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МИД Ирана не исключает расширение масштабов палестинско-израильского конфликта
МИД Ирана не исключает расширение масштабов палестинско-израильского конфликта - 15.10.2023 Украина.ру
МИД Ирана не исключает расширение масштабов палестинско-израильского конфликта
Глава иранской дипломатии обвинил США в усилении поддержки Израиля
2023-10-15T16:19
2023-10-15T16:19
2023-10-15T16:20
новости
мвд ирана
сектор газа
израиль
население
удары
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МИД Ирана не исключает, что в случае продления ударов по жителям сектора Газа со стороны Израиля, масштабы палестинско-израильского конфликта могут расшириться. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в Дохе на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает телеграм-канал иранского ведомства.По словам главы иранской дипломатии, если нападения Израиля на жителей сектора Газа продолжатся, "никто не сможет гарантировать контроль над ситуацией и отсутствие расширения масштабов конфликта".Абдоллахиян добавил, что США, которые другим странам советуют проявлять сдержанность в подходах к палестинско-израильскому конфликту, усиливают поддержку Израиля. По словам министра, стороны, заинтересованные в деэскалации, должны остановить удары Израиля по сектору Газа.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что завершает подготовку к "значительной наземной операции" в секторе Газа и готовится расширить наступление. В операции может быть задействовано порядка 100 тыс. военных.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мвд ирана, сектор газа, израиль, население, удары
Новости, МВД Ирана, сектор Газа, Израиль, население, удары
МИД Ирана не исключает расширение масштабов палестинско-израильского конфликта
16:19 15.10.2023 (обновлено: 16:20 15.10.2023)
Глава иранской дипломатии обвинил США в усилении поддержки Израиля
МИД Ирана не исключает, что в случае продления ударов по жителям сектора Газа со стороны Израиля, масштабы палестинско-израильского конфликта могут расшириться. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в Дохе на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает телеграм-канал иранского ведомства.
По словам главы иранской дипломатии, если нападения Израиля на жителей сектора Газа продолжатся, "никто не сможет гарантировать контроль над ситуацией и отсутствие расширения масштабов конфликта".
Абдоллахиян добавил, что США, которые другим странам советуют проявлять сдержанность в подходах к палестинско-израильскому конфликту, усиливают поддержку Израиля. По словам министра, стороны, заинтересованные в деэскалации, должны остановить удары Израиля по сектору Газа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что завершает подготовку к "значительной наземной операции" в секторе Газа и готовится расширить наступление. В операции может быть задействовано порядка 100 тыс. военных.