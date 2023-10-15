Гладков: четыре населенных пункта Белгородской области остались без света в результате обстрела ВСУ - 15.10.2023 Украина.ру
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Гладков: четыре населенных пункта Белгородской области остались без света в результате обстрела ВСУ
Гладков: четыре населенных пункта Белгородской области остались без света в результате обстрела ВСУ - 15.10.2023 Украина.ру
Гладков: четыре населенных пункта Белгородской области остались без света в результате обстрела ВСУ
Последствия аварии будут устранены в светлое время суток
2023-10-15T18:20
2023-10-15T18:20
новости
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы
всу
электричество
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Четыре населенных пункта в Белгородской области 15 октября остались без электричества из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел - Демидовка и Графовка - Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка", - отметилГладков.Губернатор добавил, что к устранению последствий аварийные службы приступят в светлое время суток.В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород 12 октября пострадал 29-летний Хайбар Акифи, журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла.
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новости, вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы, всу, электричество
Новости, Вячеслав Гладков, Белгородская область, обстрелы, ВСУ, электричество

Гладков: четыре населенных пункта Белгородской области остались без света в результате обстрела ВСУ

18:20 15.10.2023
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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Последствия аварии будут устранены в светлое время суток
Четыре населенных пункта в Белгородской области 15 октября остались без электричества из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел - Демидовка и Графовка - Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка", - отметилГладков.
Губернатор добавил, что к устранению последствий аварийные службы приступят в светлое время суток.
В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород 12 октября пострадал 29-летний Хайбар Акифи, журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла.
украинская артиллерия - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября, 13:53
ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области - ГладковВооруженные силы Украины выпустили 114 снарядов по Белгородской области, написал 14 октября губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
 
НовостиВячеслав ГладковБелгородская областьобстрелыВСУэлектричество
 
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