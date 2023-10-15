https://ukraina.ru/20231015/1050195050.html
В Ивано-Франковске граждане потребовали от украинских властей вернуть военных ВСУ из плена
В Ивано-Франковске граждане потребовали от украинских властей вернуть военных ВСУ из плена - 15.10.2023 Украина.ру
В Ивано-Франковске граждане потребовали от украинских властей вернуть военных ВСУ из плена
В акции прияло участие около ста человек.
2023-10-15T15:51
2023-10-15T15:51
2023-10-15T15:51
новости
ивано-франковск
украина
акция
военнопленные
всу
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О проведении акции с требованием к властям Украины вернуть военных ВСУ из плена состоялась 15 октября в Ивано-Франковске на западе страны. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно 100 человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях...", - отмечается в публикации телеканала.СМИ также опубликовало фотографии из Ивано-Франковска, на которых показано, как участники акции держат плакаты с призывами вернуть пленных домой.Как сообщало издание Украина.ру, в Ивано-Франковске 16 и 17 сентября должна была проходить акция "Верните героев домой", посвященная военнопленным и без вести пропавшим военнослужащим Украины. Акцию пришлось отменить, так как организаторы - общественная организация "Защита – объединение волонтеров", не смогли получить разрешение от Совета обороны области.
https://ukraina.ru/20230917/1049465770.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ивано-франковск, украина, акция, военнопленные, всу
Новости, Ивано-Франковск, Украина, акция, военнопленные, ВСУ
В Ивано-Франковске граждане потребовали от украинских властей вернуть военных ВСУ из плена
В акции прияло участие около ста человек.
О проведении акции с требованием к властям Украины вернуть военных ВСУ из плена состоялась 15 октября в Ивано-Франковске на западе страны. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно 100 человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях...", - отмечается в публикации телеканала.
СМИ также опубликовало фотографии из Ивано-Франковска, на которых показано, как участники акции держат плакаты с призывами вернуть пленных домой.
Как сообщало издание Украина.ру, в Ивано-Франковске 16 и 17 сентября должна была проходить акция "Верните героев домой", посвященная военнопленным и без вести пропавшим военнослужащим Украины. Акцию пришлось отменить, так как организаторы - общественная организация "Защита – объединение волонтеров", не смогли получить разрешение от Совета обороны области.