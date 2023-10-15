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МИД Ирана не исключает расширение масштабов палестинско-израильского конфликта

МИД Ирана не исключает расширение масштабов палестинско-израильского конфликта - 15.10.2023 Украина.ру

МИД Ирана не исключает расширение масштабов палестинско-израильского конфликта

Глава иранской дипломатии обвинил США в усилении поддержки Израиля

2023-10-15T16:19

2023-10-15T16:19

2023-10-15T16:20

новости

мвд ирана

сектор газа

израиль

население

удары

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МИД Ирана не исключает, что в случае продления ударов по жителям сектора Газа со стороны Израиля, масштабы палестинско-израильского конфликта могут расшириться. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в Дохе на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает телеграм-канал иранского ведомства.По словам главы иранской дипломатии, если нападения Израиля на жителей сектора Газа продолжатся, "никто не сможет гарантировать контроль над ситуацией и отсутствие расширения масштабов конфликта".Абдоллахиян добавил, что США, которые другим странам советуют проявлять сдержанность в подходах к палестинско-израильскому конфликту, усиливают поддержку Израиля. По словам министра, стороны, заинтересованные в деэскалации, должны остановить удары Израиля по сектору Газа.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что завершает подготовку к "значительной наземной операции" в секторе Газа и готовится расширить наступление. В операции может быть задействовано порядка 100 тыс. военных.

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2023

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новости, мвд ирана, сектор газа, израиль, население, удары