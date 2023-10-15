https://ukraina.ru/20231015/1050194681.html

Депутат Европарламента считает, что Молдавия может войти в ЕС только одновременно с Украиной

Депутат Европарламента считает, что Молдавия может войти в ЕС только одновременно с Украиной - 15.10.2023 Украина.ру

Депутат Европарламента считает, что Молдавия может войти в ЕС только одновременно с Украиной

При этом путь евроинтеграции этих двух стран будет очень сложным

2023-10-15T15:32

2023-10-15T15:32

2023-10-15T15:32

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Молдавия не сможет стать членом Евросоюза без Украины. Такое мнение 15 октября высказал депутат Европарламента Алин Митуца в интервью радио Moldova.Парламентарий считает, что процесс вступления этих двух стран в ЕС будет очень сложным."Молдавия и Украина были введены в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев. Но процесс вступления очень сложен. Каждую главу переговоров необходимо воспринимать слово в слово и обсуждать. Молдавия не вступит в Евросоюз без Украины", - рассказал он.Митуца напомнил, что ЕС тратит 260 млрд евро в год для более глубокой интеграции стран Западных Балкан, Украины и Молдавии. Также он отметил, что прием нового члена в ЕС должны одобрить все 27 государств этого объединения, а это "сложный процесс".Статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии был одобрен на заседании глав государств и правительств стран ЕС 23 июня этого года.Модлавия должна выполнить десять условий, выдвинутых Европейской комиссией, для того, чтобы претендовать на членство в объединении.На прием в Евросоюз уже более 15 лет ждет пять стран Западных Балкан — Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония.

https://ukraina.ru/20230718/1048079492.html

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новости, молдавия, украина, ес, евроинтеграция