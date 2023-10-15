Депутат Европарламента считает, что Молдавия может войти в ЕС только одновременно с Украиной - 15.10.2023 Украина.ру
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Депутат Европарламента считает, что Молдавия может войти в ЕС только одновременно с Украиной
Депутат Европарламента считает, что Молдавия может войти в ЕС только одновременно с Украиной - 15.10.2023 Украина.ру
Депутат Европарламента считает, что Молдавия может войти в ЕС только одновременно с Украиной
При этом путь евроинтеграции этих двух стран будет очень сложным
2023-10-15T15:32
2023-10-15T15:32
новости
молдавия
украина
ес
евроинтеграция
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Молдавия не сможет стать членом Евросоюза без Украины. Такое мнение 15 октября высказал депутат Европарламента Алин Митуца в интервью радио Moldova.Парламентарий считает, что процесс вступления этих двух стран в ЕС будет очень сложным."Молдавия и Украина были введены в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев. Но процесс вступления очень сложен. Каждую главу переговоров необходимо воспринимать слово в слово и обсуждать. Молдавия не вступит в Евросоюз без Украины", - рассказал он.Митуца напомнил, что ЕС тратит 260 млрд евро в год для более глубокой интеграции стран Западных Балкан, Украины и Молдавии. Также он отметил, что прием нового члена в ЕС должны одобрить все 27 государств этого объединения, а это "сложный процесс".Статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии был одобрен на заседании глав государств и правительств стран ЕС 23 июня этого года.Модлавия должна выполнить десять условий, выдвинутых Европейской комиссией, для того, чтобы претендовать на членство в объединении.На прием в Евросоюз уже более 15 лет ждет пять стран Западных Балкан — Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония.
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новости, молдавия, украина, ес, евроинтеграция
Новости, Молдавия, Украина, ЕС, евроинтеграция

Депутат Европарламента считает, что Молдавия может войти в ЕС только одновременно с Украиной

15:32 15.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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При этом путь евроинтеграции этих двух стран будет очень сложным
Молдавия не сможет стать членом Евросоюза без Украины. Такое мнение 15 октября высказал депутат Европарламента Алин Митуца в интервью радио Moldova.
Парламентарий считает, что процесс вступления этих двух стран в ЕС будет очень сложным.
"Молдавия и Украина были введены в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев. Но процесс вступления очень сложен. Каждую главу переговоров необходимо воспринимать слово в слово и обсуждать. Молдавия не вступит в Евросоюз без Украины", - рассказал он.
Митуца напомнил, что ЕС тратит 260 млрд евро в год для более глубокой интеграции стран Западных Балкан, Украины и Молдавии. Также он отметил, что прием нового члена в ЕС должны одобрить все 27 государств этого объединения, а это "сложный процесс".
Статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии был одобрен на заседании глав государств и правительств стран ЕС 23 июня этого года.
Модлавия должна выполнить десять условий, выдвинутых Европейской комиссией, для того, чтобы претендовать на членство в объединении.
На прием в Евросоюз уже более 15 лет ждет пять стран Западных Балкан — Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Украина против Европы: "мины" на путях безальтернативной евроинтеграцииВ последнее время внимание общественности было приковано к попыткам Владимира Зеленского хоть тушкой, хоть чучелом попасть в НАТО. Он, как говорится в мультике про Винни Пуха, не то, чтобы совсем не попал… Однако, другое направление интеграции, в ЕС, тоже остаётся проблемным. Причём сигнал к этому пришёл, как ни удивительно, не из Европы, а из США
 
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