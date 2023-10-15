В Ивано-Франковске граждане потребовали от украинских властей вернуть военных ВСУ из плена - 15.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231015/1050195050.html
В Ивано-Франковске граждане потребовали от украинских властей вернуть военных ВСУ из плена
В Ивано-Франковске граждане потребовали от украинских властей вернуть военных ВСУ из плена - 15.10.2023 Украина.ру
В Ивано-Франковске граждане потребовали от украинских властей вернуть военных ВСУ из плена
В акции прияло участие около ста человек.
2023-10-15T15:51
2023-10-15T15:51
новости
ивано-франковск
украина
акция
военнопленные
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103244/25/1032442502_0:56:800:506_1920x0_80_0_0_47a08e8de1da1c574bc9e30cf4bafbe6.jpg
О проведении акции с требованием к властям Украины вернуть военных ВСУ из плена состоялась 15 октября в Ивано-Франковске на западе страны. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно 100 человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях...", - отмечается в публикации телеканала.СМИ также опубликовало фотографии из Ивано-Франковска, на которых показано, как участники акции держат плакаты с призывами вернуть пленных домой.Как сообщало издание Украина.ру, в Ивано-Франковске 16 и 17 сентября должна была проходить акция "Верните героев домой", посвященная военнопленным и без вести пропавшим военнослужащим Украины. Акцию пришлось отменить, так как организаторы - общественная организация "Защита – объединение волонтеров", не смогли получить разрешение от Совета обороны области.
https://ukraina.ru/20230917/1049465770.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103244/25/1032442502_51:0:759:531_1920x0_80_0_0_c8fc72796a6a66868436ce9ecd541ea6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ивано-франковск, украина, акция, военнопленные, всу
Новости, Ивано-Франковск, Украина, акция, военнопленные, ВСУ

В Ивано-Франковске граждане потребовали от украинских властей вернуть военных ВСУ из плена

15:51 15.10.2023
 
© ctd.com.ua, Olexander IlchenkoИвано-Франковск
Ивано-Франковск
© ctd.com.ua, Olexander Ilchenko
Читать в
В акции прияло участие около ста человек.
О проведении акции с требованием к властям Украины вернуть военных ВСУ из плена состоялась 15 октября в Ивано-Франковске на западе страны. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно 100 человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях...", - отмечается в публикации телеканала.
СМИ также опубликовало фотографии из Ивано-Франковска, на которых показано, как участники акции держат плакаты с призывами вернуть пленных домой.
Как сообщало издание Украина.ру, в Ивано-Франковске 16 и 17 сентября должна была проходить акция "Верните героев домой", посвященная военнопленным и без вести пропавшим военнослужащим Украины. Акцию пришлось отменить, так как организаторы - общественная организация "Защита – объединение волонтеров", не смогли получить разрешение от Совета обороны области.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
17 сентября, 09:13
Западная Украина за минувшую неделю: Львов - бегство от мобилизации, в Ивано-Франковске - запрет акцииЧиновники Львовской обладминистрации разрешили выезд за границу почти 200 мужчинам на основании обращений общественных организаций, подписанных лицом, близким к губернатору Львовщины Максиму Козицкому.
 
НовостиИвано-ФранковскУкраинаакциявоеннопленныеВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:06Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
06:41ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
06:26Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ
06:07Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя
05:50"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском
05:50"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
05:40Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
05:36ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
05:20Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
05:10"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
05:00"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку
04:50Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ
04:42ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
04:40"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
04:30"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку
04:20Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
04:10В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
04:10Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
04:00Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
Лента новостейМолния