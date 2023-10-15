https://ukraina.ru/20231015/1050193779.html
Папа Римский призвал к обеспечению гуманитарного коридора из сектора Газа
Папа Римский призвал к обеспечению гуманитарного коридора из сектора Газа - 15.10.2023 Украина.ру
Папа Римский призвал к обеспечению гуманитарного коридора из сектора Газа
Также понтифик призвал освободить всех заложников и прекратить кровопролитие на Святой земле, также как и на Украине и в любом другом месте в мире
2023-10-15T14:57
2023-10-15T14:57
2023-10-15T14:57
новости
папа римский
израиль
сектор газа
гуманитарный коридор
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Папа Римский Франциск призвал к освобождению заложников и обеспечению гуманитарного коридора из сектора Газа. Об этом понтифик заявил после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.Папа Римский рассказал, что он с огромной болью продолжает следить за событиями в Израиле и Палестине и предложил верующим, чтобы посвятить вторник молитве за Святую землю."Я вновь призываю к освобождении заложников и решительно прошу, чтобы дети, больные, старики, женщины и все гражданские лица не были жертвами конфликта", - сказал понтифик.Он подчеркнул, что в ходе конфликта должно уважаться гуманитарное право, особенно в Газе, где "срочно и необходимо обеспечить гуманитарные коридоры и оказать помощь всему населению".Папа Франциск назвал любую войну поражением и призвал к прекращению кровопролития "на Святой земле, на Украине, и любом другом месте"."Приглашаю всех верующих присоединиться к церкви на Святой земле в молитве и посте в предстоящий вторник, 17 октября", – сказал папа Римский.Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа.
https://ukraina.ru/20231015/1050188446.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, папа римский, израиль, сектор газа, гуманитарный коридор
Папа Римский призвал к обеспечению гуманитарного коридора из сектора Газа
Также понтифик призвал освободить всех заложников и прекратить кровопролитие на Святой земле, также как и на Украине и в любом другом месте в мире
Папа Римский Франциск призвал к освобождению заложников и обеспечению гуманитарного коридора из сектора Газа. Об этом понтифик заявил после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.
Папа Римский рассказал, что он с огромной болью продолжает следить за событиями в Израиле и Палестине и предложил верующим, чтобы посвятить вторник молитве за Святую землю.
"Я вновь призываю к освобождении заложников и решительно прошу, чтобы дети, больные, старики, женщины и все гражданские лица не были жертвами конфликта", - сказал понтифик.
Он подчеркнул, что в ходе конфликта должно уважаться гуманитарное право, особенно в Газе, где "срочно и необходимо обеспечить гуманитарные коридоры и оказать помощь всему населению".
Папа Франциск назвал любую войну поражением и призвал к прекращению кровопролития "на Святой земле, на Украине, и любом другом месте".
"Приглашаю всех верующих присоединиться к церкви на Святой земле в молитве и посте в предстоящий вторник, 17 октября", – сказал папа Римский.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа.