемников
Экс-депутат Верховной рады прокомментировал гибель украинских боевиков в результате перестрелки с суданскими вооруженными силами в Хартуме
2023-10-15T18:34
2023-10-15T18:59
новости
наемники
украина
судан
конфликт
владимир олейник
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Украина для Запада стала рынком, на котором можно дешево покупать наемников. Такое мнение высказал 15 сентября изданию "Абзац" экс-депутат парламента Украины Владимир Олейник.Так Олейник ответил на просьбу издания прокомментировать гибель украинских боевиков в результате перестрелки с суданскими вооруженными силами в Хартуме."Западные политики давно поняли, что жизни украинцев ничего не стоят и они об этом открыто говорят. Украина стала рынком по продаже наемников. Экономика страны разрушена, работы нет, кто-то в Европе пытается заработать. Но есть и те, кто готов дешево продаться в наемники. Дешево, потому что украинские боевики обходятся недорого", - рассказал он.По словам бывшего депутата Верховной Рады, на Западе подобные услуги стоят дорого, к тому же они подразумевают социальный пакет."А тут копейки и никаких обязательств", - добавил Олейник.В результате перестрелки в сооруженными силами Судана на военной базе в Хартуме погибли восемь украинских наемников и десять суданцев. Об этом 15 октября сообщил новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni. Перестрелка на венной базе Вади Сейдна вспыхнула после того, как украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа."Вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа", - говорится в сообщении портала.
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новости, наемники, украина, судан, конфликт, владимир олейник
Новости, наемники, Украина, Судан, конфликт, Владимир Олейник

Владимир Олейник: для Запада Украина стала рынком дешевых наемников

18:34 15.10.2023 (обновлено: 18:59 15.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоВладимир Олейник
Владимир Олейник - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Экс-депутат Верховной рады прокомментировал гибель украинских боевиков в результате перестрелки с суданскими вооруженными силами в Хартуме
Украина для Запада стала рынком, на котором можно дешево покупать наемников. Такое мнение высказал 15 сентября изданию "Абзац" экс-депутат парламента Украины Владимир Олейник.
Так Олейник ответил на просьбу издания прокомментировать гибель украинских боевиков в результате перестрелки с суданскими вооруженными силами в Хартуме.
"Западные политики давно поняли, что жизни украинцев ничего не стоят и они об этом открыто говорят. Украина стала рынком по продаже наемников. Экономика страны разрушена, работы нет, кто-то в Европе пытается заработать. Но есть и те, кто готов дешево продаться в наемники. Дешево, потому что украинские боевики обходятся недорого", - рассказал он.
По словам бывшего депутата Верховной Рады, на Западе подобные услуги стоят дорого, к тому же они подразумевают социальный пакет.
"А тут копейки и никаких обязательств", - добавил Олейник.
В результате перестрелки в сооруженными силами Судана на военной базе в Хартуме погибли восемь украинских наемников и десять суданцев. Об этом 15 октября сообщил новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.
Перестрелка на венной базе Вади Сейдна вспыхнула после того, как украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа.
"Вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа", - говорится в сообщении портала.
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