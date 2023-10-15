Гладков: четыре населенных пункта Белгородской области остались без света в результате обстрела ВСУ
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Последствия аварии будут устранены в светлое время суток
Четыре населенных пункта в Белгородской области 15 октября остались без электричества из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел - Демидовка и Графовка - Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка", - отметилГладков.
Губернатор добавил, что к устранению последствий аварийные службы приступят в светлое время суток.
В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород 12 октября пострадал 29-летний Хайбар Акифи, журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла.