https://ukraina.ru/20231015/1050197395.html

Гладков: четыре населенных пункта Белгородской области остались без света в результате обстрела ВСУ

Гладков: четыре населенных пункта Белгородской области остались без света в результате обстрела ВСУ - 15.10.2023 Украина.ру

Гладков: четыре населенных пункта Белгородской области остались без света в результате обстрела ВСУ

Последствия аварии будут устранены в светлое время суток

2023-10-15T18:20

2023-10-15T18:20

2023-10-15T18:20

новости

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы

всу

электричество

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Четыре населенных пункта в Белгородской области 15 октября остались без электричества из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел - Демидовка и Графовка - Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка", - отметилГладков.Губернатор добавил, что к устранению последствий аварийные службы приступят в светлое время суток.В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород 12 октября пострадал 29-летний Хайбар Акифи, журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла.

https://ukraina.ru/20231014/1050182748.html

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новости, вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы, всу, электричество